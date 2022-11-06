整风运动，一般又称作延安整风、抢救运动、抢救失足者运动，是中国共产党自1942年2月开始在陕甘宁边区延安根据地所发动的一场政治和文化的运动，持续了3年时间。

所谓的“整风”是指“整顿三风”，包括“反对主观主义以整顿学风，反对宗派主义以整顿党风，反对党八股以整顿文风”。整风运动的实行，使毛泽东成为党主席，在党中央的地位更为确立，也使共产党对于干部和党员的领导更为有力。 整风运动造成超过一万人死亡。五四运动的精神（自由、民主、个性解放）被延安精神（领袖至上、集体至上、个人渺小）取代。(维基百科)