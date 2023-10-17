 文坛谴责德国书展推迟巴勒斯坦作家颁奖典礼 | 文化经纬 | DW | 17.10.2023

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文化经纬

文坛谴责德国书展推迟巴勒斯坦作家颁奖典礼

哈马斯对以色列的恐怖袭击给第75届法兰克福书展蒙上阴影。在主办方宣布推迟巴勒斯坦作家的颁奖典礼后，文坛本周发表公开信予以谴责。与此同时，为抗议主办方“偏袒”以色列，部分穆斯林国家出版业者宣布退出书展。

Die palästinensische Autorin Adania Shibli

（德国之声中文网）巴勒斯坦女作家阿达尼亚·希布里（Adania Shibli）凭借作品《细枝末节》(A Minor Detail)获颁德国“自由文学奖”（LiBeraturpreis），该奖项是专为新出版德文图书的全球南方作者设立的奖项。颁奖典礼原定10月20日在法兰克福书展期间举行。

但在极端伊斯兰组织哈马斯对以色列发动恐怖袭击后, 负责该奖项的组织方Litprom则宣布将希布里的颁奖典礼延后。

Litprom在一份声明中说，将会寻找一个“合适的活动形式和地点”授奖，并补充说，希布里获奖“毫无疑问”。Litprom发言人卡西米尔（Torsten Casimir）重申，书展是一个自由言论与和平交流的平台，这点不会改变。

但推迟颁奖典礼做法遭到文坛强烈抨击。本周一（10月16日），数百名作家、出版商、文学经纪人发表公开信联署谴责Litprom的决定。目前已有超过600人签名联署，包括曾获诺贝尔文学奖的坦桑尼亚小说家古纳（Abdulrazak Gurnah）与波兰女作家托卡尔丘克（Olga Tokarczuk），以及印度作家米什拉（Pankaj Mishra）、英国史学家兼作家达尔林普尔（William Dalrymple）、爱尔兰著名作家托宾（Colm Toibin）等。

公开信写道，主办方正在“关闭巴勒斯坦发声的空间”：“法兰克福书展作为一个重要的国际书展，有责任为巴勒斯坦作家创造空间，让他们在这个可怕而残酷的时代分享他们的思想、感受和对文学的反思，而不是关闭他们的空间。”

法兰克福书展并不负责组织该奖项。一名法兰克福书展发言人周二被问及这一争议时表示，Litprom决定将颁奖仪式推迟到更有可能“就文学进行更有尊严的交流”的时机。

法兰克福书展主席博斯（Juergen Boos）在给法新社的声明中表示：“法兰克福书展既是以色列人也是巴勒斯坦人发声的平台。” 他还强调，推迟“自由文学奖”颁奖仪式是Litprom而非法兰克福书展所决定。

希布里的《细枝末节》是根据 1949 年以色列士兵强奸和谋杀的真实事件改编

希布里的《细枝末节》是根据 1949 年以色列士兵强奸和谋杀的真实事件改编

穆斯林国家书商退出书展

与此同时，在哈马斯突袭以色列后，法兰克福书展主办方谴责哈马斯的“野蛮”袭击，并表示将在书展上突出以色列的声音。对此，印度尼西亚、马来西亚、阿联酋等一些穆斯林国家的出版业者已于上周末宣布退出10月18日至10月22日举行的法兰克福书展。

印尼出版商协会称，组织方的决定是“偏袒并给以色列提供平台，这破坏了对话的理想和建立相互理解的努力”。

“站在以色列的一边，却忘记巴勒斯坦人民的苦难。如同只读了一本书，就觉得自己了解整个世界。” 印度尼西亚是世界上人口最多的穆斯林占多数的国家，与以色列没有外交关系。印尼出版商协会原定在法兰克福书展上参加宣传印尼文化的活动。

马来西亚教育部以主办方 “亲以色列立场”为由宣布退出。

阿联酋的沙迦图书管理局(SBA)宣布退出并发表声明称，“我们支持文化和书籍在鼓励人与人对话和理解方面的作用”，“我们认为这一作用比以往任何时刻都更为重要”。

阿联酋出版商协会（EPA）发布了相同声明，阿联酋《国家报》则报道埃及的阿拉伯出版商协会（APA）也已退出书展。

法兰克福书展主席博斯对于部分参加者因为“地缘政治”而选择缺席感到“非常失望”。“对我们和我本人来说，这完全是一场灾难。我希望人们来到这里，进行坦率的讨论，即使可能会引起争议也要进行讨论。”

法兰克福书展主席博斯(左）与德国出版商和书商协会主席施密特-弗里德里克出席书展开幕记者会

法兰克福书展主席博斯(左）与德国出版商和书商协会主席施密特-弗里德里克出席书展开幕记者会

“世界文化和平共处之地”

希布里的《细枝末节》是根据 1949 年以色列士兵强奸和谋杀的真实事件写成的。这部小说受到高度赞扬，但也被质疑存在反犹主义的陈腔滥调。

在本周二举行的法兰克福书展开幕记者会上，德国出版商和书商协会主席施密特-弗里德里克（Karin Schmidt-Friderichs）表示，75 年来，法兰克福书展一直是“意见自由和意见多样性的场所”，同时也是“一个通过讨论使思维更加敏锐的地方”。

书展主席博斯表示，法兰克福书展始终关注的是人性。“其核心是人与人之间的相遇。” 他认为，哈马斯对以色列的袭击打破了人性，“我们向有亲属在这场暴力中丧生的人们，以及以色列和巴勒斯坦所有遭遇战争苦难者表达同情。”

此次共有来自95个国家4200多个参展商报名参加书展。展会周三开始向业界人士开放，公众则可在周末入场参观。鉴于以色列发生的袭击事件，主办方临时宣布对展会日程进行调整，例如柏林笔会计划于周三进行以“关注以色列”为题的小组讨论。

周日书展闭幕当天，印度裔英国作家萨尔曼·拉什迪（Salman Rushdie）将获颁德国图书贸易和平奖。

（法新社、德新社）

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