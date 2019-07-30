数字时代的新工作：谁给谁打工？

（德国之声中文网）汉堡人施佩特（David Spaeth）正在拜访客户的路上。这位软件公司Novomind（雇员300人）的市场部负责人穿着牛仔裤、便鞋、印有"Team Novomind"（Novomind团队）字样的套头衫。

在汉堡东区一座不起眼的办公楼内，瑞士户外运动装备商Transa的两名雇员等在那里，并问他，"带套头衫啦？"

施佩特面露笑意。他来这里是为和客户一起找到一种方案，如何使这个旅游和户外运动装备商网店的支付运作得更快。他带了套头衫。施佩特告知，"自开展合作后，瑞士人定期提醒我们给他们带上我们的T恤衫和套头衫"。一旦团队一起工作，往往便难以区分，谁是服务方，谁是客户。他指出，这有助于使大家都拿出创意。

Novomind公司市场部负责人施佩特

等级不存在了，客户和服务商之间的界限消失了，客户和工作人员相互间均直呼其名。专家们将这一工作方式统称为"New Work"（新工作）。灵活的工作也包括在内。它意味着，工作气氛活跃、人们不害怕犯错、或害怕损害了某人的权威。

灵活团队

汉堡的这个网店软件开发商同瑞士的那家户外运动装备商一起使网店变得更加丰富多彩、更有效率。在这方面，相关项目的计划过程也相当新颖：客户不是按工作日支付报酬，而是以完成项目为目标。为此，可以灵活组成并改变团队，以及短期招募自由人员。

施佩特总结说，过去，主顾们只是看到结果；如今，他们希望被纳入到创造性过程里去，"他们常能提供解决问题的钥匙"。



虚拟现实也可以是工作

例如，Novomind人员就同Transa团队一起实现了网店的单一内容管理系统（CMS），而不是让两种系统同时运行。

施佩特解释道，技术化、与客户保持联系、巨大的竞争压力--如今，这些因素使灵活、跨企业的工作成为必要，"时尚业尤其如此"，因为在这里，趋势的变化快于其它行业，"我们必须迅速作出反应"。

即使指的是Transa一方，施佩特也使用"我们的"网店这一说法。或许，这是也属于"新工作"的"跨企业工作"带来的一个积极效果。

新工作已成为一个流行词，有时被誉为具有指引未来的意义，有时被批评为是一种市场营销手段。至少在一点上专家们看法一致：通过数字化和全球化，人们的工作正处在一个全面的转型过程之中。

IT专业人才紧缺

由于专业人才匮乏，转变速度变得更快。眼下，至企业找到一名IT人才填补空缺，平均需要132天。这是德国联邦劳动总局的一项研究得出的结果。

施洛姆贝格（Alexander Schlomberg）由此开发出了一种商业模式：作为专业人才平台Expertlead的创办人之一和首席执行官，他中介IT自由职业者。应聘者在大约6个月时间里参与项目，按日获酬薪，Expertlead从中分成。施洛姆贝格称，"这是未来的工作模式"。

他指出，如今，没有编程员和机器学习工程师（Machine Learning Engineer）会为了工作老远跑去一个地方。他说，他的专家们分布全球，经由聊天室或像Slack digital那样的会议应用软件"被招募"至某个客户。施洛姆贝格深信，旧有的工作模式已经过时。

美国咨询公司Edelman Intelligence的一项研究报告得出结论：至2027年，美国将有一半以上劳工是自由职业者，这不仅指IT行业，其它经济行业亦然。