數十萬軍隊戒備 北約的「紅線」在哪裡

（德國之聲中文網）北約秘書長斯托爾滕貝格 (Jens Stoltenberg)週三 (3月16日)要普丁「立即停止這場戰爭」。他說:「普丁總統必須立即停止這場戰爭。現在就撤出他的部隊，並本著誠意進行外交。」

斯托爾滕貝格說，北約正在加強其集體防禦，並說「數10萬軍隊處於高度戒備狀態」，其中4萬名由北約直接指揮。

他警告俄羅斯，任何針對盟國成員的侵略行為都是不能容忍的，也提到俄羅斯對烏克蘭的入侵即將進入第三週，北約已經啟動了防禦計劃來保護聯盟的安全。

斯托爾滕貝格表示，北約的國防部長會支持烏克蘭 ，也強調北約不會容忍對成員國的任何攻擊。「莫斯科不該有疑，北約不會容忍任何對盟國主權或領土完整的攻擊。我們的安全面臨著一個新現實。因此，我們必須重新設定北約的集體防禦和威懾，以利長期發展。」

北約各國國防部長16日責成各軍事指揮官提出計劃，以加強聯盟的東翼。斯托爾滕貝格對記者說：「在陸地上，我們的新態勢應包括在聯盟東部地區大幅增加部隊，處於更高的戰備狀態，並有更多預先部署的裝備和物資。」

斯托爾滕貝格說，北約軍事指揮官的任務是加強聯盟東側的陸上、空中和海上的防禦，同時關注網路和太空威脅，強調北約有責任確保危機不會升級到烏克蘭邊界之外。

北約的「紅線」

德國之聲記者肖爾茲（Teri Schultz）分析，北約的想法正隨著戰事發展改變，一旦俄羅斯入使用化武或核武，可能踩到北約的「紅線」。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）3月13日告訴英國廣播公司：「如果(俄羅斯總統普丁)使用任何大規模毀滅性武器（WMD），將是「遊戲規則的改變」(game changer)。

他說：「可以肯定的是，北大西洋聯盟及其領導人，在美國的領導下，會不得不坐在桌前，不得不認真思考該怎麼做，因為局勢已然變得更危險。」

當德國之聲在15日詢問斯托爾滕貝格，這樣的行動是否會改變北約的立場時？他說：「美國總統和其他盟國也非常明確地表示，如果俄羅斯使用化武，將會有很高的代價。」

不過他補充說：「但我不認為北約方面會有任何軍事反應，除了非常明確地表達，北約的主要責任是確保我們捍衛和保護所有的盟友。」

除了化武，人們越來越擔心俄羅斯可能會使用核武或在烏克蘭的四個核電站之一釋放輻射事故，其中包括歐洲最大的扎波羅熱核電站。該核電站在俄羅斯入侵烏克蘭初期，雙方曾發生過激烈戰鬥。

歐洲改革中心外交政策主任邦德(Ian Bond)告訴德國之聲，儘管這樣的情景不明，但也不是不可能升級。邦德說，鑑於斯托爾滕貝格的言論，很可能「俄羅斯人正在做的事情表明，他們正準備在某個地方發動大規模毀滅性攻擊」。

他說：「北約，不管是對是錯，都劃出了一條明亮的紅線，說我們不會保衛烏克蘭的土地，但我們會保衛北約的土地。」

他認為這「幾乎是在邀請普丁走到『紅線』上」：「我想普丁會估計，好吧，所以他們說他們不打算這樣做，所以我們可以上到那條線。我們甚至可以有一點辦法越過那條線，他們可能仍然不會想要跟我爭鬥。」

雖然目前看來機率不高，但邦德強調，普丁可能在北約領土上使用化武，他認為，不詳細說明北約會如何回應符合北約的利益。

他指出，北約沒有化學武器，但「可能想留下一些模糊之處，即如果它受到大規模殺傷性武器的攻擊，是否會用自己的大規模殺傷性武器來回應，那將不是化武，而是核武」。

總部設在布拉格的歐洲安全政策價值中心副主任維喬娃（Veronika Vichova）告訴德國之聲，她不同意這種溝通的模糊戰略。她認為，北約應該公開承認有可能發生大規模殺傷性武器攻擊，不僅是對烏克蘭，而且是對盟國。

她說：「北約應該已經有了一些方案，而且這些方案不僅應該在內部溝通，而且應該與俄羅斯溝通。 北約應該有一份聲明說，如果發生這種情況，這就是我們要做的。」

維喬娃說，如果西方認為留下一些想像空間可能會阻止衝突的升級，那就是自欺欺人。 「普丁已經表明，他不需要實際的挑釁，他只會做他想做的事。」

她說，她更關心的是烏克蘭人的士氣，他們每天都在為保衛自己的國家而犧牲。 「而來自北約的消息，基本上只告訴他們要依靠自己來保持戰鬥力。」她說：「簡直就是在傳遞這樣的訊息說：『嘿，我們實際上不會做什麼來幫助你們。』」

禁飛區被排除在外

北約領導人下周舉行特別峰會前，北約國防部長先舉行特別會議，30位北約國防部長，包括美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）一同討論俄羅斯入侵烏克蘭以及對東歐地區安全的影響。

斯托爾滕貝格說，國防部長同意「繼續向烏克蘭提供重要支持，包括軍事物資、財政幫助和人道主義援助」。然而，他排除了軍事組織在建立和監督禁飛區以防止俄羅斯的空襲。

他說：「北約不應該在烏克蘭上空的地面或空域部署部隊，因為我們有責確保這場衝突、這場戰爭不會升級到烏克蘭之外。」

但斯托爾滕貝格強調俄羅斯入侵烏克蘭對北約盟國也帶來衝擊。「這對烏克蘭人民來說是毀滅性的，也將改變北約的安全環境，對我們的安全，對所有北約盟國產生長期的影響。」

多年來，烏克蘭一直在尋求成為歐盟成員國和北約成員。但上週末，歐盟領導人在法國凡爾賽宮舉行了為期兩天的非正式峰會後明確表示，加入歐盟沒有捷徑。

烏克蘭成為北約安全聯盟一部分的希望似乎也沒有著落，烏克蘭總統澤連斯基15日也提到了這個發展。

他說：「烏克蘭不是北約的成員，我們明白這一點。我們是正直的人。多年來，我們一直聽說大門是敞開的，但我們也聽說我們不能加入。這是事實，必須承認這一點。我很高興我們的人民開始理解這一點，並依靠自己和正在幫助我們的伙伴。」

北京呼應莫斯科?

俄羅斯一直認為烏克蘭加入北約的想法是對其安全的威脅，並指責該聯盟向東侵占。中國駐歐盟使團則在17日告誡北約，要其「反躬自省」，「對世界和平與穩定起了什麼樣的作用」。

根據中國駐歐盟使團網站，該使團重提1999年科索沃戰爭的北約轟炸南斯拉夫期間，北約的美軍擊中中國駐南斯拉夫大使館，造成數人死傷，事後美國做出相關賠償。雖然沒有直接提到俄羅斯，但該使團表示，「其他有關國家遭受的痛苦我們也感同身受」。

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