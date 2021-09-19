为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化大革命

全称“无产阶级文化大革命”，也被称为“十年动乱”、“十年浩劫”，是一场于1966年5月至1976年10月间在中华人民共和国境内所发生的政治运动。

这场运动最终遭到中共官方公开全盘否定。

14.01.2017 *** A demonstrator holds flags of Taiwan and the United States in support of Taiwanese President Tsai Ing-wen during an stop-over after her visit to Latin America in Burlingame, California, U.S., January 14, 2017. REUTERS/Stephen Lam

墙外文摘：美国应首当其冲承诺保卫台湾岛？ 19.09.2021

有评论认为，只有中国能够以一种深刻的方式威胁到美国的利益。因此，美国应该制定政策来否定北京的地区霸权，并阻止任何军事冒险主义——首当其冲是通过更有力的承诺保卫台湾岛。
BEIJING, CHINA - NOVEMBER 12: A vendor displays a souvenir with pictures of Chinese President Xi Jinping (Left) and the late Chinese Chairman Mao Zedong (Right) to visitors at the underpass outside the Great Hall of the People where the Communist Party's 205-member Central Committee gathered for its third annual plenum on November 12, 2013 in Beijing, China. The 18th Central Committee of the Communist Party of China (CPC) approved a decision on major issues concerning comprehensively deepening reforms at the close of the Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee on Tuesday. (Photo by Feng Li/Getty Images)

习近平有意强化控制 中国面临新文革？  14.09.2021

国家代替市场，政党替代自由，习近平意在强化控制。极左派呼吁“清洗”。批评者忧虑发生“新文革”。中国要成为什么样的国家？
This photo taken on September 19, 2017 shows painted portraits of Chinese President Xi Jinping (L) and late communist leader Mao Zedong at a market in Beijing. As the Chinese Communist Party gathers for its most defining congress in decades, a new catchphrase is echoing through Beijing's cavernous Great Hall of the People: Xi Jinping's new era thought. / AFP PHOTO / GREG BAKER (Photo credit should read GREG BAKER/AFP/Getty Images)

客座评论：习近平的“干净社会” 13.09.2021

中国政府最近发起的针对资本、平台科技企业、教培行业和演艺圈的系列行动，震撼了中国社会，也在舆论层面引起广泛争议，在这一过程中，伴随着一位不知名作者的所谓“深刻革命”的自媒体文章被官方网媒转载，进一步助长了资本的恐惧情绪和人们的认知混乱。
6.2.2017, HANGZHOU, CHINA - FEBRUARY 6, 2017 - Actor Nicholas Tse attends a roadshow of his new film at a cinema in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Feb 6, 2017. On the evening of September 5, 2021, actor Nicholas Tse said that he was applying to withdraw his Canadian nationality.

长平观察：谢霆锋和赵薇的距离有多远？  10.09.2021

演员谢霆锋宣称 “已经在申请退掉加拿大国籍了”。时评人长平认为， 普通人也在参与专制机器的建设。谢霆锋“求生欲“越强，他和赵薇之间的距离就越近。 
People look at buildings displaying a light show on the eve of the 100th anniversary of the Chinese Communist Party in Beijing on June 30, 2021. (Photo by NOEL CELIS / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

胡锡进反驳李光满为哪般？ 04.09.2021

中国《环球时报》总编辑胡锡进罕见批评被官媒热捧的一篇“变革檄文”，引发海内外媒体和分析人士的广泛关注与猜测。
Auf einem TV-Gerät, der in einer Touristenunterkunft unter einem Foto von Staats- und Parteichef Xi steht, ist ein Mann in einer Talkshow zu sehen. Chinas Regierung hat feminin aussehende Männer aus dem Fernsehen verbannt. Die staatliche Fernseh- und Radioverwaltung (NRTA) in Peking hat TV-Anbieter am 02.09.2021 aufgefordert, keine männlichen Darsteller «mit einem weiblichen Stil und andere abnormale Ästhetik» zu zeigen. +++ dpa-Bildfunk +++

长平观察：二次“文革”从批斗赵薇开始吗？ 03.09.2021

对赵薇和高晓松的查禁是二次“文革”的开始吗？时评人长平认为，李光满声嘶力竭的叫喊和胡锡进心平气和的宣示都同样可怕，而且二者互为因果，同构着“文革”的真正原因。

Titel: China, Social Credit System Quelle. Eigen

客座评论：一场更全面、精细的文化大革命 01.09.2021

在习近平领导下的中国，社会信任体系成了维护政权、塑造威权主义社会“公民”的一种工具。在这样的社会里，人的行为和思维方式更符合威权制度的设计，即平时唯唯诺诺、小心翼翼，当党召唤时，立刻响应。
FILE PHOTO: An attendant walks past EU and China flags ahead of the EU-China High-level Economic Dialogue at Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China June 25, 2018. REUTERS/Jason Lee/File Photo

德语媒体：欧盟应抓住中国尚未完全自立的时机 03.07.2021

《商报》认为，欧盟应该趁中国依然需要欧洲技术的有利时机，尽早向中国划定红线，强调普世人权绝非内政。《每日镜报》则抨击了习近平在中共百年庆典讲话中只提中国近代屈辱史、不提文革等中共自身严重错误的双重标准行为。
A military band conductor rehearses ahead of the closing session of the annual National People's Congress held in the Great Hall of the People in Beijing, China, Wednesday, March 15, 2017. (AP Photo/Andy Wong) |

长平观察："胡锡进这种人比敌人更加有害！" 04.05.2021

因为主张对印度“高举人道主义大旗对国家有利”，胡锡进被骂为“外国舔狗”。时评人长平认为，胡锡进的安全并不是因为他自己维护专制政权，恰恰相反，是因为有人反对专制政权，一直在前面批评，为他挡住了唾沫和刀剑。

香港刮文革風 教師憂遭學生舉報 26.10.2020

港區國安法下，有教師因教材提及言論自由及港獨而被DQ，終身不得再踏足任何校園，也有親中團體鼓勵學生告密，搜集教師的「罪證」。德國之聲採訪香港的中學教師，他們在巨大政治壓力如何自處？師生關係如何變質？

Junge Frauen und Männer, die als Erntehelfer auf einem Weizenfeld nahe Peking eingesetzt sind, lesen im Juli 1967 vor Beginn der Getreideernte in der Mao-Bibel, die die Lehren des chinesischen Führers Mao Tsetung enthält. Die Große Proletarische Kulturrevolution wurde im Winter 1965/1966 von Mao Tsetung eingeleitet und dauerte bis 1969. |

“新时期”——漫话中共党史术语系列之九 14.10.2020

“新时期”，大致是社会科学界尤其是党史界，对于1976年粉碎“四人帮”以来历史时期的概括。延续多年，在官方和书面语言中至今还在用。

In this photo released by China's Xinhua News Agency, Chinese President Xi Jinping, center, and, from left, Politburo Standing Commitee members Han Zheng, Wang Huning, Li Zhanshu, Premier Li Keqiang, Wang Yang, and Zhao Leji attend the fourth plenary session of the 19th Central Committee of China's ruling Communist Party in Beijing, Thursday, Oct. 31, 2019. (Ju Peng/Xinhua via AP)

蔡霞：习近平不下台 中共体制将全面瓦解 24.08.2020

前中共中央党校教授蔡霞在接受CNN访问时，呼吁美国政府加倍对中共施压，并要求国际社会阻止中共渗透国际组织。她説，习近平的言论与思想已退回文革时期。
#61704748 - Library Bookshelf © connel_design - Fotolia.com

全中国清理学校图书馆 文革以来首次 11.07.2020

据路透社报道，中国教育部正要求全国中小学组织人员清理图书馆里“非法”和“不适宜”图书。此前正常出版的《1984》、《动物农场》等乔治·奥威尔著作被封存。略显意外的是，一度被封杀的《小熊维尼》此次成了推荐读物。
Schoolmates of form five student Tsang Chi-kin, 18, who was shot in the chest by police during violent pro-democracy protests that coincided with China's October 1 National Day, place their hands on their chests during a protest at a school in Hong Kong on October 2, 2019. - Hundreds of Hong Kongers staged a sit-in on October 2 outside the school of a protester who was shot by police as authorities said the wounded 18-year-old was now in a stable condition. (Photo by Mohd RASFAN / AFP)

《愿荣光》列校园禁歌？两办促加强国安教育 12.06.2020

香港教育界再成为政治风眼。中国国务院“两办”发表声明，叱责香港教育偏离「一国两制」，称须加强国安教育。另外，反送中歌曲《愿荣光归香港》被视为校园禁歌，有女教师疑因容许学生奏该曲不获续约，学生筑人链声援，抗议「文革2.0」。
Heute vor genau 100 Jahren, am 7. November 1914, kapitulierten deutsche Soldaten in Tsingtau vor der japanischen Armee, somit verlor Deutschland seine Musterkolonie in China. Die Bilder, die ein deutscher Marinesoldat namens Paul Praßler damals mit seiner Kamera festhielt, gewähren uns einen seltenen Blick in dieses besondere Kapitel der deutsch-chinesischen Beziehung. Konfuzius Institut Leipzig e.V./Paul Ernst Prasser

香港考题涉日本侵华史 官方轰伤害民族感情惹争议 15.05.2020

近日香港高考一道历史题，引爆严重的中港矛盾及官民对抗。官方批评「伤害民族感情」促取消考题，民间则指此举损害教育专业自主，更有学者形容是文革2.0。

Buchcover: Wuhan Diary: Tagebuch von Fang Fang (HOFFMANN UND CAMPE VERLAG)

七张图看一周大事 19.04.2020

《方方日记》引发舆论巨震；美国暂停资助世卫组织；中国经济自文革结束首次衰退……花3分钟，看7张图，速览新冠疫情下的一周大事。
显示更多文章