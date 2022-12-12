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12月8日，欧盟理事会同意克罗地亚明年1月1日成为申根区第27个成员国。此前，欧盟理事会已批准该国明年1月1日加入欧元区。这个曾经经历战乱的小国位于地中海海滨，风光秀丽，还有丰富的历史文化遗产。
帕万·库马尔生活在印度的一个小村庄，他的梦想是成为一名专业的芭蕾舞者。他不顾家乡亲人的反对和怀疑，自学苦练，终于得到了在一家知名舞蹈工作室面试的机会，他会成功吗？
在北京，音乐老师陈慎思为自闭症患者办了一个音乐课程，还成立了一支乐队，名叫 "星星的孩子 "。在老师、家长、学生们的努力下，乐队已经登台演出了。
在卡塔尔举行的本届世界杯上，不少男性观众在现场都戴起了阿拉伯传统头巾，周边商铺也热销这一商品。这到底是观众们刻意入乡随俗，还是象征着不同文明之间的相互理解？
《降E大调第十二弦乐四重奏》创作于1825年，是贝多芬晚年最后的作品之一，有《加里齐四重奏》之称。
每年的12月6日，圣尼古拉都会挨家挨户地向听话的孩子们分发糖果。哪怕路途再遥远，这位圣诞老人也会按时地完成他的使命。
在本屆世足連破德國、西班牙之後，足球成了日本國民新精神食糧。1993年曾經在卡塔爾多哈丟掉世足出賽權的日本隊，從哪裡跌倒從哪裡站起來，29年後在同一個城市成為一支勁旅。這個成果背後有什麼故事？
德国正在讨论降低入籍门槛、允许双重国籍的改革计划。那么，欧洲各国的入籍条件都有哪些相同与不同呢？
德国之声采访了中国艺术家、异议人士艾未未，讨论中国最近发生的反封控抗议活动。艾未未说，中国此前的防疫管制是“历史上前所未有的”，“人们想回归正常生活”。
在中国主流电影于社会现实颇显断裂的今天，中国独立影人纷纷将作品送往海外，他们从个人纪录的角度为更广泛的观众呈现了一个微观下的中国。柏林的多元空间使它成为了华语文化圈的新自由之都。
馮・格康（Meinhard von Gerkan）蜚聲國際的建築經典，包括柏林的中央車站和泰格爾機場。中國快速城市化的年代，北京的中國國家博物館、上海的中國航海博物館也都出自他的團隊手筆。這位深具影響力的建築師已經去世，享壽87歲。以下是馮・格康及其部分代表作介紹。
肖斯塔科维奇的A大调第二弦乐四重奏创作于1944年，正值二战时期。请听俄罗斯鲍罗丁弦乐四重奏团（Borodin Quartett）的演奏。
新冠疫情开始后，世界各地内分泌诊所的医生开始注意到一些奇怪的现象。越来越多女孩出现了性早熟的状况，这种罕见症状的特点是在7、8岁时就出现青春期的迹象。这是什么原因造成的？
泽伊内普·格迪兹奥卢是土耳其当代知名的女作曲家。请听她为管弦乐队创作的杜拉克，由伊斯坦布尔大学国家音乐学院交响乐团演奏。
Viktoria Kikot是烏克蘭首位女性火車副司機。這算是破了例，就在幾年前，許多工作都懷有性別成見，禁止女性從事。不過，俄烏戰爭爆發之後，越來越多的女性進入傳統上由男性主導的工種。
难民工作相关组织批评欧盟在难民问题上存在“双标”，给予乌克兰难民比其他国籍的难民更多优待。这样的指责是事实吗？
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