 数据造假?郑州金域负责人涉嫌引起病毒传播被立案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.01.2022

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数据造假?郑州金域负责人涉嫌引起病毒传播被立案

警方通报称，参与新冠核酸检测的郑州金域临床检验中心有限公司的区域负责人张某东涉嫌“实施引起新冠肺炎传播或有传播严重危险的行为”被警方立案侦查。

China I Coronavirus in Xi'an

发现确诊病例后即进行全民核酸检测筛查，是中国多地惯常采用的防疫措施（图为西安）

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在西安持续封城之际，有120万人口的河南禹州因出现3起确诊无症状案例宣布全面封城。专家表示，中国持续执行「零容忍」的防疫政策，目的是为了避免国内疫情影响即将开幕的北京冬奥。

紧邻即将举行冬奥会的北京和张家口的天津，过去两天新增数起病例，其中也包括奥密克戎变种，开始对1400万居民进行全员核酸检测，同时暂停部分地铁线路，关闭景区、公园等场所。

因应近日中国疫情再起，继西安和禹州之后，河南安阳也被封锁。值得注意的是，在前两个城市对抗德尔塔(Delta)时，安阳面对的是传播力更高的奥密克戎 (Omicron)。现在也传出有北京是否封城的讨论。

（德国之声中文网）河南省许昌市公安局12日通报有人实施引起新冠肺炎传播或有传播严重危险的行为，被警方立案侦查并采取强制措施。据悉，涉案嫌疑人是郑州金域临床检验中心有限公司的区域负责人张某东，公安机关调查发现其存在“违反传染病防治法的规定，实施引起新冠病毒感染肺炎传播或有传播严重危险的行为”。

警方相关通报并未透露该负责人究竟实施了何种引起病毒传播的行为，不过据中国媒体报道，河南禹州市公安局已于1月10日对张某东以涉嫌刑事犯罪立案侦查，并采取强制措施。

涉案公司郑州金域临床检验中心有限公司由上市公司金域医学全资控股。据“财经大健康”报道，自新冠疫情爆发以来，金域医学是最早参与新冠核酸检测的第三方实验室之一。据估计，该公司2020年新冠核酸检测业收入在23亿元以上，净利润7亿元以上。

据《星岛日报》援引业内人士分析，涉案嫌疑人可能是在禹州全员核酸检测过程中，提供了虚假检验结果，影响当地防疫工作。还有网民爆料称，郑州金域涉嫌大量接单，但是实验室来不及做完，就在约定到期时直接报了阴性，结果实验室检测完成后发现了阳性，这时再报告给政府，导致隔离不及时。

金域医学12日在其官方微博连续发表两则声明，对“员工涉嫌违法一事”予以“高度重视”，同时驳斥了网络上有关“主动传播病毒、丢失样本、伪造数据、瞒报数据”等传言，强调“经公司调查不存在上述情况”，并呼吁公众“勿信谣传谣”。

相关声明博文下面的评论功能关闭，但仍有不少人通过转发的形式发表看法。有网友指责金域医学的做法堪称“现代版人血馒头”，“为了利益把人类道德底线都抛弃了”。还有网友提出，郑州金域出现的违法现象是不是个例，希望官方和警方给民众一个交代。

China | Coronavirus Massentests in Huaxian

河南滑县的全民核酸检测现场（1月10日）

河南省是中国本轮疫情焦点之一，而此次涉事的禹州市也是疫情较为严重的地区之一。据官方通报，1月11日禹州单日新增确诊病例41例。当地已经完成了第8轮全民核酸检测。

中国对新冠疫情始终采取以“清零”为目标的防疫政策。很多地区都会在发现确诊病例后采取全民核酸检测的行动，这就要求在短时间内完成大量的核酸测试工作。据悉，此前，北京、河北等地也出现过检测机构涉嫌违反传染病防治法的案件，多为伪造检测结果。
 

（综合报道）

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