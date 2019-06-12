数百美企致信特朗普：关税最终是我们买单

（德国之声中文网）包括美国最大的连锁零售集团沃尔玛（Walmart）、塔吉特（Target）在内的超过600家企业周四联合致信总统特朗普，呼吁尽快解决与中国之间的贸易争端，强调关税对美国经济和消费者造成冲击。

发起联署的是一个名为"关税打击美国腹地"（Tariffs Hurt the Heartland）的动议组织，得到150多个横跨农业、制造业、零售业和技术产业的贸易团体支持。该组织已不止一次向总统发出类似呼吁。

从地理上看，美国中西部各州被称为"腹地"。在2016年总统大选中，这些州的选民对特朗普当选起到了决定性作用。

目前，美中贸易争端日趋激化，而特朗普和中国领导人习近平之间有可能在大阪G20峰会（6月28日至29日）上举行会晤。特朗普表示希望在大阪与习近平会面，之后定夺是否要对几乎所有中国输美商品加征关税。

现在距离峰会召开还有不到3个星期。外界对美中在贸易战问题上取得进展不抱太大期待。消息人士对路透社透露，特习会的准备工作并没有真正开展。

"关税让美国人受害"

给特朗普的最新公开信称，" 我们对关税升级保持忧虑"，"大范围的关税并不是让中国改变不公平贸易手段的有效方法。关税是对美国企业间接征税，而不是向中国。"

沃尔玛是美国最大私营雇主

美国最大的私人企业雇主、全球最大零售商沃尔玛表示，关税将抬高价格，加重消费者负担。该集团执行官麦克米伦（Doug McMillon）上周已呼吁特朗普政府关注到贸易能给国内广大民众带来裨益，而不仅仅聚焦于那些所谓的受害者。

公开信还援引国际咨询公司Trade Partnership的评估称，如果在现有基础上，再对价值3000亿美元的中国商品加征25%的关税，将威胁到200万美国人的就业岗位。同时，美国一个普通的四口之家每年将多支出2000美元用于日常生活开销，这将让美国的国内生产总值减少1%。

"我们切身体会到，附加关税会对企业、农业、民生及整个美国经济带来显著和长期的负面后果。"信中写道："贸易战激化不符合美国的利益，而是将造成两败俱伤。"

叶宣/达扬（路透社、德新社）