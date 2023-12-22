“整治谣言”：中国警方关闭3.4万个网络账号

据中国官媒报道，在今年4月开始的“网络谣言专项整治”行动中，中国警方关闭了3.4万个网络账号，处罚了6300多人。公安部党委决定将2024年作为打击整治网络谣言专项行动年。
（德国之声中文网）据中国官媒周五（12月22日）报道，在今年4月开始的"网络谣言专项整治"行动中，中国警方关闭了3.4万个网络账号，处罚了6300多人。
中国互联网受到中共的严格控制。当局以维护社会稳定为名对社交媒体进行广泛的审查，这种审查经常被用来压制负面报道或批评性报道。
中国中央电视台周五报道，今年4月至7月，公安部组织全国公安机关开展了为期100天的"网络谣言专项整治"，"重拳打击编造虚假警情、疫情、险情、灾情等违法犯罪活动"。截至目前，全国公安机关已侦办网络谣言类案件4800余起，查处6300余人 ，关停网络账号3.4万个。
报道称，警方还"指导重点网站平台阻断删除涉网络暴力信息2.7万条，禁言违规账号500余个"。
据央视报道，公安部党委决定将2024年作为打击整治网络谣言专项行动年。
（法新社）
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