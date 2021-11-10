整治风暴 25家中国金融机构接受巡视

（德国之声中文网）中国最高反腐机构对包括央行、证监会、股票交易所以及理财公司等在内的二十多家金融机构将展开历时两个月的巡视审查。这也是2015年以来，当局首次对金融行业开展联合审查行动。



《华尔街日报》周一援引内幕人士的消息报道称，中国最高领导人习近平要求审查国有银行及其他金融机构同民营企业之间的关系。中共中央纪律检查委员会周二发表的一份声明中称，本次审查是对金融机构和监管部门内党组织的"政治审核"。



中纪委的巡视员将查办违反政治纪律的事例，违反政治纪律是中共党内对贪腐的委婉说辞。九月底，中国最高反腐官员赵乐际发出了对25个国有金融机构和监管机构党组织开展审查的号召。

2015年对金融机构所展开的审查行动中，数百名官员轻则受到批评，重则被开除公职。被公开的违纪行为包括接受客户宴请或由客户支付度假费用。

2017年，中国保监会主席项俊波成为当时金融行业被查办的最高级别官员。2020年，项俊波被判处11年监禁。今年一月，中国华融资产公司总经理赖小民被控受贿17.9亿元人民币。



周一，中纪委宣布，长安银行前总裁兼党委书记已因贪腐问题被开除党籍和公职。

过去几个月以来，中国监管部门也对高科技、教补以及房地产行业展开了整治行动，受到冲击的企业包括阿里巴巴和腾讯。

（法新社）

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