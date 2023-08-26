文物被盗，大英博物馆馆长引咎辞职

（德国之声中文网）由于一批文物失窃，大英博物馆馆长费舍尔（HartwigFischer）周五（8月25日）辞职。

据报道，两年前大英博物馆的一些藏品不翼而飞，其中包括几个世纪前的宝石和珠玉。

费舍尔说：“文物失窃的最终责任必须由馆长来承担。”

费舍尔来自德国，是两个多世纪以来第一位非英国籍的博物馆馆长。

“我们将弥补过失”

这位即将离任的馆长说，大英博物馆防盗流程上的失误是导致这些物品失窃的原因。

费舍尔表示：“在过去的几天里，我一直在详细回顾此次失窃事件以及对该事件的调查。”他说，“很明显，大英博物馆并没有对2021年被盗事件的警告以及现在已经完全显现的问题做出应有的全面回应。”

由英国前财长奥斯本（George Osborne）担任主席的博物馆董事会接受了费舍尔的辞呈。

奥斯本说：“我很清楚这一点：我们将弥补过失。”

哪些文物被盗？

据大英博物馆称，失窃物品包括公元前15世纪至公元19世纪的黄金、珠宝和半宝石。

大英博物馆此前曾表示，这些物品大多是“存放在博物馆储藏室中的小件”。随后又补充说，这些藏品近年来都没有公开展出过，主要用于学术和研究目的。

伦敦大都会警察局周四（8月24日）表示，已经对一名与失窃案有关的男子进行了盘问，大英博物馆也表示正在对此人采取法律行动。目前尚未逮捕任何人。

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大英博物馆是世界上最著名的美术馆之一，但近年来，它在处理大英帝国时期获得的物品的遗留问题上受到了压力。

批评者称，博物馆中的一些无价之宝是从世界各地偷盗、掠夺来的。其中包括该博物馆的一些珍贵展品，例如来自希腊的帕台农神庙大理石浮雕和来自尼日利亚的贝宁青铜器。

（法新社、路透社、美联社）

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