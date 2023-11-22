斐济总理：中国可能协助我国发展港口

（德国之声中文网）斐济总理兰布卡（Sitiveni Rabuka）一直对中国在太平洋地区不断扩大的安全足迹持谨慎态度，但他最近赞扬了中国抗击新冠疫情、发展农业和改造基础设施方面对斐济提供援助的记录。

兰布卡上周与中国国家主席习近平会晤后对议会表示，斐济港口设施和造船厂的现代化是可持续经济发展的“关键重点”。

“我期待与中国在这一方面开展潜在合作。” 兰布卡称，亚洲巨人中国拥有“具全球竞争力的造船能力”。

中国外交部发言人毛宁周三在被问及相关细节时回应道，中国和斐济是“好朋友、好伙伴”。“两国在包括基础设施在内的各领域开展务实合作，助力斐济的经济社会发展。中国同包括斐济在内太平洋岛国的合作始终坚持相互尊重、平等互利、公开透明，致力于帮助岛国实现民生改善和发展振兴。”

在中国与美国及其盟国争夺在该地区的影响力之际，斐济和其他太平洋国家一直努力取得微妙的平衡。

中国外交部表示，习近平上周在旧金山亚太经合组织（APEC）峰会期间与兰布卡会晤时承诺，将支持斐济维护国家主权、安全和领土完整，并在基础设施方面进行合作。

习近平在会晤时还表达了与斐济“加强共建‘一带一路’合作“的意愿。

上月访问澳大利亚期间，兰布卡在被问及中国在南太平洋的安全角色时表示，他更愿意与民主的“传统盟友”打交道。他同时主张在该地区建立“和平区”。

中国去年与所罗门群岛签署了一项秘密防务条约，引发了西方国家对中国可能在当地部署军事力量的担忧。

（法新社）

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