 文件： 中国欲同多个南太岛国达成全区域合作协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.05.2022

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文件： 中国欲同多个南太岛国达成全区域合作协议

路透社获得的一份文件显示，中国外交部长王毅下周在斐济主持中国-太平洋岛国第二次外长会议时，与多个太平洋岛国达成一项涵盖警务、安全和数据通信合作的全区域协议将是重点议题。

Manasseh Sogavare, Jeremiah Manele, Li Keqiang und Wang Yi

2019年10月，所罗门群岛总理索加瓦雷出访北京。（资料图）

（德国之声中文网）中国-太平洋岛国第二次外长会议定于5月30日召开。据路透社报道，会议前夕，北京向10个太平洋岛国分发《中国-太平洋岛国共同发展愿景》文件草案，及一份五年行动计划。

相关文件至少引起一个受邀国家的质疑。该国称，文件显示，北京有意控制南太地区并 "威胁地区稳定"。   

在路透社看到的一封致21位太平洋国家领导人的信件中，密克罗尼西亚联邦总统戴维·帕努埃洛（ David Panuelo ）表示，应拒绝 "预先确定的联合公报"，因为，他担心，它可能引发中国和西方之间爆发新 "冷战"。 

王毅外长定于5月26日至6月4日访问与中国有外交关系的多个南太平洋岛国以及东帝汶。根据行程安排，他将于周四抵达所罗门群岛。该国新近不顾澳大利亚、美国、日本和新西兰的反对，与中国签署了一项安全合作协议。澳、美、日、新四国担心这一合作有可能使中国在南太获得军事立足点，从而破坏区域安全架构。北京反驳称，相关协议侧重于国内治安，西方国家此举干涉了所罗门群岛的主权决策。  

中国外交部未立即回应对路透社首次报道的该信件置评请求。 

密克罗尼西亚联邦政府与美国签有防务协议，和中国签有经济合作协议。该国也拒绝就此信向路透社发表评论。  

新愿景    

涵盖中国和太平洋岛国间安全与贸易的全区域协议标志着，在处理太平洋事务上，北京的重点将从国与国为基础转向以多边为基础，华盛顿及其盟友可能因此增加忧虑。 

根据路透社看到的北京政府分发的《中国-太平洋岛国共同发展愿景》文件草案及五年行动计划，中国和太平洋岛屿将 "加强在传统和非传统安全领域的交流与合作"， "中国将通过双边和多边方式为太平洋岛国举办中级和高级警察培训"，并将于2022年举行关于执法能力和警察合作的部长级对话，以及中国提供法医警察实验室。  

该草案还承诺在数据网络、网络安全、智能海关系统方面合作，诸太平洋岛国承诺将 "采取平衡步骤实现技术进步、经济发展与国家安全保护"。   

中国电信公司华为被禁止进入几个美国盟友运营的5G网络，在太平洋岛屿上建设海底电缆或运行移动网络的尝试屡屡受挫，澳、美两国以国家安全为由对敏感的基础设施做出竞争性投标。 

根据该文件草案，将提议建立中国-太平洋岛国自由贸易区，并支持在气候变化和健康领域实施行动。 

密克罗尼西亚联邦总统：协议会影响主权、引发中西冲突

密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛在致各国领导人的信中指出，一旦达成相关协定，将使与中国有外交关系的太平洋岛国 "非常接近北京的轨道，从本质上将我们的整个经济和社会与之相连。"   他强调，随着美中在台湾问题上的紧张关系激化，诸太平洋岛国有可能被卷入地缘政治冲突。  他写道："如果中国控制了我们的通信基础设施、领海及其资源和我们的安全空间，除了对我们主权的影响外，实际上还将增大中国同澳大利亚、日本、美国和新西兰发生冲突的机会。……中国提供的海关系统将导致对居住在我们岛屿、进入和离开我们岛屿的人进行生物数据收集和大规模监控"。 

帕努埃洛在信中批评澳大利亚在气候变化方面缺乏行动，指出，这是对地区最大的安全威胁。  

澳大利亚新任总理安东尼·阿尔巴内塞（ Anthony Albanese ）本周承诺增加对太平洋岛屿的气候融资，并表示气候变化是低地岛屿国家面临的主要经济和安全挑战。

 （路透社）

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