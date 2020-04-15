文在寅抗疫有成 执政党抢下国会多数席位

（德国之声中文网）韩国左翼执政党在周三(4月15日)的大选中取得压倒性胜利。该国采用得票最多者当选和比例代表制的混合选举方式。虽然选举结果未完全公布，文在寅的民主党在300名议员的国民议会中已获得163个席位，加上其姊妹党预计再赢得17个比例代表制席位， 总共180个席位。

主要的保守反对党联合未来党（UFP）及其卫星党预计将获得97个席位。这次投票率为66.2%，是1992年以来最高。

新冠疫情笼罩的选举

自当地时间清晨6点开始，韩国各地的投票站便已经对选民开放。但是要想投票先要有耐心。首先，投票站的工作人员要为自愿接受检测的选民测量体温。有发烧迹象或不戴口罩的人需到专门的区域投票。在那里他们必须先对双手进行消毒，然后戴上一次性手套才能进入投票站投票。几天前就有明显的趋势显示，尽管发生了新冠病毒危机，但许多韩国人仍想行使其选举权。根据民意调查机构盖洛普（Gallup）的一项调查结果，大约4400万韩国选民中，有72％的人表示不会因疫情而影响其投票。上周五（4月10日）和周六（4月11日），已经有170万人提早一步邮寄了选票。

文在寅的民意测试

总统文在寅（ Moon Jae In）所在的执政党社会自由民主党是此次竞选中最有希望获胜的政党。根据两周正式选举阶段开始之前进行的最新民意测验，社会自由民主党明显领先于保守的未来统合党。在此次选举中，共有41个政党的候选人竞争议会中的300个席位。

疫情危机影响韩国经济

尽管韩国总统在2022年才有必要为其连任担忧，但此次选举对他来说是一次重要的民意测试。就在数周前，文再寅还因经济疲软面临尖锐的批评。但是自从爆发新冠病毒危机以来，情况便发生了变化。政府的战略得到了大多数韩国人的认可。由于采取了严格的病毒检测措施，韩国成为成功遏制新冠病毒的榜样。

韩国是最早受到新冠病毒影响的国家之一。该国的病毒感染率一度仅次于中国。由于进行了大规模的检测以及之后对与病毒感染者有过接触者的持续监控和隔离，新冠病毒得到有效遏制。近一周以来，全国范围内报告的新感染病例每天从未超过40个。迄今为止总共有222人死于COVID-19病毒感染。

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邹宗翰/杨威廉/李京慧/达扬 (法新社、美联社、德新社)