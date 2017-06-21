数百上市公司爆雷 股市缩水超14万亿

（德国之声中文网）今年1月28到31日是被中国媒体称为"业绩爆雷声响彻千家万户"的日子。在这四天里，200多家上市公司披露去年业绩预亏。《上海证券报》1月31日报道称，截至1月30日晚10点，共有320家公司预计2018年亏损最大金额超过1亿元，其中预亏超过8亿元的有129家。东方财富Choice数据库先前公布的不完全统计资料显示，236家披露2018年业绩预亏的上市公司，其合计亏损高达1288亿元至1491亿元人民币。

按照沪深交易所的要求，如果上市公司预计年度净利润出现亏损或大幅下滑，应及时披露业绩预告，截止日期就是1月31日。许多巨额亏损的公司都等到最好一刻才披露"坏消息"。据新浪财经消息，截至去年底，中国的A股上市公司总数达到3583家。

受业绩预亏集中爆发的影响，1月30日，A股全天有78家上市公司股票跌停，其中三分之一是1月份披露了业绩预亏的公司。

媒体报道称，天神娱乐去年预亏最多高达78亿，被称为"预亏王"。此外，庞大集团预亏60亿，华业资本预亏50亿，利源精制预亏48亿，雏鹰农牧预亏30亿，华谊兄弟预亏近10亿……对于业绩预亏原因，天神娱乐称，业务下滑是受到2018年政策变动对游戏行业的影响;雏鹰农牧表示，"由于资金紧张，饲料供应不及时，公司生猪养殖死亡率高于预期……";庞大集团的严重预亏则被指融资困难、盲目扩张……

史诗级爆雷、94%股民亏损

此次大量上市公司集体披露预亏被网友称为"史诗级爆雷"。网友在微博评论中写道："厉害了我的股。怎么管的？骗子不承担法律责任吗？"；"不亏个十多亿都不好意思叫上市公司了"。也有网友指出，"集中释放过去几年的亏空而已"；"如此大面积爆雷，股市管理者难辞其咎。应该追究其法律责任。" ；"问题都是长时间累积下来的，只不过在今年严管下集中爆发而已。退市制度准备好了没？把他们都退了吧，股民真的苦久矣！"

去年一年，A股继续成为全球表现最差的市场。根据上交所和深交所网站披露的2017年最后一个交易日和2018年最后一个交易日的收盘数据，沪深两市市值去年底为48.59万亿元，与前年底相比蒸发14.59万亿元。同花顺金融服务网数据显示，94%股民亏损，6%股民盈利。按照中登公司2018年11月A股投资者为1.45亿这个数字，平均每位投资者在一年里亏损超过10万元人民币。

乐然（综合报道）