「整個世界就是包豪斯」巡迴展台灣揭幕

百年前創立的包豪斯（Bauhaus），至今影響著全世界的美學。「整個世界就是包豪斯」世界巡迴展亞洲首站在台灣揭幕，這個存在於兩次世界大戰之間的傳奇，是如何孕育出來的？
（德國之聲中文網）德國包豪斯（Bauhaus，台譯包浩斯）藝術學校，歷史上在兩次世界大戰中僅存在短短14年，但其「少即是多」（less is more）的美學主張影響至今。
由德國對外文化關係學院（ifa）策劃的展覽「整個世界就是包豪斯」（The Whole World a Bauhaus），由策展人、德國藝術史學家波瑞斯．符利德瓦（Boris Friedewald）分成八個篇章，去敘述包豪斯的工藝哲學與教學理念。
本展在2019年包豪斯百週年開始世界巡迴，先後到了阿根廷、墨西哥、美國、烏拉圭、德國與波蘭。亞洲首站選了台灣，2022年4月30日起在國立台灣工藝研究發展中心展出500多件珍貴的包豪斯展品，包括經典的扶手椅、檯燈、咖啡壺、地毯等作品。
台灣站展覽的籌備階段正值新冠疫情和俄烏戰爭期間，過程中遇到不少挑戰。館務員謝靜怡透露，展品原定於3月22日送達，但上海封城導致全球物流鏈大亂，船程延期了三次，4月初才送抵台灣，時間非常倉促。
她又指，德國技師原計劃親自赴台統籌組裝，但因為他定居俄羅斯，俄烏戰爭戰爭爆發後不便離境，展場佈置改為他用視訊形式遙距指導、台灣工作人員自行組裝，最終在10天內完成佈置。
建築師格洛皮烏斯（Walter Gropius，台譯葛羅培斯）1919年於德國威瑪創立包豪斯，名字由德文「bau」和「haus」構成，組合在一起是「建造房子」的意思。
格洛皮烏斯在《包豪斯宣言》呼籲：「建築師、雕塑家、畫家，我們都要回歸工藝！」他意圖打破藝術家和工匠藩籬，以工作坊的形式教學，師生之間互稱「師傅」、「技工」、「學徒」。
包豪斯學院非常強調實用性，致力研究適合於工業量產的原型和標準，很多設計出的家具、牆紙、廚具都公開販賣，學生可藉此賺取一部分生活費。
格洛皮烏斯這樣理解設計：「事物由其本質所決定。為了設計出它的真正的功能性——一個容器、一張椅子，或是一棟房子——首先要區研究它的本質，它必須要完美地符合其用途，也就是要實用而且具有功能、耐用、價廉而『物美』。」
但同一時間，他沒有忽略藝術基礎，規定學員上工作坊之前必須完成先修班課程，了解藝術的基本邏輯，比如三原色、幾何等。格洛皮烏斯強調：「先是成為一個完整的人，然後才是——盡可能晚一點——專業化。」
本展覽描寫了當時包豪斯的年輕人，如何在一次世界大戰後求新、求變，並在學院的鼓勵下挑戰傳統，嘗試各種大膽的實驗，比如未婚同居、剃頭茹素，又或者字母一律小寫（德文所有名詞的起首字母須用大寫）。
除此之外，格洛皮烏斯從創校開始就宣告「性別平等」，不分年齡和性別收生。儘管他後來逐漸壓低女生比例，又安排女性上紡織、製陶等「女性學科」，但在那個年代，讓男女師生一起上學、參與社群活動也算劃時代。
包豪斯歷經兩度遷校，1933年在納粹政權的壓力下被迫解散，師生們紛紛流向世界各地的大學任教，將包豪斯理念與教法帶進了未來。
值得一提的是，是次展覽在國立台灣工藝研究發展中心進行，該建築是由知名台灣雕塑家楊英風設計，外型潔白俐落，為台灣現代主義建築風格的經典之一，恰好體現包豪斯理念——理性、簡潔與實用。
台灣站展期至2022年7月17日，巡迴展下一站將轉到古巴哈瓦那。
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