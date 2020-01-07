文在寅：朝鲜没有关闭对话大门

（德国之声中文网）据韩联社报道，韩国总统文在寅周二（1月14日）在总统府青瓦台举行新年记者会上针对是否对朝鲜无核化和朝鲜领导人回访等问题做出回答时表示，虽然目前他对朝韩对话、朝美对话并不持乐观态度，但也不至于到悲观的程度。

他承认韩朝关系遇到困难，但是"通过对话开展合作的努力从未中断"。他表示，首尔政府以乐观的姿态积极推进对话，并相信努力一定会取得成果。

镁光灯背后的朝韩峰会 “和平，新的开始” 和平，是这次“文金会”的关键词，贯穿整场峰会的各个环节，大大小小的标语在新闻中心内外随处可见。这句为史上第三次朝韩峰会创作的口号，象徵着憧憬半岛和平的新篇章。对比2000年及2007年两次峰会，大会希望这次会谈标誌真正的和平之端。

镁光灯背后的朝韩峰会 破纪录 报名採访今年韩朝峰会的记者多达2850人，来自全球360家媒体。相比上两次峰会——2000年约1000人，以及2007年约1700人，「文金会」的吸引力更加大。新闻中心座落在首尔西北面的京畿道高阳市。它不是旅游热点，但这数天成为全球数千名记者的大熔炉。採访大厅是记者聚集之地。每当总统府和峰会筹委会官员到场马上吸引全场目光，意味着有重要消息发布。

镁光灯背后的朝韩峰会 “南北本是一家” 除了记者，最常见到的是这群白衣志工。他们绝大多数是学生，经过重重挑选而出。裴同学（左）和金同学（右）同样在首尔就读大学四年级。认为韩朝峰会是国际盛事，很希望亲身体会和见证历史。两韩关係急速回暖令她们感到特别好奇。“我们从小到大受教导说朝鲜是敌方。以往人们都对统一感到怀疑，但近月两韩的气氛令很多人态度扭转。”半岛无核化、两韩和平协议亦是她们对峰会的期望，“韩国人生活很多领域都受战争状态影响，例如强制兵役、美军驻兵、萨德导弹防御系统等等，我们当然不希望活在战争阴影下。”与一些上年纪或经历过韩战的长辈不同，两位九十后年轻人异口同声地说，不少韩国新生代都支持和平统一，“我们不惧怕两韩之间的鸿沟，因为南北本是一家。”

镁光灯背后的朝韩峰会 採访者，也是受访者 记者访问记者？没错。这些画面在新闻中心裡每隔几步就出现，外国记者成为受欢迎的採访对象。因为在数以千计採访峰会的记者中，30%来自外国媒体，总数达869人。不少韩国媒体都很好奇，究竟外媒关注甚麽、以何角度观察半岛？除了最受瞩目的三大议题：无核化、半岛和平、两韩关係，各个国家的新闻工作者都带着不一样的疑问到这裡，例如日本记者关注在朝鲜被绑架的日本人、俄罗斯记者则好奇俄国会否有份参与往后的和谈。

镁光灯背后的朝韩峰会 笑一个吧 在社交媒体呼风唤雨的时代，首脑峰会不单是严肃的报道。新闻中心内设置拍照小摊位，让负责纪录历史一刻的记者和嘉宾，也来为自己“打卡”。大会公关手腕周到，更设定峰会专属的Hashtag，照片拍摄后会打印出来，还即时上传到社交媒体，让民间为峰会按赞。

镁光灯背后的朝韩峰会 带著回憶回家 韩国一家社交媒体市场推广公司受文化观光部门邀请主办拍照活动。早在2月平昌冬季奥运会，他们就已经与政府合作。公司主席金小姐 （Valerie Kim）说韩朝峰会对韩国人来说是大事，但不是人人都能置身其中。他们希望透过把照片和社交媒体连结，让参与者带着峰会的点点回忆和体悟到自己所属的网络，也是一份小礼物。图为她拿着为参与者拍摄及上传照片的专用相机。

镁光灯背后的朝韩峰会 专家论坛 两韩关係变幻莫测。峰会新闻中心在会谈之前开设论坛，邀请不同专家剖析峰会的前世今生，以及前瞻半岛和世界局势。部分嘉宾非常具份量，包括韩国总统文在寅的外交和国安政策特别顾问文正仁。他认为朝鲜在这次会谈中取得很大主动权，往后中俄应该向朝鲜提供保护，让朝鲜更易接受放弃核武器。

镁光灯背后的朝韩峰会 香味•乡味 新闻中心的入口处，排列了一系列香水。不要误会，不是展销会，也不是纪念品。这种叫为“统一乡水” (Scent of Nostalgia) 的香水，主要成份来自朝鲜五个省——黄海道、平安南道、平安北道、咸镜南道、咸镜北道。一般香水用作打扮，这种“乡水”则为了无法北上回乡的韩国人而设。

镁光灯背后的朝韩峰会 一别65年 韩国现时还有大约有6万人，故乡在半岛以北却有家归不得。这些离散家庭的成员绝大部分已步入晚年，平均年届81岁，有生之年能否了却心愿重踏故土，仍是未知之数。五款“统一乡水”的主要原材料，採自五位主角的朝鲜家乡。“思念与日俱增，记忆却日渐磨灭”是其出发点，盼望以香水唤醒故乡记忆，给他们一点慰藉，让外界加倍体会离散家庭之苦。一纸和平协议，对他们来说，不仅是外交胜利，还意味着圆梦的希望。

镁光灯背后的朝韩峰会 希望之鸽 韩国文化观光部门4月5至11日在脸书上举办徵文活动，开放让全球网友留言，写下对2018年韩朝峰会的期望，结果吸引超过800人以数十种语言留言。当局挑选部分留言，拼砌出一隻叼着橄榄枝的鸽子，放在新闻中心外展出，呼应峰会“和平”的主题。不知道是否也以画寄意，比喻两韩向对方伸出友谊之手？

镁光灯背后的朝韩峰会 愿望成真？ 一位参加者以中文留言：“希望往和平、共存、分享资源发展。”'当局称这次活动总共收集到43种语言的留言，参加者遍佈美洲、欧洲、非洲、东南亚等世界各地。

镁光灯背后的朝韩峰会 韩国尖端科技展示 韩国作为其中一个科技大国，也把握全球媒体聚集的机会，对外宣传一番自家软实力。韩国通讯公司在新闻中心内设置展馆，介绍此次峰会使用的5G传输技术，还让大家体验一下虚拟实境（VR）、3D电视机等最新尖端科技。

镁光灯背后的朝韩峰会 另类公民教育课 韩国一家小学在课堂时间，由老师带着数十名学生浩浩荡荡参观峰会新闻中心。一下子碰见过千名记者，小学生们既兴奋又紧张，纷纷高举手机和自拍棍拍个不停。图为师生们结束行程之前，跟韩朝峰会口号“和平，新的开始”一起大合照。



文在寅在新闻记者会上还提到美国总统特朗普向朝鲜最高领导人金正恩致庆生函，"朝鲜收下亲笔信后立刻做出回应，强调了两位领导人之间的友谊"。文在寅说，这表明朝鲜并没有关闭对话的大门，但朝鲜坚持只有自己的要求得到满足后才可开展对话。文在寅强调，"朝美之间的对话并不活跃，但双方领导人之间的信任得到维持，为开展对话的努力仍在继续"。

文在寅在新闻记者会上还对中国在解决朝核问题上的帮助表示感谢 。他说，"朝核问题并非一朝一夕就能够解决的问题，韩方将与中方一道继续合作努力解决有关问题，直到韩半岛构建全面而永久的和平机制"。

他还表示，今年中国国家主席习近平和国务院总理李克强将访韩，"相信两位领导人的到访将推动双边关系迈上更高水平"。