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文学、音乐、历史、建筑、时尚-文化动态总览

“标准的”德国人如何过周日？

去教堂、散步或者懒散在家？你知道“标准的”德国人怎样度过星期天吗？

米歇尔·卡米洛：《再来一次》

马丁·格鲁宾格（Martin Grubinger）

米歇尔·卡米洛（Michel Camilo）是多米尼加共和国著名的爵士乐、古典音乐钢琴家和作曲家。请听奥地利打击乐大师马丁·格鲁宾格演奏的卡米洛专辑曲目《再来一次》。

安东尼奥·裘宾：《不再渴望》

View of Brazilian Iguazu Falls

安东尼奥·裘宾是巴西词曲创作人、作曲家、歌手、钢琴家与吉他手，也被公认为20世纪最具影响力的作曲家之一。

麦当娜现身科隆 流行天后风采依旧

Madonna Celebration Tour

不久前刚刚大病初愈的麦当娜显然宝刀未老。本周三在德国科隆举行的演唱会上，65岁的她唱跳自如，舞台造型华丽，为歌迷带来数首耳熟能详的金曲。这是她全球巡演的其中一站。在40多年的职业生涯中，麦当娜向众人展示了她独特而多彩的面貌。让我们一起来回顾这位流行音乐天后的发展历程吧！

美國亞裔人口擁槍率大增 是行銷還是恐懼？

美國喬治亞州在2021年舉辦反仇亞示威

新冠疫情爆發後以來，美國針對亞裔的仇恨犯罪大增。在美國司法系統無法有效阻止犯罪率增加的情況下，居住在當地的亞裔族群轉向另一個能自衛的方法：槍枝

破冰之旅50年后 费城交响乐团“回归”中国

大卫·布斯（Davyd Booth）和费城交响乐团的成员11月7日抵达北京

费城交响乐团1973年9月14日首次在中国举办音乐会，开创美国交响乐团访华演出的先河。为纪念访华50周年，费城交响乐团的14名音乐家于11月9日至18日在中国巡演，其中包括50年前参与首次访华的大卫·布斯。

毕加索画作以1.39亿美元拍卖

毕加索名作《戴手表的女人》以1.393亿美元拍出

毕加索名作《戴手表的女人》以1.393亿美元拍出，成为有史以来拍卖价格第二高的毕加索作品，也是今年全球拍卖会售出价值最高的艺术品。

好莱坞演员与电影公司达成协议，结束罢工

好莱坞演员罢工持续118天

达成的协议将调涨演员的薪资待遇，并在使用人工智能（AI）生成演员形象领域增加了相关协议和补偿条款。
A Nov. 10, 1938 photo from the AP Archive, showing Nazis-destroyed Jewish shops at the Kurfuerstendamm street, is placed at the same location 80 years later in Berlin

1938年11月9日“水晶之夜”——纳粹反犹迫害

1938年11月9日夜，纳粹纵火焚烧犹太教堂和商店，这场暴力被认为是对犹太人“种族灭绝的前奏”。

图中是在慕尼黑附近收容所里的乌克兰难民

庇护与逃亡：德国要如何应对越来越多的避难申请？

越来越多的难民涌入德国，许多地方政府感到不堪重负。移民政策进行改善的必要性有多大？记者来到一处柏林难民抵达中心探寻究竟。

遭受重创的柬埔寨旅游业

柬埔寨的联合国教科文组织世界遗产——吴哥考古公园，过去吸引了来自世界各地的数百万游客。但自从疫情爆发以来，到访的人数已经大大减少。许多商家和酒店都面临生存困境。一座新落成的机场，有望能带来中国游客。
China Chengdu | 81. World Science Fiction Convention (WorldCon)

科幻小说：中国女性作家风生水起

尽管中国女权主义的表达空间在过去十年中进一步缩小，但是本周在成都举行的世界科幻大会传来好消息：中国女性作家在科幻小说界风生水起，人才辈出，成为这一类型文学中最引人注目的趋势之一。
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