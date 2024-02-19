《数字服务法》全平台生效 欧委会正式调查TikTok

（德国之声中文网）本周一（2月19日），欧盟委员会宣布正式启动对TikTok的调查。相关声明写道，"根据迄今为止进行的初步调查，包括对TikTok于2023年9月呈交的风险评估报告的分析，以及TikTok对本委员会（关于非法内容、未成年人保护和数据访问）的正式信息询问的答复，本委员会决定根据《数字服务法》对TikTok启动正式调查"。

TikTok为何叫人上瘾?

相关调查涉及TikTok算法系统的设计是否可能会助长上瘾行为或产生所谓的"兔子洞效应"；是否履行《数字服务法》义务，采取适当和适度的措施，确保未成年人享有高度的隐私、安全和保障，特别是将未成年人默认隐私设置作为其推荐系统设计和运作的一部分；是否履行《数字服务法》义务，为TikTok上展示的广告提供可搜索的可靠信息库；以及TikTok为提高其平台透明度而采取的措施。欧盟委员会指出，TikTok为保护未成年人而采取的对某些内容的年龄限制等补救措施可能无法奏效。

正式程序启动后，欧盟委员会有权采取进一步的执法措施。欧盟委员会也指出，启动正式调查程序并不影响调查结果，也不影响欧盟委员会可能就任何其他可能构成违反《数字服务法》的行为启动其他调查程序，例如提供商传播恐怖主义或儿童性虐待等非法内容，或TikTok是否履行报告刑事犯罪嫌疑人的义务。

调查第二个超大型在线平台

大约两个月前，欧盟对埃隆·马斯克的社交媒体平台 X（前身为 Twitter）启动了类似的诉讼。 调查也涉及有关加沙战争的非法和误导性报道。

自2月17日起，《数字服务法》适用于欧盟所有网络平台。

2023年4月25日，TikTok 宣布其在欧盟拥有1.359亿月活跃用户。根据欧盟《数字服务法》，该平台被认定为超大型在线平台（VLOP），同时也被要求在认定为VLOP四个月后开始履行《数字服务法》中规定的一系列义务。

（欧委会网站、德新社等）

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