文在寅呼吁拜登重启美朝对话

（德国之声中文网）韩国总统文在寅周一（1月18日）呼吁美国候任总统拜登，在特朗普开启的朝美对话基础上，继续推进对朝关系。

文在寅在谈到陷入僵局的朝美关系时表示：“拜登政府的就职将为重新开始美朝对话及朝韩对话提供机遇，以继承特朗普政府领导下取得的成就 ”他说：“如果我们从新加坡宣言基础上重新开始，并在谈判中达成具体措施，对话将会加快步伐。”

拜登于本周三宣誓就任美国新一届总统之际，美朝谈判已长期陷入僵局。双方谈判的主要目的是让朝鲜放弃其核武器和导弹计划。作为回报，美国方面则将放松对朝鲜的制裁。

文在寅此前曾设法促成了特朗普和金正恩之间的三次会晤，但由于朝鲜在去核问题上进展缓慢，而美国又不肯放松制裁，双方的对话陷入停滞。

拜登此前曾批评特朗普一味追求同金正恩举行峰会，而并没有采取具体措施遏制朝鲜的核武计划。按照过往历史，每当美国总统换届，朝鲜都会开展新武器试验或其他挑衅行为，以试探美国新总统的对朝立场。金正恩新近发表的一次讲话中，再次强调该国发展核武器的决心。很多观察家认为，这是金正恩在向即将上任的拜登当局施加压力。

现年67岁的文在寅，父母是来自朝鲜的难民。一般认为，他的对朝政策比以往历届韩国总统都更温和。此前，他曾多次促成平壤和华盛顿之间的对话。本周一，文在寅再次表示，他将积极推动拜登政府将对朝关系列为外交重点，以便使美朝首次峰会上达成的新加坡宣言得到进一步推进。

新加坡会谈期间，特朗普和金正恩就重建美朝关系，并逐步实现朝鲜半岛无核化达成共识。但双方2019年2月在越南河内举行的第二次首脑会晤无果而终，朝鲜半岛无核化谈判就此陷入僵局。

文在寅还在周一的新年新闻发布会上表示，有关美韩联合军演的问题，也可以在重启朝韩军事小组之后进行磋商。仅在2018年，文在寅就三次会晤朝鲜领导人金正恩，但其温和的对朝政策，非但没有促成双边关系的缓和，反而使首尔同平壤的关系更趋紧张。这也成为韩国反对派批评文在寅施政方针的要点之一。

达扬 / 凝炼（路透社，美联社）

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