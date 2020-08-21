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整风运动

整风运动，一般又称作延安整风、抢救运动、抢救失足者运动，是中国共产党自1942年2月开始在陕甘宁边区延安根据地所发动的一场政治和文化的运动，持续了3年时间。

所谓的“整风”是指“整顿三风”，包括“反对主观主义以整顿学风，反对宗派主义以整顿党风，反对党八股以整顿文风”。整风运动的实行，使毛泽东成为党主席，在党中央的地位更为确立，也使共产党对于干部和党员的领导更为有力。 整风运动造成超过一万人死亡。五四运动的精神（自由、民主、个性解放）被延安精神（领袖至上、集体至上、个人渺小）取代。(维基百科)

BEIJING, CHINA - NOVEMBER 12: A vendor displays a souvenir with pictures of Chinese President Xi Jinping (Left) and the late Chinese Chairman Mao Zedong (Right) to visitors at the underpass outside the Great Hall of the People where the Communist Party's 205-member Central Committee gathered for its third annual plenum on November 12, 2013 in Beijing, China. The 18th Central Committee of the Communist Party of China (CPC) approved a decision on major issues concerning comprehensively deepening reforms at the close of the Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee on Tuesday. (Photo by Feng Li/Getty Images)

德语媒体：习近平的毛式整风 21.08.2020

中国共产党正在公安及司法系统发起新一轮整肃运动。分析人士认为，习近平希望通过此举巩固自己的统治权威。
05.09.2006 (FILES) This file photo taken on September 5, 2006 shows Li Rui, then 89, a former secretary to former Chinese chairman Mao Zedong, posing during an interview in Beijing. - Mao Zedong's former secretary Li Rui, a bold critic of China's ruling Communist Party who spent a lifetime near the centre of elite politics, died on February 16, 2019 at the age of 101, his family said. (Photo by GOH Chai Hin / AFP)

李锐官方葬礼 女儿拒绝出席 20.02.2019

本周三，中共官方在八宝山革命公墓为党内元老级人物李锐举行了遗体告别仪式，遗体上还披盖了党旗。据仪式现场人士称，朱镕基、刘云山、贺国强等退休高官均赠送花圈。李锐的女儿李南央拒绝出席这场官方葬礼，并强调覆盖党旗、在八宝山革命公墓举行告别仪式都违背了父亲的生前遗愿。
05.09.2006 (FILES) This file photo taken on September 5, 2006 shows Li Rui, then 89, a former secretary to former Chinese chairman Mao Zedong, posing during an interview in Beijing. - Mao Zedong's former secretary Li Rui, a bold critic of China's ruling Communist Party who spent a lifetime near the centre of elite politics, died on February 16, 2019 at the age of 101, his family said. (Photo by GOH Chai Hin / AFP)

一生坎坷 诤言灼谏 毛泽东秘书李锐去世 16.02.2019

曾任毛泽东秘书、在反右及文革中皆遭受迫害、六四事件中站在学生一边、晚年大力呼吁实行宪政改革的中共元老人物李锐本周六早晨在北京去世。他还曾举荐年轻的习近平，却在后者权居高位后斥其刚愎自用、文化水平低。
Chinesen beim Wandzeitung lesen im Beihai Park April 2014 | Verwendung weltweit

长平观察：人民日报展示官窑珍品“吓尿体” 04.07.2018

人民日报连续三天发表系列文章反对“浮夸自大文风”。时评人长平认为，这种以学习习近平文风为结论的文风，才是真正的“吓尿体”。
A Chinese worker dismantles some of the National Day decoration on Tiananmen Square in Beijing, China, Monday, Oct 8, 2007. Authorities in the Chinese capital are preparing the area around the Great Hall of the People for a major Communist Party congress next week at which President Hu Jintao is expected to fill several top posts with younger leaders loyal to his rule. (AP Photo/Ng Han Guan)

“永远在路上”，要走向何方？ 25.10.2016

中共十八届六中全会召开之际，中纪委和央视联合制作的反腐主题专题片《永远在路上》在每晚黄金档播出。有专家表示，这是近30年来“罕见的表演”，让人联想起苏联大清洗时期和延安整风运动。
A Kashmiri Muslim farmer works in a rice field on the outskirts of Srinagar on May 29, 2013. India is the second largest producer of rice in the world after China. Rice is grown on about one-fourth of the total cropped area and provides food to about half of the country’s population. AFP PHOTO/Tauseef MUSTAFA (Photo credit should read TAUSEEF MUSTAFA/AFP/Getty Images)

“新文化大革命”里“爸爸去哪儿？” 02.12.2014

中国最高文化审查机构下达指示，让文艺工作者每年必须“下基层体验生活”。评论人士表示，这好比当年毛泽东在文化大革命时期号召知识分子“上山下乡”。
Bildunterschrift:BEIJING, CHINA - SEPTEMBER 30: Chinese President Xi Jinping gives a toast during the National Day reception marking the 65th anniversary of the founding of the People's Republic of China at The Great Hall Of The People on September 30, 2014 in Beijing, China. China celebrates its 65th founding anniversary on October 1, which marks the beginning of the Golden Week National Day holidays. (Photo by Feng Li/Getty Images)

习近平文艺座谈讲话整什么风？ 17.10.2014

习近平主持文艺工作座谈会发表长篇讲话，是否预示新一轮整风运动？网络作家周小平拉低了中共宣传水平吗？
A Chinese worker dismantles some of the National Day decoration on Tiananmen Square in Beijing, China, Monday, Oct 8, 2007. Authorities in the Chinese capital are preparing the area around the Great Hall of the People for a major Communist Party congress next week at which President Hu Jintao is expected to fill several top posts with younger leaders loyal to his rule. (AP Photo/Ng Han Guan)

中共新领导人拥抱过去？ 02.10.2013

中共总书记习近平重拾批评与自我批评这一整风传统工具，引起德语媒体广泛注意。
Delegates stand during the opening ceremony of the 12th Beijing committee of the Chinese People's Political Consultative Committee in Beijing January 21, 2013. REUTERS/China Daily (CHINA - Tags: POLITICS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

“群众路线”路在何方？ 30.07.2013

深圳"群众路线"会议"让群众无路可走"，专家认为习近平的"群众路线"走的是毛泽东整风运动的老路。
A poster supporting Edward Snowden, a former contractor at the National Security Agency (NSA) who leaked revelations of U.S. electronic surveillance, is displayed at Hong Kong's financial Central district June 17, 2013. Snowden reportedly flew to Hong Kong on May 20. He checked out of a luxury hotel on June 10 and his whereabouts remain unknown. Snowden has said he intends to stay in Hong Kong to fight any potential U.S. moves to extradite him. REUTERS/Bobby Yip (CHINA - Tags: POLITICS CRIME LAW SCIENCE TECHNOLOGY)

2013年6月24日德国之声中文网音频节目 23.06.2013

习近平重提毛口号，党内整风；巴基斯坦枪杀事件 3名华人遇难；好莱坞的新宠——中国；斯诺登留下的“烂摊子”；金正恩让官员读《我的奋斗》？；在德国开公司你准备好了吗？
China's newly elected President and chairman of the Central Military Commission Xi Jinping (L) talks with China's Vice Premier Li Keqiang during the fourth plenary meeting of the first session of the 12th National People's Congress (NPC) in Beijing, March 14, 2013. REUTERS/China Daily (CHINA - Tags: POLITICS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

习近平重提毛口号，党内整风 20.06.2013

中国新领导人习近平要求共产党干部廉洁自律。如同毛泽东当年一样，习近平总结成一句口号：照镜子，洗洗澡。
China's newly appointed leader Xi Jinping prepares to greet foreign experts prior to a meeting at the Great Hall of the People in Beijing on Wednesday, Dec. 5, 2012. (Foto: Ed Jones, Pool/AP/dapd)

习近平百日走回头路 22.02.2013

反腐、倡俭、整风等被认为是表面文章，实质性的变化有赖政治体制改革。专家认为，习近平不仅无志于政改，而且强化权力对武力的依赖。
Der chinesische Staatsmann Mao Tsetung proklamiert am 1. Oktober 1949 die Gründung der Volksrepublik China von einer Rednertribüne auf dem Tiananmen, dem Platz des Himmlischen Friedens, in Peking. Vor 50 Jahren zog Mao Tsetung am 25.03.1949 in Peking ein. Zwar waren die ersten Truppen mit ihren roten Fahnen schon am 31. Januar 1949 in die Stadt einmarschiert, doch der «Große Vorsitzende» hatte noch auf sich warten lassen. Er übernahm die Ämter des Vorsitzenden des Zentralen Volksregierungsrates und des Revolutionären Militärrates im neuen Staat. Mao Tsetung wurde am 26. Dezember 1893 in Shaoshan in der Provinz Hunan geboren und ist am 9. September 1976 in Peking gestorben. dpa (zu dpa 1067 - nur s/w)

《红太阳是怎样升起的》第五部分 19.11.2012

经作者高华的夫人授权，6月25日起德国之声《禁书选读》栏目陆续播出《红太阳是怎样升起的——延安整风运动的来龙去脉》一书。欢迎收听下载！
BEIJING, CHINA: A retouched picture released by Chinese official news agency of Mao Zedong, Chairman of the Chinese Communist Party from 1935 until his death in 1976, delivering a speech 'about correctly handling contradiction among the people' at the standing committee of the State Council in Beijing in 1957. (Photo credit should read AFP/Getty Images)

《红太阳是怎样升起的》第四部分 08.10.2012

经作者高华的夫人授权，6月25日起德国之声《禁书选读》栏目陆续播出《红太阳是怎样升起的——延安整风运动的来龙去脉》一书。欢迎收听下载！
Prof. Gao Hua war Professor der Abteilung für Geschichte, Universität Nanjing, ist bekannt für seine Mao-Forschung. Die verbotene Bibliothek der China Redaktion stellt sein Buch How did the red sun rise over Yan'an? A history of the rectification movement als Hörbuch zur Verfügung. Copyright: Hu Jie

《红太阳是怎样升起的》第三部分 06.09.2012

经作者高华的夫人授权，6月25日起德国之声《禁书选读》栏目陆续播出《红太阳是怎样升起的——延安整风运动的来龙去脉》一书。欢迎收听下载！
Chairman Mao announces the People's Republic October 1st 1949. ** Der chinesische Staatsmann Mao Tsetung proklamiert am 1. Oktober 1949 die Gründung der Volksrepublik China von einer Rednertribüne auf dem Tiananmen, dem Platz des Himmlischen Friedens, in Peking. Mao Tsetung wurde am 26. Dezember 1893 in Shaoshan in der Provinz Hunan geboren und ist am 9. September 1976 in Peking gestorben. ullstein bild - TopFoto

《红太阳是怎样升起的》第二部分 01.08.2012

经作者高华的夫人授权，6月25日起德国之声《禁书选读》栏目陆续播出《红太阳是怎样升起的——延安整风运动的来龙去脉》一书。欢迎收听下载！
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