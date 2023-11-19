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全称“无产阶级文化大革命”，也被称为“十年动乱”、“十年浩劫”，是一场于1966年5月至1976年10月间在中华人民共和国境内所发生的政治运动。
这场运动最终遭到中共官方公开全盘否定。
柯文哲从头到尾都瞧不起侯友宜，为什么还要委屈地接受国民党的“城下之盟”？这其中有什么“难言之隐”？ 有评论认为，中共想介入台湾大选举，是一件公开的秘密，种种迹象显示，柯文哲只是其中一枚棋子。
有评论指出，中国现任总理李强曾和习近平联手施压前总理李克强。李强下令在新规则中删除了李克强的心头大事“放管服”，并让国务院进行新一轮统计打假，倒查到李克强的第二任期。
有评论认为，在脱口秀演员House（李昊石）在表演中提及 “作风优良，能打胜仗”引发的舆论热潮中，一个可怕的信号是，我们能清晰看到声势越来越浩大、无从质疑甚至无从不配合的，对于作为一套压迫系统的国家机器、对于国家暴力尤其军事暴力的无条件认同。
中国驻法大使卢沙野最近的言论引起轩然大波。时评作家长平认为，卢沙野令人震惊的表述透露了中共两大“玄机”。
一份“十户长”征集令引起人们关注。时评作家长平认为，今天的政治并非退回到秦朝，而是秦政治的更新版本。
就专制者的权力控制而言，时评人长平认为， “疫革”时期的习近平可能超过“文革”时期的毛泽东。换句话说，今天的“白卫兵”对专制权力的贡献大过当年的“红卫兵”。
最近应法兰克福大学的邀请，旅居柏林的华裔作者严歌苓与流亡海外的中国诗人杨炼进行对谈，分享了他们在文革和六四时期的创伤经历，在离散和审查制度下的写作，以及如何用作品回应时代。德国之声中文网现场实录。
中国清零防疫政策一直是官方引以为傲阻绝疫情的方式，但随着近日疫情升温，有地方出现了极端的管制方法，将违反规定者绑上街「批斗」。
西方主流舆论聚焦于中国第三份历史决议与前两份的差异。时评人长平认为，这三份历史决议在出台动机、论述方法和核心内容方面都具有内在的前后一致性。
有评论认为，只有中国能够以一种深刻的方式威胁到美国的利益。因此，美国应该制定政策来否定北京的地区霸权，并阻止任何军事冒险主义——首当其冲是通过更有力的承诺保卫台湾岛。
国家代替市场，政党替代自由，习近平意在强化控制。极左派呼吁“清洗”。批评者忧虑发生“新文革”。中国要成为什么样的国家？
中国政府最近发起的针对资本、平台科技企业、教培行业和演艺圈的系列行动，震撼了中国社会，也在舆论层面引起广泛争议，在这一过程中，伴随着一位不知名作者的所谓“深刻革命”的自媒体文章被官方网媒转载，进一步助长了资本的恐惧情绪和人们的认知混乱。
演员谢霆锋宣称 “已经在申请退掉加拿大国籍了”。时评人长平认为， 普通人也在参与专制机器的建设。谢霆锋“求生欲“越强，他和赵薇之间的距离就越近。
中国《环球时报》总编辑胡锡进罕见批评被官媒热捧的一篇“变革檄文”，引发海内外媒体和分析人士的广泛关注与猜测。
对赵薇和高晓松的查禁是二次“文革”的开始吗？时评人长平认为，李光满声嘶力竭的叫喊和胡锡进心平气和的宣示都同样可怕，而且二者互为因果，同构着“文革”的真正原因。
在习近平领导下的中国，社会信任体系成了维护政权、塑造威权主义社会“公民”的一种工具。在这样的社会里，人的行为和思维方式更符合威权制度的设计，即平时唯唯诺诺、小心翼翼，当党召唤时，立刻响应。
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