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文化经纬

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Julian Reichelt, Chefredakteur «Bild», steht im Studio des TV-Senders «Bild». Der neue TV-Sender «Bild» des Medienkonzerns Axel Springer geht erstmals am 22. August auf Sendung.

德国大型出版集团拟新规 办公室恋情要公开 10.11.2021

卷入桃色新闻的《图片报》主编莱歇尔特被解除职务数周后，《图片报》的出版商阿克塞尔-施普林格出版集团宣布计划颁布新规：今后，该集团主管和员工谈恋爱必须在内部公开。该规定尚需得到职工委员会同意。
Ein Ständer mit der chinesischen und der deutschen Flagge ist am 09.07.2014 im Sekretäriat des Konfuzius-Instituts der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) zu sehen. Foto: Matthias Balk/dpa (zu dpa-Korr vom 14.07.2014) | Verwendung weltweit

外国学者在中国有多少自由？ 09.11.2021

中国与国际学术领域交流的空间越来越窄，各国、包括德国的学者都必须面对中国当局对学术界的意识形态审查和监控。近期两位德国学者就此发出的不同声音中，也有相同之处。
Mathildenhöhe mit dem Hochzeitsturm , Ausstellungsgebäude für freie Kunst, Künstlerkolonie, Mathildenhöhe, Darmstadt, Hessen,Deutschland.

德国境内的世界文化遗产 07.11.2021

德国境内有51处世界文化遗产。除了科隆大教堂、马丁·路德曾在那里将圣经翻译成德语的瓦尔特堡这些举世闻名的景点之外，德国还有大量不为大众所知的世界文化遗产。
Beethoven komponiert / Schloesser Beethoven, Ludwig van Komponist Bonn (getauft) 17.12.1770 - Wien 26.3. 1827. - Beethoven komponiert. - Lichtdruck, koloriert, nach Gemaelde, um 1890, von Carl Schloesser (1832-1914). E: Beethoven Composing / Schloesser /c.1890 Beethoven, Ludwig van Composer, Bonn (babtised) 17.12.1770 - Vienna 26.3.1827. - Beethoven composing. - Phototype, coloured, after painting, c.1890, by Carl Schloesser (1832-1914). F: Beethoven composant / Schloesser / V.189 Beethoven, Ludwig van , compositeur allemand , Bonn (baptise) 17.12.1770 - Vienne 26.3.1827. - Beethoven composant. - Phototype d'ap. peinture, v. 1890, de Carl Schloesser (1832-1914). |

贝多芬：C小调第三钢琴协奏曲 06.11.2021

贝多芬C小调第三钢琴协奏曲(作品37)是贝多芬唯一以小调写成的钢琴协奏曲，于1800年间完成，1803年4月5日由作曲家本人在维也纳剧院首演。
November 9, 2019, Houston, TX, USA: HOUSTON, TEXAS - NOVEMBER 09: Travis Scott performs during the second annual Astroworld Festival at NRG Park on November 9, 2019 in Houston, Texas. Photo: Trish Badger/imageSPACE Houston USA - ZUMAs181 20191109_zea_s181_209 Copyright: xImagespacex

休斯顿音乐节发生踩踏事故 至少8人死亡 06.11.2021

大约5万人参加的休斯顿Astroworld音乐节上，一些歌迷涌向舞台，发生严重的踩踏事故，导致8人死亡，数十人受伤。
L-R: Kingo Kumail Nanjiani, Makkari Lauren Ridloff, Gilgamesh Don Lee, Thena Angelina Jolie, Ikaris Richard Madden, Ajak Salma Hayek, Sersi Gemma Chan, Sprite Lia McHugh, Phastos Brian Tyree Henry and Druig Barry Keoghan in Marvel Studios ETERNALS 2021. Photo credit: Marvel Studios / The Hollywood Archive PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMarvelxStudiosx 34239-019THA

漫威《永恒族》：赵婷的超级英雄电影 05.11.2021

华裔导演赵婷执导的漫威新片《永恒族》充满多样性，其中的同性恋剧情引来褒贬不一的评价，剧中还有一段男男吻戏。部分阿拉伯国家已经决定禁止该片上映。
Best of Länder: Norwegen Platz 2 Dramatic granite peaks of Lofoten Wall and Reinebringen reflected in water beside fishing village of Reine.

孤独星球：2022年最佳旅游目的地 03.11.2021

新冠疫情期间，大多数人都暂停了旅游。2022年，让我们再次启程——孤独星球（Lonely Planet）出版社新的年度推荐旅游目的地排行榜值得参考。
Zwei Flaggen symbolisieren die Beziehungen zwischen China und den USA. (Themenbild, Symbolbild)

调查：中国网民怎么看美国和中国？ 03.11.2021

美国卡特中心近期对3000名中国网民进行了调查，问询他们对于美国和中国国际形象的看法。结果显示，超过6成受访网民对美国的看法比较负面，同时，近8成对中国的海外形象很有信心。
A woman wears a mask while walking past an American flag painted on a wall during the coronavirus outbreak in San Francisco, Monday, Nov. 16, 2020. (AP Photo/Jeff Chiu) |

“爱与厌 喜与忧” 皮尤：人们眼中的美国 02.11.2021

民调机构皮尤研究中心11月1日公布了一份报告，其中调查了包括美国在内的17个经济体的民众对于美国社会和政治等多方面的评价：美国的科技最好吗？美国的娱乐文化受追捧吗？美国是民主典范吗？
DOK Leipzig 2021 Filmstill Father (c) DOK Leipzig 2021/Father/Regie: Wei Deng

中国纪录片"爷爷和父亲"获莱比锡电影节大奖 01.11.2021

上周末闭幕的莱比锡电影节上，中国导演邓伟的《爷爷和父亲》获得最佳纪录长片奖。此外，旅德中国电影人唐菡的作品获得短片奖项。

闖進金馬的港產《少年》﹕危城下的創作人 以最純粹信念自救 31.10.2021

「香港不能公映」六個字，出現在港產電影《少年》的預告片末。經歷停拍、撤資、被勸退、演員辭演，它最終到對岸台灣舉行世界首映，所有場次更火速售罄。包括《少年》在內多部港片入圍今屆金馬獎，但在好消息公佈的同月，香港立法會通過新電檢條例，加強審查「危害國安」的電影。三位《少年》主創——導演任俠、林森及監製陳力行接受德國之聲專訪，多次強調「純粹」的力量。對紅線下的新生代來說，留在牆內創作的意義是什麼？
Soccer Football - World Cup - Round of 16 - Uruguay vs Portugal - Fisht Stadium, Sochi, Russia - June 30, 2018 Portugal's Cristiano Ronaldo reacts REUTERS/Murad Sezer TPX IMAGES OF THE DAY

如何读脸——人类复杂的面部表情 31.10.2021

如果说眼睛是心灵的窗户，那么脸就是窗框。面部表情透露的信息，可能超出你的想象，哪怕你以为自己面无表情的时候。
Paris01 - Tuileries Garden © Atlantis #40203327

让我们来谈谈勃起功能障碍 31.10.2021

阳痿原因众多：心脏病、糖尿病、抑郁症等等等等。好在勃起功能障碍可以治疗。不过，许多男子出于害羞不看医生，导致障碍越来越严重。

Best of Städte: Taipeh, Platz 2 Taipei 101 dominates the twilight view from Elephant Mountain in the east of Taipei.

“孤独星球”最佳旅行目的地 台北、西双版纳上榜 31.10.2021

孤独星球（Lonely Planet）出版社新的年度推荐旅行目的地排名出炉。台北、德国弗莱堡和中国西双版纳名列前茅。

雅加达贫民区孩子的第二次机会 30.10.2021

每个孩子都有接受教育的权利，Desi Purwatuning对此身体力行。她在印尼开设了一家学校，专门招收辍学的贫困儿童。Desi希望他们能明白，终身学习的价值所在。
In this Jan. 25, 2014 photo, actors, from left to right, Tian Liang, Jimmy Lin, Guo Tao, and Zhang Liang, pose for photos at a press conference for movie ¿Dad, Where Are We Going?¿ in Beijing, China. The movie about the relationships between celebrity fathers and their young children is the latest Chinese TV program to attempt to cross over onto the big screen, as entertainment companies try to capitalize on the success of hit shows. (AP Photo) CHINA OUT

地方卫视面临去娱乐化 未来如何继续“披荆斩棘”？ 29.10.2021

中宣部和广电总局因卫视节目存在的"过度娱乐化"问题，对上海、江苏、浙江、湖南广播电视台进行约谈。中国网友对此看法不一。
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