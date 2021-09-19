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全称“无产阶级文化大革命”，也被称为“十年动乱”、“十年浩劫”，是一场于1966年5月至1976年10月间在中华人民共和国境内所发生的政治运动。
这场运动最终遭到中共官方公开全盘否定。
有评论认为，只有中国能够以一种深刻的方式威胁到美国的利益。因此，美国应该制定政策来否定北京的地区霸权，并阻止任何军事冒险主义——首当其冲是通过更有力的承诺保卫台湾岛。
国家代替市场，政党替代自由，习近平意在强化控制。极左派呼吁“清洗”。批评者忧虑发生“新文革”。中国要成为什么样的国家？
中国政府最近发起的针对资本、平台科技企业、教培行业和演艺圈的系列行动，震撼了中国社会，也在舆论层面引起广泛争议，在这一过程中，伴随着一位不知名作者的所谓“深刻革命”的自媒体文章被官方网媒转载，进一步助长了资本的恐惧情绪和人们的认知混乱。
演员谢霆锋宣称 “已经在申请退掉加拿大国籍了”。时评人长平认为， 普通人也在参与专制机器的建设。谢霆锋“求生欲“越强，他和赵薇之间的距离就越近。
中国《环球时报》总编辑胡锡进罕见批评被官媒热捧的一篇“变革檄文”，引发海内外媒体和分析人士的广泛关注与猜测。
对赵薇和高晓松的查禁是二次“文革”的开始吗？时评人长平认为，李光满声嘶力竭的叫喊和胡锡进心平气和的宣示都同样可怕，而且二者互为因果，同构着“文革”的真正原因。
在习近平领导下的中国，社会信任体系成了维护政权、塑造威权主义社会“公民”的一种工具。在这样的社会里，人的行为和思维方式更符合威权制度的设计，即平时唯唯诺诺、小心翼翼，当党召唤时，立刻响应。
《商报》认为，欧盟应该趁中国依然需要欧洲技术的有利时机，尽早向中国划定红线，强调普世人权绝非内政。《每日镜报》则抨击了习近平在中共百年庆典讲话中只提中国近代屈辱史、不提文革等中共自身严重错误的双重标准行为。
因为主张对印度“高举人道主义大旗对国家有利”，胡锡进被骂为“外国舔狗”。时评人长平认为，胡锡进的安全并不是因为他自己维护专制政权，恰恰相反，是因为有人反对专制政权，一直在前面批评，为他挡住了唾沫和刀剑。
港區國安法下，有教師因教材提及言論自由及港獨而被DQ，終身不得再踏足任何校園，也有親中團體鼓勵學生告密，搜集教師的「罪證」。德國之聲採訪香港的中學教師，他們在巨大政治壓力如何自處？師生關係如何變質？
“新时期”，大致是社会科学界尤其是党史界，对于1976年粉碎“四人帮”以来历史时期的概括。延续多年，在官方和书面语言中至今还在用。
前中共中央党校教授蔡霞在接受CNN访问时，呼吁美国政府加倍对中共施压，并要求国际社会阻止中共渗透国际组织。她説，习近平的言论与思想已退回文革时期。
据路透社报道，中国教育部正要求全国中小学组织人员清理图书馆里“非法”和“不适宜”图书。此前正常出版的《1984》、《动物农场》等乔治·奥威尔著作被封存。略显意外的是，一度被封杀的《小熊维尼》此次成了推荐读物。
香港教育界再成为政治风眼。中国国务院“两办”发表声明，叱责香港教育偏离「一国两制」，称须加强国安教育。另外，反送中歌曲《愿荣光归香港》被视为校园禁歌，有女教师疑因容许学生奏该曲不获续约，学生筑人链声援，抗议「文革2.0」。
近日香港高考一道历史题，引爆严重的中港矛盾及官民对抗。官方批评「伤害民族感情」促取消考题，民间则指此举损害教育专业自主，更有学者形容是文革2.0。
《方方日记》引发舆论巨震；美国暂停资助世卫组织；中国经济自文革结束首次衰退……花3分钟，看7张图，速览新冠疫情下的一周大事。
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