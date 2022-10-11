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全称“无产阶级文化大革命”，也被称为“十年动乱”、“十年浩劫”，是一场于1966年5月至1976年10月间在中华人民共和国境内所发生的政治运动。
这场运动最终遭到中共官方公开全盘否定。
毛泽东与文化大革命；习近平与制度竞争——德中两国50年双边关系便见于其中。经济高速发展下的一对不平等伙伴，相互日渐疏离。
一份“十户长”征集令引起人们关注。时评作家长平认为，今天的政治并非退回到秦朝，而是秦政治的更新版本。
就专制者的权力控制而言，时评人长平认为， “疫革”时期的习近平可能超过“文革”时期的毛泽东。换句话说，今天的“白卫兵”对专制权力的贡献大过当年的“红卫兵”。
最近应法兰克福大学的邀请，旅居柏林的华裔作者严歌苓与流亡海外的中国诗人杨炼进行对谈，分享了他们在文革和六四时期的创伤经历，在离散和审查制度下的写作，以及如何用作品回应时代。德国之声中文网现场实录。
中国清零防疫政策一直是官方引以为傲阻绝疫情的方式，但随着近日疫情升温，有地方出现了极端的管制方法，将违反规定者绑上街「批斗」。
西方主流舆论聚焦于中国第三份历史决议与前两份的差异。时评人长平认为，这三份历史决议在出台动机、论述方法和核心内容方面都具有内在的前后一致性。
有评论认为，只有中国能够以一种深刻的方式威胁到美国的利益。因此，美国应该制定政策来否定北京的地区霸权，并阻止任何军事冒险主义——首当其冲是通过更有力的承诺保卫台湾岛。
国家代替市场，政党替代自由，习近平意在强化控制。极左派呼吁“清洗”。批评者忧虑发生“新文革”。中国要成为什么样的国家？
中国政府最近发起的针对资本、平台科技企业、教培行业和演艺圈的系列行动，震撼了中国社会，也在舆论层面引起广泛争议，在这一过程中，伴随着一位不知名作者的所谓“深刻革命”的自媒体文章被官方网媒转载，进一步助长了资本的恐惧情绪和人们的认知混乱。
演员谢霆锋宣称 “已经在申请退掉加拿大国籍了”。时评人长平认为， 普通人也在参与专制机器的建设。谢霆锋“求生欲“越强，他和赵薇之间的距离就越近。
中国《环球时报》总编辑胡锡进罕见批评被官媒热捧的一篇“变革檄文”，引发海内外媒体和分析人士的广泛关注与猜测。
对赵薇和高晓松的查禁是二次“文革”的开始吗？时评人长平认为，李光满声嘶力竭的叫喊和胡锡进心平气和的宣示都同样可怕，而且二者互为因果，同构着“文革”的真正原因。
在习近平领导下的中国，社会信任体系成了维护政权、塑造威权主义社会“公民”的一种工具。在这样的社会里，人的行为和思维方式更符合威权制度的设计，即平时唯唯诺诺、小心翼翼，当党召唤时，立刻响应。
《商报》认为，欧盟应该趁中国依然需要欧洲技术的有利时机，尽早向中国划定红线，强调普世人权绝非内政。《每日镜报》则抨击了习近平在中共百年庆典讲话中只提中国近代屈辱史、不提文革等中共自身严重错误的双重标准行为。
因为主张对印度“高举人道主义大旗对国家有利”，胡锡进被骂为“外国舔狗”。时评人长平认为，胡锡进的安全并不是因为他自己维护专制政权，恰恰相反，是因为有人反对专制政权，一直在前面批评，为他挡住了唾沫和刀剑。
港區國安法下，有教師因教材提及言論自由及港獨而被DQ，終身不得再踏足任何校園，也有親中團體鼓勵學生告密，搜集教師的「罪證」。德國之聲採訪香港的中學教師，他們在巨大政治壓力如何自處？師生關係如何變質？
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