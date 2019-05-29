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Viktoria Kikot是烏克蘭首位女性火車副司機。這算是破了例，就在幾年前，許多工作都懷有性別成見，禁止女性從事。不過，俄烏戰爭爆發之後，越來越多的女性進入傳統上由男性主導的工種。
难民工作相关组织批评欧盟在难民问题上存在“双标”，给予乌克兰难民比其他国籍的难民更多优待。这样的指责是事实吗？
在经过多次癫痫发作之后，大熊猫团团周六在台北动物园离世。2008年中国大陆赠送给台湾一对大熊猫团团和圆圆，被视为当时两岸关系相对友好的象征。
乌尔维·塞马尔·埃金（Ulvi Cemal Erkin） 是土耳其交响音乐先锋团体的成员，擅长以西方交响乐风格使用土耳其民间音乐和情调元素。请听他创作的小提琴和乐队协奏曲，由伊斯坦布尔大学国家音乐学院交响乐团演奏。
台灣金馬獎即將在本週六登場。儘管香港當局批評金馬獎「政治化」，呼籲影人參加「務須三思」，港片仍在本屆金馬獎入圍豐碩。少了中國主流電影的第四年，香港電影在本屆金馬獎佔有不只一席之地，如何理解背後意義？
本周的一项权威报告显示：2021/22学年，在美国留学的国际学生总数比上一学年明显回升，同时中国留学生人数锐减。为何会出现这种情况？美国官员表示，这并非签证发放的原因，“中国学生的签证申请程序，不比世界其他地方更难、更复杂”，“美国欢迎中国留学生”。
你知道嗎，鋼琴鍵盤是為男性手掌設計的，Siri更擅長識別男性的聲音……生活中許多看似「理所當然」的設計，其實都隱含了性別差異，我們生活在一個便利男性的世界裡。女性往往得不到重視，這有時會造成嚴重後果。
真实、直接地聚焦被边缘化的个体是中国独立纪录片导演们经常采用的叙事角度。一个来自西北的青年导演郑仪飞用他朴素和真挚的影像语言向我们展示了一个违逆时代主题的人。
聆听音乐会，欣赏西方古典音乐。
反犹主义有许多表现形式。有时候人们甚至会在自己身上有所发现。反犹主义究竟是什么？那些持续数百年的偏见究竟是怎么形成的？这一现象在当今社会又扮演了怎样的角色？如何区分对以色列政府的合理批评和赤裸裸的反犹主义？我们就这些问题请教了犹太民众，了解他们日常生活中如何感受反犹主义，并试图解释为何反犹主义如此根深蒂固，难以消除。
第十四届中国国际航空航天博览会于11月8日至13日在广东珠海举行。中国空军发言人表示，今次参展的包括“投入新时代练兵备战”。其中，运油-20、攻击-2无人机等是在中国航展首次飞行展示。
沙姆斯在人生的低谷遇到了薩摩耶犬歐卡，一人一狗成為生命中最重要的夥伴，享受飛行滑翔傘的暢快體驗。
在风景如画的一条瑞士铁路线上，一辆长长的火车完成了一段旅行。这辆总长度达到1.9公里的列车由100节车厢组成，它打破吉尼斯世界纪录，是世界上最长的客运列车。
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