敲定“两步走“！德国将从移动网络中移除中国部件

经过数年的争论，德国政府代表与电信运营商终于达成初步协议，分两步将中国部件从德国移动网络中移除。有关各方就此作出回应。

（德国之声中文网）周四（7月11日）德国联邦内政部长费泽（Nancy Faeser）证实，政府代表与移动通信公司在华为和中兴通讯的5G网组件问题上，终于达成了一项妥协。

此前一天，据德新社援引知情人士报道称，德国政府代表已与电信运营商就德国移动网络中禁用中国技术议题达成一致。根据出于安全考虑的初步协议，作为第一步，电信运营商将在2026年底前从其核心网络，即涉及用户数据的计算中心里移除华为和中兴等中国供应商的部件：第二步，中国组件也将从所谓的接入和传输网络的管理系统中被排除，例如基站。

《南德意志报》、北德意志电台（NDR）和西德意志电台（WDR）最先报道了这一消息。报道介绍，如果电信运营商违反时间表中的规定，将面临相应处罚。最终的书面协议将在不久后签署。

或不涉及天线部分

有关德国移动网络中禁用中国技术的争议已持续数年之久。人们担心，与北京政府关系密切的中国公司会从事间谍活动和破坏行为。华为及其他中国公司始终否认这些指控。然而，已有多国将华为组件从其网络中移除或设定了相应期限。

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德国政界人士曾要求完全禁止使用中国供应商的技术，包括移除5G天线。然而，天线被认为是网络中较不关键的部分，因为它们仅用于信号传输而不是数据处理。德新社周三援引知情人士报道称，最新的讨论中并不涉及天线部分。

德新社补充道，目前看来，网络运营商德国电信（Deutsche Telekom）、沃达丰（Vodafone）和O2 Telefonica可能不用执行拆除华为天线的要求。在讨论中，移动通信公司的代表曾警告称，严格的措施可能会降低移动网络的质量，并使德国在数据驱动的时代处于劣势。主要电信运营商的经理们曾威胁，如果政策规定过于严苛，他们将提出赔偿诉讼。

各方回应

对于德国方面最新达成的协议，中国外交部发言人林剑周四回应，华为等中国通讯企业在欧洲运营了多年，为欧洲建设了高质量的通信基础设施，创造了大量的就业和税收，没有任何证据表明其危害欧洲国家的国家安全，将经贸科技问题政治化，只会破坏正常的技术交流合作，不符合任何一方的利益。

林剑同时强调，希望德方尊重事实、理性决策，独立作出符合自身利益和国际规则的决定，为包括中国在内的各国企业提供公平、透明、开放、非歧视的市场环境。

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今年3月，德国空军高层会议遭俄罗斯窃听的事件遭曝光后，关于加强网络安全的呼声也越来越高。一些政治家要求政府尽快从德国无线通讯网络中拆除华为设备。今年5月，德国政府内部就此进行了一次高级别会谈，决定在经过多年的讨论后尽快解决这一问题。

周四，德国移动通信供应商沃达丰的一名发言人表示，达成的协议对他们而言在技术上具有挑战性，“但它是可行的，我们认为这是向前迈进的正确道路。” 尤其对于基础设施投资者而言，协议提供了必要的可预见性。

德国电信（Deutsche Telekom）一名发言人也表示，该协议找到了“在国家安全利益与德国数字基础设施进一步扩展之间的良好平衡”。

另一方面，华为的德国分公司则驳斥了人们对安全方面的担忧。公司表示，过去20年来，华为已经在德国确立了作为创新且安全的电信技术可靠供应商的地位。

华为强调，“迄今为止，没有任何令人信服的证据或合理的情景表明华为的技术会以任何形式构成安全风险。” 它表示，华为将“继续与我们的合作伙伴和客户进行建设性和开放的合作，共同在网络安全领域取得改进和进展，加快德国的移动网络建设和数字化进程。”

（德新社，《南德意志报》，NDR，WDR）

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