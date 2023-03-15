數週前已知宏中建交情事？台灣外交部反駁

（德國之聲中文網）宏都拉斯總統卡斯楚（Xiaomara Castro）在當地時間週二（3月14日）於推特宣布，已指示該國外長處理跟中國正式建立邦交關係事宜，台灣外交部隨後發布聲明，呼籲宏都拉斯勿落入中國圈套。然而，一位熟知宏都拉斯與台灣交涉事宜的消息人士告訴DW，台灣外交部在宏都拉斯總統表態欲與中國建交前，便已得知此事可能發生，但台灣外交部「沒有任何作為」。

針對DW的報導，台灣外交部16日回應反駁，自卡斯楚於2022年1月上任以來，台方一直依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫，並已「數度向宏方表示，願在能力範圍內協助宏國推動建設發展，同時一再提醒宏國注意中國的不實承諾」，對於兩國關係出現警訊，「絕非知悉宏國政府外交轉向意圖卻毫無作為」。

然而，該名不願具名的消息人士表示，宏都拉斯在做此決定前，近期曾與中國分別在巴西跟西班牙會晤。根據該名消息人士的說法，宏都拉斯曾希望台灣針對多項建設計劃提供金援，這些計劃與宏都拉斯的能源網絡相關。不過，台灣政府未對宏都拉斯提出的需求做出回應。該名消息人士稱，若台灣願意提供宏都拉斯金援，「可確保雙邊關係再延續12年。」消息人士告訴DW，「台灣政府在宏都拉斯提出的多項計劃上太猶豫不決」，他也認為「美國沒有好好運用手中的牌。」

當被追問台灣政府為何沒有即時做出反應時，這名消息人士表示，他認為台灣政府過去這段時間聚焦於歐洲與烏克蘭戰爭，「完全誤判了拉美情勢」。不過，他認為，宏都拉斯總統透過推特宣布相關消息，該舉動與慣例的外交做法有落差，宏都拉斯是否與台灣斷交「或許還有一些時間來扭轉局勢」。

另一方面，中國外交部發言人汪文斌週三在例行記者會對宏都拉斯表態願與中國建交表示歡迎，強調中國願在「一個中國」基礎上，與宏都拉斯在內的國家建立友好合作關係。

双边關係早已不穩?

台灣中美洲邦交國宏都拉斯的總統卡斯楚稍早透過推特發文表示，已指示宏都拉斯外長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國正式建立邦交關係的事宜。她在推文中指出，該決定代表她「落實政府計畫與拓展邊界的決心」。

消息傳出後，台灣外交部在週三（3月15日）上午發布聲明，表示已多次清楚向宏都拉斯說明，台灣是友邦真誠可靠的合作夥伴，而台灣也一直在能力範圍內，協助宏都拉斯推動國家建設發展，但中國想與宏都拉斯發展關係的唯一目的，是要壓縮台灣的國際空間，卻無意推展有益宏都拉斯人民的合作。台灣外交部呼籲宏都拉斯謹慎審酌，不要落入中國的圈套，做出損害台灣與宏都拉斯多年友誼的錯誤決定。

與此同時，台灣外交部也召見宏都拉斯駐台灣大使布羅德（Harold Efrain Burgos Castro）做進一步說明。在宏都拉斯總統宣布此消息前，台灣總統蔡英文已訂在3月底出訪瓜地馬拉、貝里斯等中美洲邦交國，但行程中並未包含宏都拉斯，這也讓外界憂心，台灣與宏都拉斯關係可能不穩。

事實上，這並非卡斯楚首次公開表示將與台灣斷交、並與中國建交。在2021年底競選總統期間，便曾說若當選，要與中國建交。2022年1月宏都拉斯總統就職典禮，台灣派副總統賴清德代表出席，期間他兩度與卡斯楚會面，談雙邊合作。當時賴清德向媒體表示：「只能盡我們最大努力，也感謝過去幾十年來，不同政黨政府跟宏國建立的深厚情誼，基礎非常重要。」

心意已決還是政治訊號？

部分專家認為，宏都拉斯總統卡斯楚透過推特宣布相關消息的作法，與過往其他邦交國宣布與台灣斷交、轉與中國建交的作法有所不同。台灣淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中接受DW訪問時表示，卡斯楚在推特宣布消息的作法，究竟是政治訊號或是心意已決，仍有待觀察，而台灣外交部聲明中的用字遣詞，似乎也透露台灣與宏都拉斯的邦交關係仍有轉圜的餘地。

雖然部分跡象顯示台灣與宏都拉斯的邦交關係似乎仍有挽救的空間，但李大中說過去這段時間，仍有一些事件隱約透露台灣與宏都拉斯的關係已亮紅燈。他指出，去年的聯合國大會上，宏都拉斯是唯一一個在發言中未提到台灣的邦交國，所以這些事件都隱約透露出警訊。

除了政治信號外，李大中說台灣與宏都拉斯能否維持邦交關係的另一個關鍵是美國。他指出，2021年底宏都拉斯總統大選前，美國曾派特使團至宏都拉斯，表達希望宏都拉斯繼續與台灣維持邦交關係。而在宏都拉斯總統卡斯楚的先生賽拉亞（Manuel Zelaya）表示，宏都拉斯應與中國建交，且宏都拉斯外長去年底為了帕圖卡（Patuca）水力發電站工程金援，與中國外交部副部長謝鋒會面後，美國國際開發總署（USAID）今年1月邀請台灣參與跟宏都拉斯政府推動的「宏都拉斯重建校舍計劃」。

李大中說：「事實上，美國對宏都拉斯仍有其影響力，且它們與宏都拉斯的關係一向緊密。台灣在宏都拉斯的邦交佈局，除了台灣自己投入的心力與資源外，很大程度仍取決於美國在旁邊的支持，所以美國的因素仍很關鍵。」

台灣應對鞏固邦交國所需資源達成共識

事實上，過去幾年每當台灣失去邦交國時，台灣內部總會出現政府是否該繼續花資源鞏固剩餘邦交國的相關討論。李大中對DW表示，因台灣外交資源有限，不可能與中國在全世界做外交較量。由於中國常透過一帶一路基礎建設計畫、直接金援或貸款援助等方式來接觸台灣的邦交國，而台灣只能「挑重點做」，所以這也讓台灣在金援外交上受到一定程度的限制。

李大中指出，由於目前台灣海峽兩岸關係緊張，所以台灣也很難與中國達成任何「外交休兵」。他說：「台灣應在對邦交國進行經濟援助的議題上，做出一個朝野覺得合理的限度。而雖然台灣近年來一直強調與非邦交國的實質關係，但邦交國對台灣的國際處境仍然重要，因為他們會在聯合國直接提到台灣。」

不過李大中也說，由於台灣的邦交國國力不強，且在外交考量上也常受國內政局影響，所以只要邦交國一出現政黨輪替，台灣便面臨一次失去邦交國的險。他也認為，宏都拉斯與台灣是否能維持邦交關係，對於美國政府來說也是一個重要的指標，因為相關發展會考驗美國在中美洲的影響力。他說：「若台灣能維持著宏都拉斯的邦交關係一段時間，這代表美國的影響力仍在，但這要看美國願意投入多少幫助。」

李大中補充道：「美國從特朗普到拜登執政時期，都重申要確保台灣能實質參與國際組織，但目前在這個方面，似乎沒有很大的進展。但在固守邦交國部份，若美國能發揮更大力量，這代表美國不只是說要幫台灣，也是真的透過在背後支撐、投入資源或發揮影響力來幫助台灣。但若美國投入資源，宏都拉斯仍決定與台灣斷交，那對美國來說，也會是其在中美洲影響力的一大警訊。」

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。2022年9月底访问台湾时，巴拉圭总统贝尼特斯向台湾要求10亿美元的投资，以抗衡中国和国内的压力，此事引发巴拉圭未来是否会和台湾断交的疑虑。

台湾还有哪些邦交国？ 洪都拉斯 洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



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