 文莱新法生效 男同性恋石刑处死 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.04.2019

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时政风云

文莱新法生效 男同性恋石刑处死

不顾国际社会的反对，文莱开始实施更严厉的新法，根据新规，男同性恋可被处以死刑。苏丹哈桑纳尔希望增大伊斯兰教对民众的影响。

Gay Lesbisch Hand in Hand Homosexualität Frauen Symbolbild (Getty Images/D. Silverman)

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印度最高法院裁决，取消从殖民时期以来对同性性行为的禁令。法院称该法已成为骚扰LGBT社群的武器。 (07.09.2018)

（德国之声中文网）文莱苏丹哈桑纳尔（Hassanal Bolkiah）在一次电视讲话中表示，文莱要注重伊斯兰教义，这个东南亚国家是一个信奉真主的国家。为了让民众谨记遵守穆斯林习俗，不仅要在清真寺，也要在所有公共场所祈祷。文莱是穆斯林国家，67%的人口是穆斯林教徒。

自1976年起就统治文莱的苏丹哈桑纳尔强调，该国是一个公平及快乐的国度。他并没有提到更严厉的新法。自本周三开始生效的法规扩大了死刑范围，强奸、抢劫、侮辱先知穆罕默德、穆斯林婚外性行为都可能被判处死刑。

Brunei Sultan Hassanal Bolkiah - Neue Gesetze (Getty Images/AFP)

苏丹哈桑纳尔

此外，男性和男性之间的性行为也可能被判处死刑，以石刑的方式执行。女性之间的性行为最高惩罚是40下鞭刑或者10年监禁。根据BBC报道，同性恋行为的定罪需要当事人自己承认，或者被四个证人目睹其实施同性行为。文莱之前就禁止同性恋，最高惩罚为10年监禁。

到目前为止，全球范围内同性恋行为只有在沙特阿拉伯、伊朗、毛里塔尼亚、苏丹和也门会被判处死刑。联合国人权高专办发言人沙姆达萨尼（Ravina Shamdasani）指出，过去几年似乎并没有人被判处死刑，文莱几十年来都没有罪犯被处以死刑。

文莱新法在国际上引发争议。 德国政府召见该国大使。联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）称之为"残忍和不人道"。一些名人名流比如男星乔治·克鲁尼 （George Clooney）或者歌星艾尔顿·约翰（Elton John）也公开提出批评，呼吁民众要抵制苏丹哈桑纳尔拥有的九家豪华酒店。

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台灣的同志大遊行

苏丹哈桑纳尔是全球最有钱的富豪之一，他2013年就公布了新法计划，第一波新法2014年生效，有"不雅行为"或破坏星期五祈祷将被罚款和监禁。

观察人士指出，依赖石油进口的文莱正处在长期衰退时期，苏丹哈桑纳尔希望，新法的推行能够帮助他赢得保守派的支持。

 

文木/ 苗子 (德新社，法新社等)

 

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