文在寅发愿统一韩国 朝鲜发射体再升空

(德国之声中文网) 8月16日周五早上，朝鲜至少往海上发射了两枚「不明飞行物」。而针对早前韩国总统文在寅要让韩国统一的豪语，朝鲜已经发出声明谴责韩国总统的发言「不尊重」，并誓言停止南北韩之间的对话。

朝鲜最近强烈表达对美韩联合军演的反对态度，这次已经是近期内第6次发射。

周四，在韩国光复74周年纪念仪式上，韩国总统文在寅发表讲话，承诺在任期内巩固朝鲜去核化与和平进展，并且在2045光复100周年时，完成韩国统一。

朝鲜发言人批评文在寅没有立场做出这种承诺，因为美韩联合军演仍然存在，「在这种情况下要与朝鲜『对话』，让人怀疑他是不是真的拥有思虑周全的幕僚。」他说，在美国军演存在的情况下要开启对话是没有道理的。他说，美韩联合军演是韩国仇视朝鲜的象征。

朝鲜官媒(KCNA)引述朝鲜和平统一委员会的发言说:「我们已经没有什么话可以跟韩国官员说的了，也没有想要跟他们再次坐下来谈的想法。」

从去年四月到现在，韩国总统文在寅和朝鲜领导人金正恩已经见过三次面，寻求和平对话与合作，但是却没有太显著的突破性进展。而美韩联合军演也持续是朝鲜最介意的问题，虽然朝鲜多次透过发射导弹表示不满，但是现状却没有什么改变。

朝鲜仍然保留着与美国的对话空间。

特朗普曾经和金正恩举办过两次峰会，但是在河内峰会不欢而散之后，双方沟通便陷入停摆，去核化也不再有进展。

罗法/夏立民(路透社、法新社)