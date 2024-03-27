斋月手势被指极端主义 德国球员提诽谤诉讼

（德国之声中文网）德国国家队中后卫安东尼奥·吕迪格（Antonio Rüdiger）同时也效力于西甲皇马俱乐部。日前他与德国足球协会（DFB）一起，对一名德国知名媒体人提起法律诉讼，该媒体人指控吕迪格在一篇与斋月相关的社交媒体帖子中比出了支持伊斯兰极端主义的手势。

3月11日，穆斯林斋月（在此期间进行禁食、祈祷、社区建设和反思）开始之际，吕迪格发布了一张自己身穿白色长袍、跪在祈祷垫上、右手食指指向上方的照片，并配文：“祝世界各地的穆斯林斋月吉祥。愿全能的主接受我们的斋戒和祈祷。”

两周后的3月24日，在一场德国以2:0击败法国的比赛中吕迪格被列入了首发阵容，德国《图片报》（Bild）前主编、记者莱歇尔特（Julian Reichelt）在社交媒体平台X（原Twitter）上发文称，吕迪格向上竖起的食指是伊斯兰主义手势。

莱歇尔特写道：“今晚德国首发阵容中的伊斯兰主义”，并在随后发表的一系列帖子中继续讨论这一手势以及这一手势被认为具有的极端主义含义。

吕迪格和德国足协3月25日向柏林检察官提起了诽谤、煽动犯罪和煽动仇恨的诉讼，德足协还向法兰克福的打击网络犯罪中心（ZIT）报告了此案。

吕迪格竖起的食指否是极端主义手势？

莱歇尔特坚持认为：“过去二十年里，这一手势完全被恐怖分子利用，毫无疑问已成为ISIS（“伊斯兰国”）、给世界各地带来邪恶和苦难的伊斯兰主义凶手以及曾在柏林发动过恐怖袭击者的手势。”

他说，德国联邦宪法保护局（BfV）认为这一手势是伊斯兰主义激进化的象征，德国内政部长南希·费泽尔（Nancy Faeser）曾表示这是不可接受的。

“任何像这样公开地比出这种手势的人都是在有意展示一种狂热主义的姿态，而非一种无辜的、精神上的手势，”莱歇尔特声称。

吕迪格在周二晚间德国对阵荷兰的比赛中亦有出场，他尚未对此事置评。德国内政部周二对德新社表示：“所谓的‘tawhid’手指（手指指向天空）被认为是伊斯兰中认主独一性的象征。这种手势在世界各地的穆斯林中都很常见。”

德国内政部补充道：“无论伊斯兰团体出于自身何种目的滥用该手势，该手势的信仰含义仍然适用。”

手势解读不尽相同

政治家、专家学者以及评论员对此解读不尽相同。德国议员、绿党发言人拉姆雅·卡多尔（Lamya Kaddor）自己本身也是一名伊斯兰学者，她表示：“这个手势属于伊斯兰习俗。比如在祈祷仪式和表达信仰时，右手食指可以向上竖起。无论如何，这绝对不是伊斯兰主义观念的表达。”

屡获殊荣的德国-以色列-阿拉伯极端主义专家艾哈迈德·曼苏尔（Ahmad Mansour）对t-online网站表示：“‘tawhid’是一种深具宗教意义的手势，其根源与极端主义毫无关系。但我们如今生活在这样一个时代，形象的作用，视觉传达信息的作用比以往任何时候都更加重要。而伊斯兰主义恐怖分子多年来一直在使用这个手势，在处决和斩首时会使用这个手势。”

“安东尼奥·吕迪格对此无能为力……但是我期望他能对自己社交媒体帖子所引发的解读做出一些反思。对许多年轻人来说，与他分享宗教信仰是其身份认同的重要组成部分……但这个手势形象并没有与伊斯兰主义划清界限。”曼苏尔说道。

此前已有争议

这已不是吕迪格以及德国足协第一次卷入与伊斯兰极端主义相关的解读争议。

2020年11月，吕迪格因“点赞”了一条Instagram帖子而道歉，该帖子是俄罗斯UFC终极格斗冠军赛冠军哈比布·努尔马格梅多夫（Khabib Nurmagomedov）所发，其称法国总统马克龙谴责“伊斯兰恐怖袭击”是“侮辱了超过15亿虔诚的穆斯林”。当时效力于切尔西的吕迪格取消了“点赞”，并表示他其实并没有看懂那篇帖子，因为帖子是用俄语写的。

该帖子也得到了前德国国脚梅苏特·厄齐尔（Mesut Özil）的“点赞”，厄齐尔还曾因为与土耳其总统埃尔多安的合影引发争议，于2018年退出了德国国家队。

另外，德国记者莱歇尔特也是一位不无争议的人物，他在2021年10月因被指控欺凌和虐待女员工而被《图片报》解雇。

（法新社，德新社，德国天主教通讯社）

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