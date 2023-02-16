 文心一言緊追ChatGPT？中國為何發展聊天機器人？ | 科技环境 | DW | 17.02.2023

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科技环境

文心一言緊追ChatGPT？中國為何發展聊天機器人？

ChatGPT熱潮席捲全球，以百度為首的中國科技大廠亦將推出「文心一言」等類似的AI機器人迎擊。在中國的政治情勢下，中國版聊天機器人將如何發展？兩位來自美國、香港的專家與DW分享了他們獨特的看法及預測。

OpenAI公司推出的聊天機器人ChatGPT掀起熱潮（資料畫面）

OpenAI公司推出的聊天機器人ChatGPT掀起熱潮（資料畫面）

（德國之聲中文網）由微軟支持的公司OpenAI日前推出的ChatGPT獲得空前成功，中國的科技巨頭騰訊、阿里巴巴也迎頭趕上、紛紛宣布將推出類似的AI聊天機器人，百度版「文心一言」更將於今年3月公開，引起廣泛討論。

中國特殊的政治環境之下，這些「中國版ChatGPT」將如何發展，又將與西方版本有何差異？中國此時加入這場聊天機器人戰局，除與美國一爭全球AI霸主地位之外，是否還有其他的驅動因素？

「審查」或成中國版ChatGPT發展的阻礙？

對於文心一言等「中國版ChatGPT」未來的發展，曾以資訊科技界代表身分，於2012至2020年擔任香港立法會議員的莫乃光預測，這些中國版聊天機器人與西方世界的版本，可能在語言及審查制度上有所不同。

莫乃光曾任等多個科技組織或商會主席，並為多份香港報章撰寫過科技發展專欄。他表示，ChatGPT廣為全球討論的一大優勢，是其不僅限於英語的強大語言轉換能力，即使用戶以中文等各種語言提問，它亦能對答如流。相較之下，中國版AI機器人的語言轉換引擎能否匹敵仍未可知，因此他認為，百度等中國公司可能會先專注在開發中文版本上。

「但我相信，（中國發展聊天機器人）最大的挑戰仍是審查。」莫乃光說，「西方世界也會針對一些（歧視、組織機密等）敏感的話題，給聊天機器人設置一些回應限制，「ChatGPT有些答案就回答比較官腔，它可能會說『我沒有受到回答相關問題的訓練』之類的⋯⋯但在中國，有時已經不只是什麼答案要怎麼回的問題，而是有些問題連問都不該被問出來。」

莫乃光認為，在聊天機器人的發展上，比起單純地追上ChatGPT，「中國的考量，可能在於能否建立一個更聰明的審查或過濾機制。」

機器人須懂得避開「敏感話題」

資深AI科學家李開復曾在其著作《AI新世界》中提出，中國龐大的人口及市場，以及幾乎不存在的隱私規範，使得企業或科技公司可以在中國幾無阻礙地取用大量數據、檔案，為中國發展AI提供了絕佳的條件。李開復的論點雖廣為科技、學界接受，甚至出現了「中國之於人工智能產業，猶如中東之於石油產業」的說法，但莫乃光卻認為，這一點在聊天機器人上不見得適用。

「李開復說得對，也不對。」莫乃光認為，李開復談的是AI利用大數據對市場的消費習慣進行「趨勢預測」，但ChatGPT這類「生成型AI」面對用戶天馬行空的開放式問題時，進行的是另一種更接近人類「思考」的行為，屬於另一種層次。

中國特殊的政治氛圍，使其科技公司在發展聊天機器人時陷入兩難——這些系統的學習仰賴大量資料，倘若可供訓練的資料庫不夠廣泛，系統的發展勢必受限。這樣一來，在訓練的過程中，到底該不該提供敏感信息給它們學習？

「舉例來說，該讓它學跟『台灣獨立』有關的資訊嗎？」莫乃光表示，這個問題他也說不準。若是不讓這些機器人閱讀相關資料，它們該如何辨識不該問的「敏感問題」？但若是讓它們學了敏感的資訊，萬一系統的審查防堵設置得不夠全面，機器人給用戶的答覆出現漏洞、給了不該給的回答，後果將不堪設想：「在西方世界，Google 機器人答錯的後果是股價大跌，但在中國，『答錯』會怎樣，我就不知道了。」

因此，莫乃光預測，為了迴避這些敏感的問題，中國的科技公司除正面迎擊ChatGPT外，也可能朝另一條路發展：「我有一個預感，比起發展像ChatGPT那樣開放式的機器人，這些公司可能會更專注在優化銀行智能客服等較為傳統的AI機器人」，或是專精於醫學、法律等特定封閉領域的家教機器人，讓這些應用程序與用戶的對話感更自然生動。

此外，莫乃光認為中國官方應該已經開始著手制定相關規範：「如果中國很快推出一套AI法案，我也不會太意外。」他舉例，中國網路監管機構「國家網路資訊辦公室（CAC）」去年即要求各網路企業揭露演算法。

他另補充，中國版的AI法律規範可能參考歐盟執委會於2021年頒布的《人工智慧管理法草案》，但其考量點會更著重於維持「社會秩序及國家安全」：「他們會把相關的責任放在這些企業肩上，這對這些企業來說可能有點難應付，但這大概就是在中國做生意的風險吧。」

中國發展AI機器人的政治動機

莫乃光認為，中國此時加入發展AI機器人的戰局，是出於經濟、實用目的。除了這些應用程序確實有其實用之處外，外界多預測聊天機器人將取代現有的搜尋引擎，成為人類查找資訊的新模式，百度等中國科技巨頭作為網路企業不可能坐以待斃，勢必要做出回應。

聊天機器人或將取代搜尋引擎，改變人類獲取資料的模式（資料畫面）

聊天機器人或將取代搜尋引擎，改變人類獲取資料的模式（資料畫面）

對此，其他專家學者則認為，中國發展人工智能可能有其他驅動因素。

英國萊卡斯特大學中國及國際學系的教授曾敬涵多次在論文中提出，中國發展人工智能的誘因，除了要與美國一爭世界科技霸主的地位之外，亦需要靠科技業提振中國疲軟的經濟情況，以維持其政權合理性。

曾與Google合作反制假訊息的史丹佛大學地緣政治、科技及治理學程高級顧問海柏格（Jacob Helberg）也做出了類似的觀察：「對於中國共產黨來說，條條大路都通向政權，這項新技術也不例外。」

海柏格也在美國智庫CSIS擔任兼任研究員，專注研究科技政策、中美關係及美國國安。該智庫曾多次針對中國侵台的可能性進行預測，今年稍早的兵推報告亦引起熱議。

海柏格引用李開復的論點，表示中國一直以其「龐大的市場、寬鬆的隱私規範、政府的迅速決策」等優勢，將自己包裝成即將靠AI產業崛起的科技強權，也藉此合理化中國官方的統治方式——「（讓人民接受）用較少的民主換取更多（經濟）成果。」但ChatGPT的橫空出世與成功挑戰了這樣的敘事，如果在民主的美國也能產出如此優越、超前的AI技術，那人民何須犧牲民主？海柏格因此認為，中國加入發展類ChatGPT機器人的戰局，「是一個政治問題，（中國）政府有讓國內的頭部企業加速趕上的內在動機。」

此外，海柏格也警告，「在中國，科技公司最終都形同（推動）公共政策的工具」，因此中國可能在未來兩年內推出一個符合中國官方審查需求、強化其偏愛論點的中國版ChatGPT，而在國際上，美國和中國將繼續競爭AI霸主地位，尋求讓自家出產的技術獲得更大的市佔率、被更多國家採用。

海柏格認為，這些平台將成為美中兩國向全球輸出政治價值觀的工具，將世界分為兩大陣營——「採用 ChatGPT 等美國產品的國家，將處於信息自由流動、尊重隱私規範的環境中；而擁抱中國AI聊天機器人的國家，將慢慢淹沒於受北京操縱的信息中，他們的數據恐怕也經常容易被中國情報機構竊取。」

面對國際的猜疑，中國各大科技巨頭雖未正面回應，但目前已有新浪財經、愛奇藝、河南廣播電視台旗下節目等多個中國公私營單位，宣布成為文心一言的「首批生態合作夥伴」，百度及文心一言的相關概念股票均已大漲，顯示中國對其國產聊天機器人的信心。

另一方面，據彭博社報導，中國目前已出現數個「微信版ChatGPT」公眾號、小程序，搶在文心一言3月上市前，將ChatGPT接入自己的應用程式、進行收費問答。據彭博社實測，若提問內容包含「習近平」等敏感字符，這類「微信版ChatGPT」會要求用戶重問，反映「中國AI研發的尷尬處境」，中國聊天機器人將如何發展，值得持續關注。

 

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