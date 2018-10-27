 数据丑闻？用户流失？脸书业务维稳 | 经济纵横 | DW | 04.11.2018

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经济纵横

数据丑闻？用户流失？脸书业务维稳

今年夏季有上百万用户离开了Facebook。而该社交门户网站仅在欧洲的每月活跃用户就达3.75亿。在全球的每月活跃用户数量更多。

Belgien - Zuckerberg in the European Parliament (picture alliance/Zumapress/R. Pareggiani)

（德国之声中文网）Facebook因在欧洲声誉受损，导致用户大量流失。上个季度每月活跃用户数量再次减少100万，在此前的一个季度，Facebook已经在欧洲损失了100万活跃用户。特别是数据丑闻导致Facebook的信任度降低。此外，欧盟数据保护规定也产生了影响。

然而，在全球范围内，Facebook继续增长--尽管增长速度是六年来最慢的。每月至少活跃一次的Facebook用户数量在3个月内从22.3亿增加到22.7亿。 尽管在打击虚假新闻以及数据保护方面的开支很高，Facebook在第三季度的利润仍增加。 随着广告收入的持续增长，季度收入同比增长约三分之一，达到137亿美元。利润增长了9％，将近13.4亿美元。

在北美赚钱最多

在美国和加拿大，Facebook目前拥有2.42亿每月活跃用户，比上个季度增加了一百万。这也是Facebook利润最大的市场。上个季度，美加用户平均每人贡献业务收入为27.61美元。在欧洲，每位用户8.82美元，全球6.09美元。

Afrika, Elfenbeinküste, Digitalisierung durch das Smartphone (Getty Images/I.Sanogo)

脸书在第三世界国家还有很大增长空间

Facebook创始人兼总裁马克·扎克伯格则向他的投资者发出未来放缓增长的信号。一方面，由于用户习惯有所改变，广告的投放不如预期。

安全费用

另一方面，预计今年的支出将增加50％以上，到2019年将增加40％至50％。为了加强安全和抵制种族仇恨倾向，增加开支是必要的。 扎克伯格则保证，他没有忽略收支平衡。

此外，Facebook也须展示在追踪虚假新闻或虚假账户有何进展，包括与国会选举有关的方面。

一年时间

在两年前的美国总统大选中，估计多达8700万Facebook用户的个人数据被英国Cambridge Analytica公司滥用，以支持美国总统特朗普。该丑闻使公司陷入危机。 而最近一次的黑客攻击导致约3000万用户受到影响，Facebook也再次成为头条负面新闻。

扎克伯格现在承诺，在2019年年底前解决安全问题。

李京慧/苗子 (法新社、美联社等)

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