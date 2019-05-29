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去教堂、散步或者懒散在家？你知道“标准的”德国人怎样度过星期天吗？
米歇尔·卡米洛（Michel Camilo）是多米尼加共和国著名的爵士乐、古典音乐钢琴家和作曲家。请听奥地利打击乐大师马丁·格鲁宾格演奏的卡米洛专辑曲目《再来一次》。
安东尼奥·裘宾是巴西词曲创作人、作曲家、歌手、钢琴家与吉他手，也被公认为20世纪最具影响力的作曲家之一。
不久前刚刚大病初愈的麦当娜显然宝刀未老。本周三在德国科隆举行的演唱会上，65岁的她唱跳自如，舞台造型华丽，为歌迷带来数首耳熟能详的金曲。这是她全球巡演的其中一站。在40多年的职业生涯中，麦当娜向众人展示了她独特而多彩的面貌。让我们一起来回顾这位流行音乐天后的发展历程吧！
新冠疫情爆發後以來，美國針對亞裔的仇恨犯罪大增。在美國司法系統無法有效阻止犯罪率增加的情況下，居住在當地的亞裔族群轉向另一個能自衛的方法：槍枝
费城交响乐团1973年9月14日首次在中国举办音乐会，开创美国交响乐团访华演出的先河。为纪念访华50周年，费城交响乐团的14名音乐家于11月9日至18日在中国巡演，其中包括50年前参与首次访华的大卫·布斯。
毕加索名作《戴手表的女人》以1.393亿美元拍出，成为有史以来拍卖价格第二高的毕加索作品，也是今年全球拍卖会售出价值最高的艺术品。
达成的协议将调涨演员的薪资待遇，并在使用人工智能（AI）生成演员形象领域增加了相关协议和补偿条款。
聆听音乐会，欣赏西方古典音乐。
1938年11月9日夜，纳粹纵火焚烧犹太教堂和商店，这场暴力被认为是对犹太人“种族灭绝的前奏”。
越来越多的难民涌入德国，许多地方政府感到不堪重负。移民政策进行改善的必要性有多大？记者来到一处柏林难民抵达中心探寻究竟。
柬埔寨的联合国教科文组织世界遗产——吴哥考古公园，过去吸引了来自世界各地的数百万游客。但自从疫情爆发以来，到访的人数已经大大减少。许多商家和酒店都面临生存困境。一座新落成的机场，有望能带来中国游客。
尽管中国女权主义的表达空间在过去十年中进一步缩小，但是本周在成都举行的世界科幻大会传来好消息：中国女性作家在科幻小说界风生水起，人才辈出，成为这一类型文学中最引人注目的趋势之一。
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