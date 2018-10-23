文在寅为朝鲜“游说”欧洲 无功而返

（德国之声中文网）韩国总统府青瓦台对于文在寅上周与欧洲领导人的会晤评价积极，但事实上，文在寅未能获得对朝鲜放松国际制裁的支持。

德、法、英均重申，除非平壤"全面、可核实、不可逆转地"放弃核武，否则，不会给金家政权提供"奖赏"。

韩国的朝鲜大学国际关系教授安仁海（Ahn Yin-hay）向德国之声表示："看来，文在寅原本对于说服欧洲领导人放松对朝制裁、以此鼓励朝鲜弃核抱有很大希望，但却以失望告终。"

安仁海表示，文在寅在布鲁塞尔出席亚欧峰会（ASEM）的9天之行中，与欧洲领导人举行了一系列双边会谈。

安仁海说，欧美的政治气氛让文在寅的建议难以获得支持。"世界已经无数次被朝鲜欺骗。如果平壤这次真地想要改变，就必须提供至少是一部分的核生产及武器设施清单。"

美朝僵局

这也是为什么朝美之间的会谈陷入僵局。与此同时，平壤在游说国际社会放松对其的制裁。

七十年朝鲜往事 在苏联支持下建国 二战末期，日本投降，失去了对朝鲜半岛的统治权。朝鲜半岛南北分别由美、苏托管，在三八线划地而治。1948年，大韩民国（简称韩国）和朝鲜民主主义人民共和国（简称朝鮮）相继成立。在苏联的支持下，朝鲜成为共产主义阵营的一员，朝鲜劳动党一党执政，第一任领导人是金日成（图）。

七十年朝鲜往事 “永远的主席”金日成 在朝鲜，金日成因为早年抗日经历，被描绘成军事和政治天才。在他未完成的回忆录《与世纪同行》中，金日成称自己6岁参加抗战、8岁加入独立战争。从1948年开始直至1994年去世，金日成一直担任朝鲜最高领导人，掌权长达46年。他去世后，朝鲜当局修改宪法，取消国家主席一职，将金日成追认“共和国永远的主席”。

七十年朝鲜往事 朝鲜战争 伴随着韩朝相继成立，一场大战爆发。在中、苏支持下，1950年6月25日，朝鲜向韩国发起进攻，朝鲜战争爆发。朝鲜人民军很快越过三八线向南部挺进，并在短短数天内控制了朝鲜半岛大部分地区。联合国在美国的迫切要求下，派军支援韩国，很快扭转了此前的不利局面，重夺汉城、控制平壤，眼见就要拿下几乎整个半岛。见此情形，中国在1950年10月出兵“抗美援朝”。此后南北双方陷入了近两年的激烈阵地战。

七十年朝鲜往事 停火但无和平 朝鲜战争共历时37个月，据估计近450万人在战争中丧生。1953年7月27日，朝韩签署了停战协议（图），以三八线为界，巩固了朝鲜半岛的分裂格局。朝鲜战争被认为是第一场代表着东西方体制对抗的战争。尽管停战，但是南北双方一直没有签署和平协议，也就是说，从国际法角度上两国至今仍处于战争状态。

七十年朝鲜往事 初期的外交与经济 朝鲜建国后，即与苏联、中国建交（图为毛泽东与金日成），并维持着亲密的关系。朝鲜战争后，三国之间在关系上曾经出现过一些波折，但总体上较为稳定。除了军事外，朝鲜也获得了中、苏在经济上的不少支援。朝鲜战争后的一段时间里，朝鲜在经济上一度领先韩国。1958年，朝鲜宣称完成了城市 、农村生产关系的社会主义改造，建立社会主义经济制度；1970年，宣称实现了社会主义工业化。

七十年朝鲜往事 朝鲜大饥荒 1991年9月，朝鲜与韩国一起加入联合国。然而随着苏联解体、共产主义阵营瓦解，朝鲜在国际舞台上变得孤立。由于内部糟糕的粮食政策和缺乏外部支援，朝鲜在1994年至1998年间爆发大规模饥荒（朝鲜官方称之为“苦难的行军”）。由于朝鲜对外信息封锁，饥荒中的具体死亡人数外界难以知晓。据不同文献统计估测，死亡人数24万至350万不等。图为饥荒中一位营养不良的朝鲜少年。

七十年朝鲜往事 先军主义 朝鲜的政治经济体系一直由先军政治所主导。概括来说，就是穷得叮当响，也要搞军事。这个两千多万人口的国家，有120万常备军和600万预备役、武警官兵，加起来占全国人口的1/4。朝鲜男子都被要求参加某种形式的军事训练，并且在任何时刻都可以被征召。

七十年朝鲜往事 集体化生活 和中国社会一样，朝鲜社会强调的不是个人而是集体。民众们过着集体化的生活——千篇一律的集体宿舍，整齐划一的集体舞以及阅兵式，都在强调个人的渺小与集体的伟大。

七十年朝鲜往事 第二任领导人金正日 七十年来，金氏家族牢牢掌握着朝鲜的党政军权。金日成1994年去世后，其子金正日接任最高领导人，此前金正日已在朝鲜高层有多年历练。在金正日掌权的16年里，积贫积弱的朝鲜经历了饥荒和经济危机，但分别在2006年、2009年进行了第一次和第二次核试验。去世后，金正日被封为朝鲜劳动党“永远的总书记”。

七十年朝鲜往事 “阳光政策”与六方会谈 在韩国，金大中1997年入主青瓦台，2000年开始推行“阳光政策”，希望通过和谈解决朝鲜半岛危机。同年6月，金大中与金正日在平壤举行了首次南北峰会（图），发表共同宣言。此后，朝鲜半岛局势缓和。2003年，美国、中国、日本、俄罗斯、韩国与朝鲜展开旨在解决朝核问题的六方会谈。然而此后朝鲜进行了核试验，并在2009年退出六方会谈。朝韩关系也在此后再度恶化。

七十年朝鲜往事 朝核试验 即便面对国际社会的巨大压力，平壤仍然积极推行其野心勃勃的核武计划。金正日领导下的朝鲜政府2005年首次宣称拥有核武器，但当时国际社会对此普遍表示怀疑。2006年10月14日，朝鲜进行了第一次核试验，并宣称获得成功。安理会一致通过了针对朝鲜的制裁决议，中俄均投了赞同票。2009年5月25日，朝鲜又进行了第二次核试验。

七十年朝鲜往事 接班人 2009年，西方媒体报道称，金正日已经将其子金正恩选定为自己的接班人。2010年，两人首次一同在一次阅兵式上现身（图）。一年后，金正日去世，金正恩全面接管权力。登上权力宝座之前，人们对金正恩知之甚少。他的确切年龄从未得到证实，有报道称他曾经在瑞士上学。

七十年朝鲜往事 巩固权力 肃清异己 在金正日的葬礼上，金正恩与七位朝鲜党政军高层一起为金正日扶柩（图），他们当时被看作是朝鲜政界的核心力量。然而在金正恩上台后，他进行了“六亲不认”的整肃运动，七位扶灵人多半被解职，他的姑父、中朝关系中的关键人物张成泽更是被处决。

七十年朝鲜往事 金正男遇刺 2017年2月，一名朝鲜男子在马来西亚遇刺身亡，他就是金正恩同父异母哥哥、金正日的长子金正男。虽然是“金氏家族”一员，但金正男长期游离于权力高层之外，据称多年来避居澳门。金正南是在吉隆坡机场受到神经毒剂VX袭击身亡，外界怀疑是朝鲜情报机构下令进行了这次毒杀。目前，该毒杀案仍在审判中。

七十年朝鲜往事 核问题峰会路转 在金正恩上台后，朝鲜又公开进行了4次核试验。最后一次是在2017年9月，朝鲜方面宣称成功引爆氢弹。然而，2018年4月20日，突然峰回路转：金正恩宣布，即日起中止核试验和导弹试验，并且关闭核试验设施，表现出与国际社会和解的态度。

七十年朝鲜往事 分别与习近平、文在寅、特朗普见面 2018年3月，金正恩掌权以来第一次前往中国，与习近平会面。之后不久，他在5月二访、在6月三访习近平。与此同时，金正恩在4月27日与韩国总统文在寅举行了11年以来的首次朝韩首脑会谈，签署了《板门店宣言》，再次表达朝鲜无核化的意愿，此后两人又在5月底和9月再次见面。6月12日，金正恩与美国总统特朗普在新加坡会面，进行“历史性握手”。

七十年朝鲜往事 不变的是领袖崇拜 在国际上，金正恩似乎开启了新时代，开始了180度的大转弯。而在朝鲜国内，各地依旧矗立着不计其数的领袖雕像，民众大都佩戴忠于领袖的徽章。与他的父亲和祖父一样，金正恩被朝鲜国家宣传机器奉为神明一般，享受着狂热的个人崇拜。

七十年朝鲜往事 不变的是侵犯人权 很多人权组织和观察人士指出，朝鲜是当今世界人权状况最恶劣的国家之一。理论上，朝鲜宪法赋予该国民众多种自由，然而实际上他们在公民自由和政治权利方面严重受限。朝鲜对外部信息进行严格封锁，国内密布关押政治犯的劳改营、黑监狱。联合国人权理事会曾就朝鲜人权状况进行调查，在2014年2月发表了长达400页的报告，对平壤政权提出严厉批评，称朝鲜当局犯下了反人类罪。 作者: 王凡



文在寅与德国总理默克尔上周五举行会谈。二人同意发展双边关系、深化经济合作。但在朝鲜问题上，默克尔反对文在寅的看法，即放松制裁是鼓励平壤弃核的最有效途径。默克尔表示，朝鲜应把弃核承诺付诸行动。法国总统马克龙在巴黎与文在寅的会谈中也作出类似表态。马克龙说："法国高度赞赏韩国的努力，以推动朝鲜公开、明确落实全面、可核实、不可逆转的弃核。"英国首相梅在布鲁塞尔会议期间与文在寅的会谈中，也重申坚持全面、可核实、不可逆转。

英法是联合国安理会5个常任理事国中的2个，其立场具有重要意义。

文在寅"自找难题"？

天普大学东京分校国际关系教授杜贾里克（Robert Dujarric）表示："让任何欧洲国家公开表态，同意放松对朝鲜制裁，都是很难的。我估计，制裁会逐渐放松--我们已经看到这样的情况，但欧洲国家不会迈出第一步。"他说，对欧洲国家来说，更要紧的是俄罗斯和伊朗问题。

首尔的亚洲研究所主任帕斯特莱西（Emanuel Pastreich）认为，在华盛顿继续对朝鲜持强硬立场的时候，文在寅试图劝说其它政府改变对平壤立场，这是给自己出了个难题。

他也认为，对欧洲而言，俄罗斯、土耳其、伊朗更要紧，朝鲜则居次要地位。不过，他说，文在寅此行的一个亮点是在梵蒂冈与教宗的会晤。教宗同意，如果收到官方邀请，会访问朝鲜。

韩国媒体批"绥靖政策"

青瓦台称，文在寅此行取得超过预期的成果。韩国媒体则广泛持有质疑，认为这是对朝鲜的绥靖政策，因此支持欧洲对朝保持强硬制裁的立场。首尔的朝鲜日报一篇社论中称，平壤甚至拒绝提供核设施和库存的清单，还要求国际社会做出让步来"建立信任"。社论指出："国际社会一致认为，应保持制裁，因为这是唯一对朝鲜施压、促使其弃核的途径。文在寅应仔细审视其政策，以确定究竟是有助于国际努力，还是适得其反。"