数百中国人买签证“移民”德国 警方称或被遣返

（德国之声中文网）德国警方针对一个跨国组织非法入境团伙的大规模缉查行动周四继续进行。周四警方出动了600名警员，对100多处住所进行搜查。

据联邦警察和杜塞尔多夫地方检察院发布的消息，周三在柏林、汉堡、慕尼黑、科隆、法兰克福、杜塞尔多夫、亚琛等地，共有1000多名警员对全德100多处住宅和商业场所进行了搜查，其中包括两家律师事务所。

周四稽查的重点区域是西部的北威州，主要是涉嫌非法入境的外国人对政府部门申报的德国境内虚假住址。

迄今警方拘捕了10名嫌疑人，包括在科隆地区执业的一男一女两名律师。法院之前已对这10人签发了逮捕令。杜塞尔多夫检察院对DW证实，目前被捕的10人中有4 名中国公民。

他们被控利用德国针对外国专业人才以及公司法人的特殊法规，为大约350名外国人——其中绝大多数是中国人——违法取得了居留身份，并收取了每人数万至数十万欧元不等的费用。

除了组织非法入境，他们还被怀疑贿赂了外国人管理局的工作人员，受到的指控还有行贿和洗钱。

两家律师事务所“代理”的外国人主要在北威州4个地方的外国人管理局获得了居留许可，涉及科尔彭（Kerpen）和索林根（Solingen）两个市以及莱茵-埃尔夫特（Rhein-Erft）和迪伦（Düren）两个县。被捕者中，一人是迪伦县外国人管理局的工作人员。

警方对这一团伙已进行了多年的调查，发现两家律师事务所招揽的“顾客”，主要是来自中国和阿拉伯国家的富裕人士。律师开价3万到35万欧元，承诺为这些人搞到德国的长期居留许可。

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被告律师被怀疑用收取的费用开设空壳公司、租用办公地点、发放“工资”，并以外国顾客的名义租公寓，制造这些外国人在德就业、居住或经营公司的假象，以获取长期居留许可。另外很大一部分非法收入进了被告的私囊。

杜塞尔多夫检察院在周三的新闻发布会上透露，犯罪发生的时间始于2016年，自那时起警方逐渐掌握了来自包括中国的多方线索，银行和德国领事馆也提供了线索。2020年检察院开始立案调查。目前正在对38名团伙成员和147名由非法途径前来德国的外国人进行调查。

大量移民会威胁德国社会吗？

检察官施泰策尔（Julius Sterzel）对DW表示，从目前判断来看，这些外国人以不合法的方式取得来德签证及居留许可，其居留身份被视为无效，因而可能面临被遣返的命运，并因违反德国的《居留法》而承担刑事责任。

警方周三搜查的目标除了律师事务所、嫌疑人的住宅、多地的外国人管理局，还有被“办来”德国的中国人的所谓住宅和公司，包括位于埃菲尔山区的两座古堡。稽查行动中取得了大量物证、没收了约45万欧元现金，此外还冻结了269个银行账户、查封了31处地产。

据官方发布的数据，2022年德国联邦警方登记在案的非法入境的案例有近5000起，比前一年增加了近30%。其背景是以非正规途径进入欧洲的移民数量大增。2022年度的警方有关报告称，组织非法入境的刑事犯罪活动“非常专业化和灵活”，犯罪人员似乎比以往愿意承担更大的风险。

根据德国法律，以盈利为目的组织非法入境的罪行，最高可处以15年监禁。

（综合报道）

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