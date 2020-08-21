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整风运动，一般又称作延安整风、抢救运动、抢救失足者运动，是中国共产党自1942年2月开始在陕甘宁边区延安根据地所发动的一场政治和文化的运动，持续了3年时间。
所谓的“整风”是指“整顿三风”，包括“反对主观主义以整顿学风，反对宗派主义以整顿党风，反对党八股以整顿文风”。整风运动的实行，使毛泽东成为党主席，在党中央的地位更为确立，也使共产党对于干部和党员的领导更为有力。
整风运动造成超过一万人死亡。五四运动的精神（自由、民主、个性解放）被延安精神（领袖至上、集体至上、个人渺小）取代。(维基百科)
中国共产党正在公安及司法系统发起新一轮整肃运动。分析人士认为，习近平希望通过此举巩固自己的统治权威。
本周三，中共官方在八宝山革命公墓为党内元老级人物李锐举行了遗体告别仪式，遗体上还披盖了党旗。据仪式现场人士称，朱镕基、刘云山、贺国强等退休高官均赠送花圈。李锐的女儿李南央拒绝出席这场官方葬礼，并强调覆盖党旗、在八宝山革命公墓举行告别仪式都违背了父亲的生前遗愿。
曾任毛泽东秘书、在反右及文革中皆遭受迫害、六四事件中站在学生一边、晚年大力呼吁实行宪政改革的中共元老人物李锐本周六早晨在北京去世。他还曾举荐年轻的习近平，却在后者权居高位后斥其刚愎自用、文化水平低。
人民日报连续三天发表系列文章反对“浮夸自大文风”。时评人长平认为，这种以学习习近平文风为结论的文风，才是真正的“吓尿体”。
中共十八届六中全会召开之际，中纪委和央视联合制作的反腐主题专题片《永远在路上》在每晚黄金档播出。有专家表示，这是近30年来“罕见的表演”，让人联想起苏联大清洗时期和延安整风运动。
中国最高文化审查机构下达指示，让文艺工作者每年必须“下基层体验生活”。评论人士表示，这好比当年毛泽东在文化大革命时期号召知识分子“上山下乡”。
习近平主持文艺工作座谈会发表长篇讲话，是否预示新一轮整风运动？网络作家周小平拉低了中共宣传水平吗？
中共总书记习近平重拾批评与自我批评这一整风传统工具，引起德语媒体广泛注意。
深圳"群众路线"会议"让群众无路可走"，专家认为习近平的"群众路线"走的是毛泽东整风运动的老路。
习近平重提毛口号，党内整风；巴基斯坦枪杀事件 3名华人遇难；好莱坞的新宠——中国；斯诺登留下的“烂摊子”；金正恩让官员读《我的奋斗》？；在德国开公司你准备好了吗？
中国新领导人习近平要求共产党干部廉洁自律。如同毛泽东当年一样，习近平总结成一句口号：照镜子，洗洗澡。
反腐、倡俭、整风等被认为是表面文章，实质性的变化有赖政治体制改革。专家认为，习近平不仅无志于政改，而且强化权力对武力的依赖。
经作者高华的夫人授权，6月25日起德国之声《禁书选读》栏目陆续播出《红太阳是怎样升起的——延安整风运动的来龙去脉》一书。欢迎收听下载！
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