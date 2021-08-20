数据安全有疑虑 五国调查华大基因产品

(德国之声中文网) ​​根据路透社周一(9月6日)报道，5个国家包括德国、加拿大、澳洲、爱沙尼亚和斯洛文尼亚的卫生监管机构正在审查一款由华大基因生产丶专门收集妇女和胎儿DNA用于研究的产前测试，而一些推广这款测试的医生和销售这款测试的诊所表示，他们不知道生产这款测试的公司与中国军方一同进行研究。

这款测试以「非侵入性胎儿染色体基因检测」(NIFTY) 为名在至少52国销售，用来筛查唐氏综合症和其他80多种遗传病，全球已有840万名妇女使用了这项产品。

前述提到的5个国家监管机构对路透社今年7月时的一篇报导提出担忧，因为该报导点出，华大基因与中国军方一同合作研究，而监管机构认为这个关联显示，当基因数据从一个国家发送到另一个国家时，在监管方面可能遇到的挑战。

加拿大的隐私专员说，该报告提出了关于「高度敏感」信息的重要问题，而加拿大的监管机构正在调查此事。斯洛文尼亚与德国的监管机构也正在根据欧盟的数据保护规则审查该测试。

斯洛文尼亚的数据隐私监管机构表示，对华大基因产前测试的数据出口感到担忧，并将审查数据保护问题。但该机构也补充说，斯洛文尼亚尚未通过对其国家法律的修改，以使欧洲的《通用数据保护条例》（GDPR）能完全适用於该国，所以不能在违反GDPR的情况下祭出罚款。

来龙去脉

路透社今年7月报道，10多项科学研究与临床试验显示，华大基因与中国人民解放军医院合作开发并改进了此项产前测试。在过程中，华大基因将孕妇的基因数据用于研究人口的特征，而该公司还与解放军在其他研究领域进行合作。

然而，华大基因否决任何关于其与中国军方合作开发产前测试的说法，并表示与军方医院合作并不等同於跟军方一起研发该测试产品。华大基因说它与数以千计的医疗机构合作，中国的其他产前检测机构也与军方医院合作，全球许多公司也与军方合作。华大基因强调它认真对待数据隐私，遵守适用的法律和法规，而其NIFTY产前测试的整体用户中，只有5%是海外妇女。

路透社的调查发现，中国境外的妇女若要接受NIFTY检测，需签署同意书，允许她们的血样和基因数据被送到华大基因，用于相关研究。产前测试产品NIFTY网站上的隐私政策还说，在中国可以为国家安全目的分享数据，尽管华大基因声称该公司从未被要求这样做。

德国丶澳大利亚丶爱沙尼亚和加拿大的监管机构呼吁华大基因在使用女性基因数据方面要有透明度，并表示即使数据被送到国外，华大基因的当地供应商也要负责确保数据的隐私。欧洲数据保护监督员说该机构正在监测这一情况。澳大利亚国家病理学认证咨询委员会主席洛包汉 (Beverley Rowbotham) 告诉路透社：「向病人提供明确的信息至关重要。」

数据安全忧虑

加拿大安大略省的一个监管机构则告诉路透社，建议妇女从加拿大的供应商那里寻求NIFTY产前测试，或者从在数据安全领域与加拿大规定的保护措施相同的地方寻求测试。魁北克省的监管机构表示，产前测试可能会导致人们失去对其基因信息的控制。加拿大的隐私和基因披露法可以对违规行为处以最高25万加元至100万加元的罚款，并对科学研究的豁免设定了严格的条件。

德国销售NIFTY的实验室Eluthia GmbH说，黑森州的数据保护监管机构已暂停其向华大基因转让妇女的血液和病人数据，同时调查这个行为是否违反了规定。

安大略省信息和隐私委员会办公室告诉路透社：「遗传信息不仅对营销人员和数据经纪人有价值，对外国和网络犯罪分子也是如此。」

加拿大的一个连锁的诊所Fertility Partners表示，它事先不知道华大基因与中国解放军有合作关系，并在4月在其诊所停止销售NIFTY，但停售的原因与此无关。

路透社此前曾报道，华大基因与解放军医疗机构的联合研究范围很广，从保护士兵免受高原病影响到大规模的病原体测试。美国政府的顾问在今年3月曾警告，华大基因孔正在利用人工智能分析的庞大基因组数据库可能给中国带来经济和军事优势。

在英国，NIFTY只通过私人诊所销售，英国政府说华大基因必须在9月1日前注册其测试，才能让该产品继续销售。华大基因告诉路透社，该公司在8月向英国医疗监管机构提交了一份自愿注册。英国药品和保健品监管局（MHRA）告诉路透社，它已经收到了华大基因的注册，但表示该申请还没有经过数据验证和监管机构的注册和软件团队的审查。

NIFTY测试通过三种商业模式在海外销售：当地诊所收集血样送到香港的华大基因；实验室在当地对血样进行DNA测序，并与香港的华大基因分享数据，数据在香港储存5年；或者实验室在当地使用华大基因的技术来完成整个过程。

西班牙和斯洛文尼亚的实验室分别告诉路透社，在知情同意的情况下，中国的华大基因曾将一位客户的基因数据用于研究。总部设在斯洛文尼亚的GenePlanet公司表示，它在欧洲各地销售NIFTY，还利用华大基因的技术提供自己的品牌测试，该公司说斯洛文尼亚的客户同意进行「研究测试」。

GenePlanet说它根据欧盟法规运作，并与华大基因达成协议，确保GenePlanet在使用NIFTY过程中产生的用户数据，都不会流向中国。然而，中国国家基因库内的542名妇女数据中，存有斯洛文尼亚与西班牙妇女的数据，该数据库由华大基因经营。华大基因称，这542名妇女的数据没有被用于其他目的，强调其科学研究只使用匿名数据。

德国销售NIFTY的实验室Eluthia GmbH说，黑森州的数据保护监管机构已暂停其向华大基因转让妇女的血液和病人数据，同时调查这个行为是否违反了规定。

Eluthia说不知道何时能恢复向华大基因发送测试。其首席执行官Ramon Enriquez Schaefer提到，医生们称这种暂停是「过分的」，因为病人已经「明确同意将数据分享至香港。他还说，Eluthia还没能就监管机构对华大基因与中国军方合作的担忧取得「具体进展」。华大基因告诉路透社，正在向Eluthia和相关政府机构提供信息，以证明它遵守了数据保护法。

医生的观点

一位曾在网上推荐妇女使用NIFTY的英国医生说，他现在建议妇女不要参加华大基因的测试，因为担心隐私问题。胎儿医学顾问Bryan Beattie说：「我现在的个人观点是，建议任何人不要使用华大基因的NIFTY，这个判断不是从临床角度所产生的，而是因为这些用户的数据可能被盗用或用于临床医生和病人都不会想到的方面。」

路透社联系了Beattie和另外两位英国医生，他们在2014年於华大基因的YouTube频道上推广过NIFTY，这些医生说他们不知道华大基因与中国军方的关系。华大基因表示，这些医生并没有因推广NIFTY而得到报酬，华大基因当初称这些视频是用於教育和营销目的。

Beattie说，NIFTY能获得比病人看到的结果还多的遗传信息，路透社之前也报导过这点，而华大基因也证实了这一点。Beattie说：「如果你能够将这些资讯与外国的大量病人联系起来，你能对他们在未来20或30年的健康状况有一个相当全面的了解。」

Beattie说，他支持这种相对较新的技术，因为它改进了以前惯用的方法，但是他的诊所因一个与隐私无关的原因，已改用了另一家供应商。

一位爱沙尼亚科学家在2020年拒绝了华大基因提出，用NIFTY取代他的实验室开发测试的提议，他担心欧洲的卫生服务机构选择华大基因的测试是因为其成本更低，并担心欧洲监管机构不考虑数据安全问题。

经营爱沙尼亚实验室的Kaarel Krjutskov告诉路透社：「这是一种愚蠢与容易抽取血样赚钱的方式。」

在Kaarel Krjutskov向路透社分享的电子邮件通信内容中，华大基因表示除非该实验室开始销售NIFTY，该公司将拒绝向实验室出售一台DNA测序仪。

(路透社)

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