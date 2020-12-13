「整個世界就是包豪斯」巡迴展台灣揭幕

（德國之聲中文網）德國包豪斯（Bauhaus，台譯包浩斯）藝術學校，歷史上在兩次世界大戰中僅存在短短14年，但其「少即是多」（less is more）的美學主張影響至今。

由德國對外文化關係學院（ifa）策劃的展覽「整個世界就是包豪斯」（The Whole World a Bauhaus），由策展人、德國藝術史學家波瑞斯．符利德瓦（Boris Friedewald）分成八個篇章，去敘述包豪斯的工藝哲學與教學理念。

本展在2019年包豪斯百週年開始世界巡迴，先後到了阿根廷、墨西哥、美國、烏拉圭、德國與波蘭。亞洲首站選了台灣，2022年4月30日起在國立台灣工藝研究發展中心展出500多件珍貴的包豪斯展品，包括經典的扶手椅、檯燈、咖啡壺、地毯等作品。

台灣站展覽的籌備階段正值新冠疫情和俄烏戰爭期間，過程中遇到不少挑戰。館務員謝靜怡透露，展品原定於3月22日送達，但上海封城導致全球物流鏈大亂，船程延期了三次，4月初才送抵台灣，時間非常倉促。

她又指，德國技師原計劃親自赴台統籌組裝，但因為他定居俄羅斯，俄烏戰爭戰爭爆發後不便離境，展場佈置改為他用視訊形式遙距指導、台灣工作人員自行組裝，最終在10天內完成佈置。

台灣站展出500多件珍貴的包豪斯展品

打破藝術與工匠的分野

建築師格洛皮烏斯（Walter Gropius，台譯葛羅培斯）1919年於德國威瑪創立包豪斯，名字由德文「bau」和「haus」構成，組合在一起是「建造房子」的意思。

格洛皮烏斯在《包豪斯宣言》呼籲：「建築師、雕塑家、畫家，我們都要回歸工藝！」他意圖打破藝術家和工匠藩籬，以工作坊的形式教學，師生之間互稱「師傅」、「技工」、「學徒」。

包豪斯學院非常強調實用性，致力研究適合於工業量產的原型和標準，很多設計出的家具、牆紙、廚具都公開販賣，學生可藉此賺取一部分生活費。

格洛皮烏斯這樣理解設計：「事物由其本質所決定。為了設計出它的真正的功能性——一個容器、一張椅子，或是一棟房子——首先要區研究它的本質，它必須要完美地符合其用途，也就是要實用而且具有功能、耐用、價廉而『物美』。」

但同一時間，他沒有忽略藝術基礎，規定學員上工作坊之前必須完成先修班課程，了解藝術的基本邏輯，比如三原色、幾何等。格洛皮烏斯強調：「先是成為一個完整的人，然後才是——盡可能晚一點——專業化。」

一戰後求變

本展覽描寫了當時包豪斯的年輕人，如何在一次世界大戰後求新、求變，並在學院的鼓勵下挑戰傳統，嘗試各種大膽的實驗，比如未婚同居、剃頭茹素，又或者字母一律小寫（德文所有名詞的起首字母須用大寫）。

除此之外，格洛皮烏斯從創校開始就宣告「性別平等」，不分年齡和性別收生。儘管他後來逐漸壓低女生比例，又安排女性上紡織、製陶等「女性學科」，但在那個年代，讓男女師生一起上學、參與社群活動也算劃時代。

包豪斯歷經兩度遷校，1933年在納粹政權的壓力下被迫解散，師生們紛紛流向世界各地的大學任教，將包豪斯理念與教法帶進了未來。

值得一提的是，是次展覽在國立台灣工藝研究發展中心進行，該建築是由知名台灣雕塑家楊英風設計，外型潔白俐落，為台灣現代主義建築風格的經典之一，恰好體現包豪斯理念——理性、簡潔與實用。

台灣站展期至2022年7月17日，巡迴展下一站將轉到古巴哈瓦那。

有关包豪斯的8大误会 包豪斯是白的 色彩是包豪斯建筑中的一个重要元素。1926年在德绍（Dessau）开张的包豪斯设计学院外墙涂以灰、白、红色。可惜，在老旧的黑白照片上，朱门、灰立面、房内漆成蓝色或黄色的墙无法看出。色彩旨在突出建筑本身的设计感并有助于分辨。

有关包豪斯的8大误会 包豪斯只重功能 有道理，但并非总这样。殊不知，瓦根费尔德（Wilhelm Wagenfeld）1924年设计的这个包豪斯风格偶像最初颇遭人诟病。因为受不了高热，那半圆型灯罩居然破裂，整个灯不得不重新设计。此外，人们后来知道，瓦根费尔德并非一人，而是与尤克尔（Carl-Jacob Jucker）共同设计的。

有关包豪斯的8大误会 包豪斯是直角 直线和直角是包豪斯的标志。只能说，此话只说对了一半，因为，包豪斯设计并不排除圆弧。受一家啤酒厂委托，建筑师菲格尔（Carl Fieger）于1929—1930年在易北河畔的德绍—罗斯劳（Roßlau）盖起这间名为 “谷仓”（Kornhaus）的游客餐厅。

有关包豪斯的8大误会 包豪斯是建材市场 在德国，包豪斯之名老幼皆知。业余工匠们大都喜欢逛逛这个同名的连锁建材市场。从北方的基尔（Kiel）到南边的上阿莫尔高（Oberammergau），稍大点儿的城市里都有其分支。当年，有关人士未能及时替德绍设计学院申请保护“包豪斯”冠名权，遂致1960年一名海德堡（Heidelberg）木匠被允许使用“包豪斯”之大名，并借以办起红火生意。

有关包豪斯的8大误会 包豪斯可以喝 并非标签上有包豪斯之名，内中便就有包豪斯之涵。德国一家连锁廉价超市推销的包豪斯皮诺（Bauhaus-Burgunder）葡萄酒便属这种情况。据称，此酒绝佳。毕竟，酒农得以使柏林的包豪斯档案馆对其质量深信不疑，从而，他得以使用包豪斯12色圈装饰该酒标签。

有关包豪斯的8大误会 包豪斯面向大众 包豪斯人设想，她是一种新人类建筑风格，置于其中心的乃是历史上最被忽视的社会成员：工人。他们搬进那白色的匣子里，感觉很不舒服；他们在窗户上挂起帘子，却遭人白眼；或者，他们在墙上挂画，好让生活环境舒适些。这一点也教盖房人好生失望。

有关包豪斯的8大误会 在包豪斯建筑里生活惬意 窄门、低空间、薄墙。谁要是带着全家住在一个包豪斯住宅里，实在要有睡觉的本事。这种建筑很不隔音；孩子们绝不会愿意长时间龟缩在子女房间里，而是宁愿在狭窄的楼梯间窜上跑下。在一个包豪斯建筑里生活，理论上要比实际上容易得多。

有关包豪斯的8大误会 包豪斯是男人的世界 1919年，包豪斯在魏玛开招时，女性群起竞争，注册女生多于男生。这可是破天荒现象。在那之前，妇女不可能上艺术院校，除非她们获得丈夫的许可。阿尔贝斯（Anni Albers）是其中的一个，1922年就学。



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