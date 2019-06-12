 数百美企致信特朗普：关税最终是我们买单 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.06.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

数百美企致信特朗普：关税最终是我们买单

美中贸易争端让经济界伤透脑筋。美国企业界再次向特朗普施压，数百家美国企业致信总统，呼吁终止关税升级的恶性循环，与中国重启贸易谈判。

USA Donald Trump zeigt Abkommen mit Mexiko (picture-alliance/ZumaPress/D. Christian)

（德国之声中文网）包括美国最大的连锁零售集团沃尔玛（Walmart）、塔吉特（Target）在内的超过600家企业周四联合致信总统特朗普，呼吁尽快解决与中国之间的贸易争端，强调关税对美国经济和消费者造成冲击。

DW.COM

距离中美两国领导人计划中的会晤还有不到3周的时间，人们对结束贸易战的谈判取得进展不抱太大期待。消息人士称，双方为此次会唔似乎未作多少准备。 (12.06.2019)

特朗普接受美媒访问时，对自己的关税和经贸政策如何损害中国经济夸夸其谈，但经过严格的事实查核后发现，这些发言根本漏洞百出，甚至自相矛盾。 (11.06.2019)

特朗普威胁将再对另外3000亿美元中国出口加征关税。北京则回应称，美国如果这样做，中方将采取必要反制措施，美国也会给自身经济带来损害。与此同时，CNN的民调显示，多数美国民众认为特朗普会连任，也对其经济政策表示认同。 (06.06.2019)

发起联署的是一个名为"关税打击美国腹地"（Tariffs Hurt the Heartland）的动议组织，得到150多个横跨农业、制造业、零售业和技术产业的贸易团体支持。该组织已不止一次向总统发出类似呼吁。

从地理上看，美国中西部各州被称为"腹地"。在2016年总统大选中，这些州的选民对特朗普当选起到了决定性作用。

目前，美中贸易争端日趋激化，而特朗普和中国领导人习近平之间有可能在大阪G20峰会（6月28日至29日）上举行会晤。特朗普表示希望在大阪与习近平会面，之后定夺是否要对几乎所有中国输美商品加征关税。

现在距离峰会召开还有不到3个星期。外界对美中在贸易战问题上取得进展不抱太大期待。消息人士对路透社透露，特习会的准备工作并没有真正开展。

"关税让美国人受害"

给特朗普的最新公开信称，" 我们对关税升级保持忧虑"，"大范围的关税并不是让中国改变不公平贸易手段的有效方法。关税是对美国企业间接征税，而不是向中国。"

USA Walmart Supermarkt (picture-alliance/AP Images/A. Diaz)

沃尔玛是美国最大私营雇主

美国最大的私人企业雇主、全球最大零售商沃尔玛表示，关税将抬高价格，加重消费者负担。该集团执行官麦克米伦（Doug McMillon）上周已呼吁特朗普政府关注到贸易能给国内广大民众带来裨益，而不仅仅聚焦于那些所谓的受害者。

公开信还援引国际咨询公司Trade Partnership的评估称，如果在现有基础上，再对价值3000亿美元的中国商品加征25%的关税，将威胁到200万美国人的就业岗位。同时，美国一个普通的四口之家每年将多支出2000美元用于日常生活开销，这将让美国的国内生产总值减少1%。

"我们切身体会到，附加关税会对企业、农业、民生及整个美国经济带来显著和长期的负面后果。"信中写道："贸易战激化不符合美国的利益，而是将造成两败俱伤。"

 

叶宣/达扬（路透社、德新社）

 

相关内容

Handelsstreit zwischen USA und China

中美领导人大阪峰会 希望缺缺 12.06.2019

距离中美两国领导人计划中的会晤还有不到3周的时间，人们对结束贸易战的谈判取得进展不抱太大期待。消息人士称，双方为此次会唔似乎未作多少准备。

US-Präsident Donald Trump (R) und der chinesische Präsident Xi Jinping in der Großen Halle des Volkes in Peking

特朗普威胁再加码3000亿 北京称“奉陪到底” 06.06.2019

特朗普威胁将再对另外3000亿美元中国出口加征关税。北京则回应称，美国如果这样做，中方将采取必要反制措施，美国也会给自身经济带来损害。与此同时，CNN的民调显示，多数美国民众认为特朗普会连任，也对其经济政策表示认同。

USA China l Handelsstreit l Banknoten - Dollar und Yuan

美国财长: 北京允许人民币贬值以抵消关税影响 09.06.2019

据媒体援引姆努钦称，中国允许货币贬值以抵消美国关税对其商品成本的影响。这位美国财长还表示，中国目前没有将关税增加的影响转嫁给美国消费者。北京则表示，如果贸易战恶化，中国在货币政策上“有很大空间”。

广告

评论分析

Hongkong Demonstration des Gesetzes gegen die Auslieferung (DW/V. Wong)

长平观察：林郑月娥，请为“逃犯”服务吧

在柏林墙倒塌三十年之际，香港人却不得不捍卫深圳河这道“柏林墙”。时评人长平提醒道：真正让东德人民获得自由的原因，不是那堵墙的倒塌，而是东德共产专制政权的倒塌。  