数月前纽约遇袭的中国老人伤势过重去世

（德国之声中文网）纽约警方1月8日表示，此前遭袭击的61岁中国移民马姚潘（音译）因伤势过重不治身亡。这起案件现在被看作是一起杀人案。

此案目前仍在调查中。此前，49岁的案犯鲍威尔（Jarrod Powell）被控涉嫌谋杀未遂、重大人身伤害和仇恨犯罪。如今，受害者的家属代表要求加强对鲍威尔的指控，将其提升为“谋杀罪”。“希望他（鲍威尔）永远不要作为一个自由人走在街上，他需要为他的所作所为付出代价”，纽约社区活动家、受害者家属发言人陈家龄（Karlin Chan）对美联社说。

2021年4月，中国移民马姚潘在纽约东哈林捡易拉罐时遭遇暴力袭击。检查官说，鲍威尔从背后袭击了马姚潘，将他打倒在地，并反复踢他的头，之后鲍威尔逃离了现场。从警方公布的监控录像也可以看出，攻击者在踩踏受害者的头部。

陈家龄表示，马姚潘在受袭击从未恢复意识，他的状况随着时间推移不断恶化，近日在一个长期护理中心去世，下周将举行葬礼。

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一名警官表示，根据一份刑事指控，鲍威尔承认当时袭击了一名亚裔男子，声称他这样做是因为该男子在前一天抢劫了他。

不过，他的这一说法遭到受害者方面反驳。陈家龄表示，鲍威尔和马姚潘之前从未谋面，并指出，马姚潘和妻子是2018年10月从中国搬到美国的。马是一名粤菜厨师。到达美国后，他在一家中餐馆工作。然而新冠疫情后，中餐馆在防疫封锁期间关闭，马姚潘也失去了工作。

陈家龄还表示，由于马姚潘在美国的工作时间不够长，他没有资格领取失业救济金。这促使他和妻子开始捡拾可回收的瓶瓶罐罐，维持生计。“他们是新移民，真的没有任何储蓄。”

马姚潘夫妇有两个成年子女，目前仍然生活在中国。陈家龄称，在新冠疫情前，这对夫妇在火灾中失去了他们在唐人街的公寓，不得不搬到亲戚家借住。

新冠疫情以来，在美国针对亚裔的仇恨犯罪数量明显增加。前总统特朗普曾反复使用“中国病毒”的措辞，他也因此被华裔民权联盟控告。

（美联社）

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