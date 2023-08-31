文心一言獲准上線 如何回應「敏感詞」？

（德國之聲中文網）百度、商湯科技等至少4家中國科技公司週四（8月31日）獲得中國政府批准，向公眾推出人工智慧（AI）聊天機器人。DW實際試用發現，向機器人提問時若涉及敏感辭彙，對話會被強制中止。

中國官媒《新京報》引述多位消息來源指出，有11家公司的大模型機器人產品通過網信辦7月公告的《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案，將陸續上線。

其中，百度的「文心一言」（Ernie Bot）、商湯的「商量」（SenseChat）、百川智能科技的「百川大模型」和智普人工智能的「智譜清言」等4家產品已向大眾公開，隨後抖音、騰訊等公司的類似產品也將陸續開放。

在中國蘋果應用商店中，「文心一言」已衝上排名第一；百度的香港股價在早盤交易中逆勢上漲逾3%，商湯也一度上漲2.7%。

DW實際試用「文心一言」發現，若詢問食譜、大學排名等一般問題時，機器人提問可與用戶持續進行問答；但若提及「台灣獨立」、「維吾爾族」、「中國2023年經濟情況」、「中國青年失業率」等敏感詞彙時，系統將簡短回答並終止對話。比如詢問「習近平是誰」、「如何評價習近平」時，用戶會獲得習近平的生平簡介，並被要求新建對話。

中國政府推動使用聊天機器人

路透社報導，隨著人工智能技術日益成為中美競爭的焦點，中國政府近期加大支持相關企業開發人工智能，並推動擴大使用聊天機器人。

不同於其他國家，中國要求科技公司在向大眾市場發布人工智能產品之前，須先提交安全評估並獲得許可。由於《生成式人工智能服務管理暫行辦法》將在8月15日生效，外界普遍預期中國近期將有一批相關產品獲准發布。此前，企業只能對人工智能產品進行小規模的公開測試。

晨星公司（Morningstar）分析師王凱告訴路透社，他認為獲得批准的公司「具有先發優勢，能夠比競爭對手更快調整他們的產品」。

專注於中國新經濟和非美互聯網企業的顧問公司「藍蓮花研究」（Blue Lotus Capital Advisors）分析師楊子瀟（Shawn Yang）表示，政府對人工智能產品的批准可能會引發行業整合：「很多人都在湧入大模型業務⋯⋯但這個行業可能很快就會整合。只有那些擁有數據和技術能力的人才能推動發展。」

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（綜合報導）

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