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卷入桃色新闻的《图片报》主编莱歇尔特被解除职务数周后，《图片报》的出版商阿克塞尔-施普林格出版集团宣布计划颁布新规：今后，该集团主管和员工谈恋爱必须在内部公开。该规定尚需得到职工委员会同意。
中国与国际学术领域交流的空间越来越窄，各国、包括德国的学者都必须面对中国当局对学术界的意识形态审查和监控。近期两位德国学者就此发出的不同声音中，也有相同之处。
德国境内有51处世界文化遗产。除了科隆大教堂、马丁·路德曾在那里将圣经翻译成德语的瓦尔特堡这些举世闻名的景点之外，德国还有大量不为大众所知的世界文化遗产。
贝多芬C小调第三钢琴协奏曲(作品37)是贝多芬唯一以小调写成的钢琴协奏曲，于1800年间完成，1803年4月5日由作曲家本人在维也纳剧院首演。
大约5万人参加的休斯顿Astroworld音乐节上，一些歌迷涌向舞台，发生严重的踩踏事故，导致8人死亡，数十人受伤。
华裔导演赵婷执导的漫威新片《永恒族》充满多样性，其中的同性恋剧情引来褒贬不一的评价，剧中还有一段男男吻戏。部分阿拉伯国家已经决定禁止该片上映。
新冠疫情期间，大多数人都暂停了旅游。2022年，让我们再次启程——孤独星球（Lonely Planet）出版社新的年度推荐旅游目的地排行榜值得参考。
美国卡特中心近期对3000名中国网民进行了调查，问询他们对于美国和中国国际形象的看法。结果显示，超过6成受访网民对美国的看法比较负面，同时，近8成对中国的海外形象很有信心。
民调机构皮尤研究中心11月1日公布了一份报告，其中调查了包括美国在内的17个经济体的民众对于美国社会和政治等多方面的评价：美国的科技最好吗？美国的娱乐文化受追捧吗？美国是民主典范吗？
上周末闭幕的莱比锡电影节上，中国导演邓伟的《爷爷和父亲》获得最佳纪录长片奖。此外，旅德中国电影人唐菡的作品获得短片奖项。
「香港不能公映」六個字，出現在港產電影《少年》的預告片末。經歷停拍、撤資、被勸退、演員辭演，它最終到對岸台灣舉行世界首映，所有場次更火速售罄。包括《少年》在內多部港片入圍今屆金馬獎，但在好消息公佈的同月，香港立法會通過新電檢條例，加強審查「危害國安」的電影。三位《少年》主創——導演任俠、林森及監製陳力行接受德國之聲專訪，多次強調「純粹」的力量。對紅線下的新生代來說，留在牆內創作的意義是什麼？
如果说眼睛是心灵的窗户，那么脸就是窗框。面部表情透露的信息，可能超出你的想象，哪怕你以为自己面无表情的时候。
阳痿原因众多：心脏病、糖尿病、抑郁症等等等等。好在勃起功能障碍可以治疗。不过，许多男子出于害羞不看医生，导致障碍越来越严重。
孤独星球（Lonely Planet）出版社新的年度推荐旅行目的地排名出炉。台北、德国弗莱堡和中国西双版纳名列前茅。
每个孩子都有接受教育的权利，Desi Purwatuning对此身体力行。她在印尼开设了一家学校，专门招收辍学的贫困儿童。Desi希望他们能明白，终身学习的价值所在。
中宣部和广电总局因卫视节目存在的"过度娱乐化"问题，对上海、江苏、浙江、湖南广播电视台进行约谈。中国网友对此看法不一。
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