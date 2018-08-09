文在寅、金正恩9月第三次会晤

（德国之声中文网）9月份的会晤将是朝韩领导人自4月以来的第三次峰会。近来，有关美朝在平壤核问题上的对峙再次引起国际社会的忧虑。

周一，韩国统一部长官赵明均率领的代表团与朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权率领的代表团，在板门店朝鲜控制的一幢建筑物内会晤。

双方会晤近两小时后发表的声明内容很少。在三句话的联合声明中，双方未提及9月会晤的具体日期，也没有提及如何具体落实过去达成的协议。

朝方团长李善权在会谈后向媒体表示，双方确定了9月会晤的具体日期，但拒绝透露，称"想让记者们好好猜一猜"。

韩方首席代表赵明均则向媒体称，双方还需就具体日期进行进一步磋商。

至于二人为何有不同说法，赵明均没有回答。

自今年6月金正恩与特朗普在新加坡举行峰会以来，国际社会一直在关注朝鲜是否会开始弃核。

据美联社报道，朝鲜据信核武库不断增加，并且其远程导弹接近拥有攻击美国本土任一目标的能力。去年，朝鲜进行一系列武器试验，并称已经完成了核武能力。当时，特别在亚洲，许多国家担心华盛顿与平壤处在战争边缘。

韩方首席代表赵明均还表示，双方就国际对朝制裁措施进行了"很多磋商"，但他没有透露详情。

美联社报道说，首尔在准备一旦取消制裁后，与平壤进行可能的经济合作。平壤要求华盛顿减轻经济惩罚措施，但美国称，只有朝鲜完全去核才会这样做。

韩方首席代表赵明均称，他向平壤提出加快朝美当前核谈判的要求。

美联社引述专家称，自新加坡峰会后，朝鲜的去核努力进展缓慢。

平壤提出，在朝方作出善意姿态、包括暂停导弹与核试验、归还朝鲜战争美军士兵遗骸后，华盛顿应作出对等回应。华盛顿取消了去年8月曾举行过的同类年度美韩联合军演，但拒绝在朝鲜最终全面去核之前，放松制裁。

苗子/凝炼（美联社、韩联社）