 数百名移民试图从白俄罗斯边境进入欧盟 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.11.2021

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时政风云

数百名移民试图从白俄罗斯边境进入欧盟

白俄罗斯边防部门表示，目前有较大数量的移民正在从白俄罗斯步行前往波兰边境，该部门会“动用一切必要措施”确保边境安全。

Belarus Polen Grenze Migration

这些难民遭波兰铁丝网拦下

（德国之声中文网）德新社报道称，波兰政府推测，这些移民有可能从Kuznica Bialostocka进入波兰。从一些图像资料分析，目前有数百名移民聚集在白俄罗斯和波兰边境线白俄罗斯一侧。白俄罗斯反对派媒体Nexta称，这些移民大多是来自伊拉克的库尔德人，其中还包括不少妇女和儿童。

波兰特勤局发言人札林（Stanislaw Zaryn）在推特上写道："根据最新情报，白俄罗斯全副武装的安全人员控制着较大数量的移民，安全人员来决定，这些移民可以去哪里，不可以去哪里。"札林指出，这是白俄罗斯针对波兰的又一敌对行动。

波兰政府紧急成立了一个危机处理小组，同时在其与白俄罗斯边境线部署了额外的边防人员、警察和军人。据波兰国防部称，该国目前在该地区派驻了12000名士兵，比此前增加了2000人。波兰在边境地区的后备役军人也进入了全面戒备状态。波兰方面表示，目前正高度警戒这些移民通过Kuznica强行闯入波兰领土。

欧盟委员会一名发言人说，欧盟保护边境署Frontex可以同波兰边防力量一道处理目前的危机，但波兰方面必须提出申请。欧盟另一个成员国立陶宛则在周一宣布，向同白俄罗斯接壤边境地区派遣军队。

过去几个月以来，越来越多的难民借道白俄罗斯进入波兰，然后越过德波边界进入德国。地处德国东部的勃兰登堡州已经有大批难民涌入。今年8月，当地记录在册的越境难民为209例，9月份难民人数升至1164人，10月份截至目前已经有大约2000人非法入境。

移民通过白俄罗斯进入欧盟国家的路径图。这些移民最终想到达的主要目的地国都是德国。

移民通过白俄罗斯进入欧盟国家的路径图。这些移民最终想到达的主要目的地国都是德国。

白俄罗斯总统卢卡申科受到指责，让这些移民先飞到白俄罗斯，然后组织他们偷渡进入欧盟。而德国是这些移民最终想到达的主要目的地。

德国联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）就曾表示，此次难民潮的起因是"由白俄罗斯政府组织参与、至少是提供过支持的蛇头行动，由此"移民成了政治施压的武器，这是双重威胁的新形式"。

作为对欧盟制裁白俄罗斯的回应，白俄罗斯总统卢卡申科此前曾表示，他将不会继续阻止难民借道白俄罗斯前往欧盟"在舒适的西方享受更好的生活"。

据德新社报道，目前在白波边境线上已经出现多起移民死亡案例。

去年白俄罗斯总统大选结束后，欧盟因判定该国"总统选举结果存在作弊"而不承认卢卡申科连任存在合法性。批评者将卢卡申科称作"欧洲最后一个独裁者"。他受到俄罗斯总统普京的支持。本周一（11月8日），克林姆林宫方面还对白俄罗斯在白波边境应对移民的做法予以称赞。

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