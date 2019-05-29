柏林华语独立影展：不一样的中国声音

在中国主流电影于社会现实颇显断裂的今天，中国独立影人纷纷将作品送往海外，他们从个人纪录的角度为更广泛的观众呈现了一个微观下的中国。柏林的多元空间使它成为了华语文化圈的新自由之都。