整治“饭圈” 中国社群平台将联合惩戒违规账号

（德国之声中文网）中国演出行业协会周六（9月11日）公告称，为落实关于文娱领域综合治理和 “饭圈乱象” 专项整治工作安排，在9月10日与部分互联网平台召开专题会议，共同发起《构建清朗网络文化生态自律公约》。包含微博、腾讯视频和抖音在内的参与平台将对严重违规账号进行信息共享，实施联合惩戒。

不以流量作为主要评价标准、拒绝刷单刷量

该自律公约提到，“以积极健康、具有正向价值、有益于精神文明建设作为内容推荐准则，反对唯流量至上。不以数据、流量作为主要评价标准，拒绝以重复刷量、刷单等方式进行虚假炒作； 拒绝为违法违规、失德失范的演艺人员提供展示、传播机会。”

该公约也指出将加强对文娱领域相关账号、评论、弹幕的管理，对发布含有违规内容的账号予以限流、禁言、清理。包括以为明星宣传、拉销量、打榜等名义召集明星粉丝进行集资、煽动或组织明星粉丝扰乱正常社会秩序等内容。

多个媒体平台参与自律公约

联合发起自律公约的平台还包括爱奇艺、哔哩哔哩、快手、优酷、小红书等。中国演出行业协会表示：“为维护社会清朗的网络空间环境，加强网络文化内容建设，企业应将主管部门的管理要求转化为更具主动性的自我约束。”

对失德艺人零容忍

在吴亦凡等演艺明星接连因丑闻遭封杀之后，中国共产党中央纪律检查委员会和中国国家广播电视总局在上个月发布声明，要“严格执行演艺人员行为准则，绝不为违法失德艺人提供出镜发声机会，对于失德失范行为表示零容忍。”

中国中共中央宣传部则在九月初印发《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》，要求遏制资本不良牟利、抵制天价片酬，并严厉查处偷逃税行为，规范明星广告代言。

（路透社、央视网、新华社）

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