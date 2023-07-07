整顿结果出炉 蚂蚁集团被罚71亿

（德国之声中文网）根据中国国家中国国家金融监督管理局７月７日最新发布的官方消息，已经决定对对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。中国官方为此给出的法律依据包括《中国人民银行法》、《反洗钱法》、《银行业监督管理法》、《保险法》、《证券投资基金法》和《消费者权益保护法》。

之前，路透社曾引述知情人士报道，中国官方可能最早于本周五（7月7日）宣布对蚂蚁集团的罚款，罚款金额至少80亿元人民币，从而结束对这家金融科技巨企持续多年的审查。

从最终的罚金金额来看，这将是中国互联网公司有史以来金额最高的罚单之一。但报道认为，这将有助蚂蚁集团获取金融控股公司牌照，为日后重启上市铺平道路。

中国国家金融监督管理局同时还表示，近期也对邮储银行、平安银行、人保财险和财付通公司等实施了行政处罚。路透社分析，对于中国科技行业来说，对蚂蚁金服的罚款将标志着中国对私营企业的严厉整顿迈出了关键的一步。

2020年底，中国监管当局紧急叫停蚂蚁金服价值370亿美元的首次公开募股（IPO），被认为是整顿互联网科技行业的开始。有关行动导致中国多家互联网巨头的市值蒸发了逾万亿美元。

重组、分拆

自2021年4月以来，蚂蚁金服进行了全面的业务重组，包括改组为一个金融控股公司，这将使其受到与银行类似的规则和资本要求的约束。

中国加强整顿科技公司 高额罚款 10月8日,中国市场监管总局对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚，处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。今年4月，阿里巴巴也因实施“二选一”垄断行被处以罚款182亿元，占该企业2019年国内销售额的4%，这张罚单也破了中国反垄断罚款迄今为止的记录。

中国加强整顿科技公司 美团《焚书坑》坑了自己 美团股价自2月份达到历史最高点以来，迄今已经下跌超过1万亿元（1542.8亿美元）。它尤其在对待其送货员和侵犯消费者权益方面受到批评，多次被法庭裁定赔偿合计数百万元。今年4月，美团成为反垄断调查的目标，一个月后，其创始人兼首席执行官王兴发布了唐诗《焚书坑》，被人认为是借古讽今，批评政府和习近平，其股票遭到抛售。

中国加强整顿科技公司 英媒：支付宝将被拆分 据《金融时报》9月消息，中国计划拆分支付宝，并为蚂蚁集团旗下的“花呗”和“借呗”贷款业务另设应用程序。早在今年4月的约谈中，因垄断遭批的蚂蚁集团被要求断开支付宝与“花呗”“借呗”的连接。据悉，蚂蚁集团答应将能影响到借贷决定的用户数据，交给国家拥有部分控制权的一家全新信用评分合资企业。

中国加强整顿科技公司 支付宝的“厄运”去年底开始 2020年11月，拥有中国最大数字支付平台支付宝的蚂蚁金服集团的港沪IPO计划被叫停。蚂蚁金服的创始人马云、也是电子商务巨头阿里巴巴的联合创始人，此前公开批评金融管制规定。后来数月之久马云没有出现在公众视野。这是支付宝“厄运”的开始。

中国加强整顿科技公司 腾讯半年内市值蒸发2.24亿 中国最大的游戏和社交媒体公司腾讯自今年2月中旬股价创下历史新高以来，市值蒸发超过2.24万亿元（3471.3亿美元）。今年4月,腾讯因未向反垄断监管机构报告过去的交易而被罚款50万元，7月,该公司合并虎牙和斗鱼的计划被官方叫停。8月，新规禁止青少年每周玩电子游戏超过3小时，冲击公司游戏业务。

中国加强整顿科技公司 滴滴上市刚刚几天 中国打车叫车公司滴滴今年6月30日在纽约首次公开募股后仅数天，便成为当局网络安全调查的目标，其应用程序从应用程序商店被删除，并禁止注册新用户。这一打击令滴滴蒸发市值约370亿美元，或超过募股40%的价值。此外，滴滴处理其数据管理和监测活动手段也受到诟病。据悉，该公司正在与国有西通信息公司进行相关的谈判。

中国加强整顿科技公司 监管部门进驻滴滴出行 今年7月，中国国家网信办宣布，监管部门进驻滴滴出行等7家公司，对其进行网络安全审查。根据网信办最新发布《网络安全审查办法》修订草案，拥有百万以上用户个人信息的科技企业在境外上市前，必须接受官方部门的安全审查。中国网信办还出台了《网络安全三年行动计划》。

中国加强整顿科技公司 海外上市前将数据移交给国家控制的公司 有滴滴的前车之鉴，Keep、喜马拉雅等数家中企取消了赴美IPO的计划。8月，中国监管机构考虑一项新的计划：如果握有丰富数据的公司想在美国上市，就得将其数据管理和监督权移交给第三方最好是国家控制的公司，这样可以有效限制它们将中国国内数据转移到海外的能力。



今年初，蚂蚁集团也与母公司阿里巴巴管理团队切割，宣布马云不再担任实际控制人，蚂蚁集团管理层也不担任阿里巴巴合伙人，以提升公司治理的透明度和有效性，强化与股东阿里巴巴集团的隔离。

在蚂蚁金服的上市于2020年底失败后，央行--中国人民银行一直在负责推动蚂蚁金服的整改。中国官方上周宣布了中国人民银行高层的人事变动。由原副行长、国家外汇管理局局长潘功胜接任中国人民银行党委书记。这被认为是他出任央行行长的前奏。

路透社今年4月曾引述消息人士说，中国监管机构预计将对蚂蚁集团开出约50亿元人民币的罚单。在2021年，阿里巴巴集团因违反反垄断法而被罚款180亿元人民币（约合28亿美元），成为当时金额最高的企业罚款。

阿里巴巴创始人马云在长时间退出公众视野，海外滞留一年多后，今年3月底返回国内，现身杭州。随即，阿里巴巴集团宣布将拆分业务，重组为一家拥有六个不同业务集团的控股公司。

在政府结束"清零"防疫政策后，中国经济的复苏表现不尽人意，一些关键领域出现令人担忧的滑坡。因此政府正在试图提振私营企业对经济发展的信心。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2013年：淘宝网十周年庆 1999年，马云辞去教师公职，带领18人团队在杭州创办阿里巴巴集团。2003年，阿里巴巴推出淘宝网和支付宝，开拓电子商务。2013年5月10日，当马云在淘宝十周年庆典上辞去淘宝CEO职位时，阿里巴巴集团不仅已是中国最大的电商，而且已将业务伸展到金融等领域。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2014年：阿里巴巴纽约上市 2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，创造了史上最大IPO记录。在当年的胡润百富榜和《福布斯富豪榜》上，马云家族及马云首次问鼎中国首富。2014年12月，彭博亿万富翁指数显示，马云身家达到286亿美元，超越李嘉诚，登顶亚洲首富。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴的金融业务：蚂蚁金服 2014年，阿里巴巴集团成立浙江蚂蚁小微金融服务公司（简称蚂蚁金服）。2015年1月，蚂蚁金服推出芝麻信用。之后数年，蚂蚁金服进行了一系列大规模收购。阿里巴巴集团2019年11月26日在港交所上市后，蚂蚁集团2020年7月宣布，将在香港交易所和上海证券交易所科创板同步发行上市。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 蚂蚁集团上市被叫停 不过，蚂蚁集团迄今并没有迎来上市这一天。2020年11月3日，蚂蚁集团11月5日在上海和香港同步上市的计划被中国监管机构叫停。2020年十月下旬， 马云在上海一个论坛上炮轰中国金融监管制度。此前，他刚于9月底卸任阿里巴巴集团董事局主席，但仍为包括蚂蚁集团在内的600多家企业的实际控制人。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴集团据悉被要求削减其媒体资产 据《华尔街日报》报道，因担心其对中国舆论的影响力，中国政府已要求阿里巴巴集团削减其媒体资产。3月16日，阿里巴巴旗下的UC浏览器从中国的各大应用商店全面下架。阿里巴巴持有微博和多家中国数字和平面新闻媒体的股份，其中包含香港主要英文报纸《南华早报》。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 消失近三月的前首富 自去年11月蚂蚁集团上市被叫停后，一向曝光率很高的马云近3个月未公开亮相，直到今年1月20日才首次通过视频形式公开露面，在“马云公益基金会”的一个颁奖典礼上致词。3月11日，蚂蚁集团公布了其金融自律准则，包含机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私等，并保证不对未成年人、低偿还能力群体等放贷。蚂蚁集团能否及何时上市无从知晓，在今年3月公布的胡润排行榜，上两次坐拥中国首富之位的马云已跌至第四名。 作者: 乐然



（路透社）

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