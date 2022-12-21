数据分析：中国每日百万人染疫、数千人死亡

（德国之声中文网）路透社报道，据健康数据分析公司Airfinity估计，目前中国每天可能有超过5000人死于新冠疾病。这家总部设在英国的公司称，使用在中国各省区数据基础上建立的模型，得出的数字表明，目前中国的每日新增感染人数在百万以上。

以上估计 "与官方数据形成了鲜明的对比”，Airfinity在21日发布的一份报告中说。在过去的一周里，官方报告了18000多个病例，只有7人死亡。

中国国家卫健委周四（12月22日）的通报显示，过去一天本土新增确诊（有症状感染）2966例，没有新增死亡病例。

中国放弃大规模核酸检测后，大量染疫者无法被纳入官方统计数据中。中国疾控官员日前还证实，中国更改了新冠死亡的判定标准，仅死于呼吸衰竭的患者才计入。

世卫组织紧急情况负责人瑞安（Mike Ryan）随后指出，中国对新冠死亡的这一定义过于狭隘，称这将大大低估与新冠有关的真正死亡人数。”

新冠疫情攀高峰 北京市民怎么看?

明年达到高峰

世卫组织总干事谭德赛也表示，世卫需要获得更多关于中国新冠疫情、特别是医院和重症病房收治情况的及时信息，以便对当地情况进行全面的风险评估。

按照Airfinity的估算，首先在北京和广东爆发的本轮新冠感染潮将在明年1月中达到第一个高峰，日新增感染者可达370万。第二个高峰将出现在明年3月，届时疫情扩散到全国其他省份，日新增感染可能上升到420万人。

该公司的死亡风险分析显示，在中国目前这一轮疫情中，死亡人数可能达到130万至210万人。此前另一些研究团队的分析也预测了在特定条件下中国的新冠死亡人数。

华盛顿大学下属的美国健康指标与评估研究所（IHME）的最新模型预测，中国的病例将在4月1日左右达到峰值，至2023年将有超过100万人死亡。

香港大学研究团队发布的一篇尚未经过同行评审的论文指出，依据模型估计，从2022年12月到2023年1月，如果不采取大规模疫苗接种措施，预计死亡人数为96.44万人。

（路透社、airfinity.com）

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