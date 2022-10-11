客座评论：习近平的“干净社会”

中国政府最近发起的针对资本、平台科技企业、教培行业和演艺圈的系列行动，震撼了中国社会，也在舆论层面引起广泛争议，在这一过程中，伴随着一位不知名作者的所谓“深刻革命”的自媒体文章被官方网媒转载，进一步助长了资本的恐惧情绪和人们的认知混乱。