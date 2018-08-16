数字化追赶中、美 默克尔周日“补课”

（德国之声中文网）德国夏季放假前夕，连续数周，总理默克尔周日来到总理府，由一位互联网专家为她上课，了解数字化世界的方方面面。这是《南德意志报》报道的消息。

数字化进程速度、技术、对人类生活的后果、世界新兴数字化大国--这些都是专家对默克尔的讲课内容。

而默克尔的学习热情也与中国有关。《南德意志报》报道说，今年初夏，默克尔访问中国，过程中也研究了中国的数字化战略。其随从人士透露，他们感到，与中国相比，欧洲和德国几乎成为一座"漂亮的博物馆"。

因此，默克尔以及联合执政的德国政府决定，如今将人工智能、未来工作方式等作为一个重点。总理府主任布劳恩（Helge Braun）称要"全面包围"该领域。

就在今年夏季假期前，德国政府推出了数字化战略的要点文件，旨在将德国与欧洲带到"世界领先水平"。《南德意志报》报道说，与数字化大国美国、中国相比，无论在学术、研究、初创企业、再培训机构方面，都需要得到扶持，才能不致于进一步落后。

"补课"的不单是默克尔，还有德国政府整个内阁。本周三（8月22日），德国政府宣布成立了"数字化委员会"，由10名来自德国国内外的专家和业界人士组成。他们将为德国政府提供咨询。每年至少两次，内阁全体成员要与专家委员会见面。除此之外，各部委及部长也可提出"授课"要求。

德国政府官网登出了这10名专家的名单：

 苏德（Katrin Suder），德国国防部前国务秘书，曾负责军备及网络信息技术

 布斯（Chris Boos），1995年创立人工智能企业Arago

 伽瑟（Urs Gasser），哈佛大学法学院教授

 凯瑟（Stephanie Kaiser），创立医疗健康领域的数字化应用企业Heartbeat Labs

 马迪士（Ijad Madisch），医学及信息学专家，创立供医学研究者交流联网的ResearchGate

 迈尔-朔因贝格（Viktor Mayer-Schönberger），牛津大学互联网行政管理专家

 诺维克（Beth Simone Noveck），纽约大学法学教授

 帕里切克（Peter Parycek），弗劳恩霍夫研究所公共部门IT专家

 佩勒特（Ada Pellert），哈根远程大学校长

 魏根特（Andreas Weigend），斯坦福大学、加州大学社交网络与消费者专家

这6名男性和4名女性专家将作为名誉顾问，为德国内阁提供咨询。据《每日镜报》报道，他们仅获得交通与膳食补贴。

《南德意志报》报道说，该专家委员会主席苏德表示，其目标是，尽管广泛的数字化给生活各个方面带来巨大变化，仍将努力维护西欧与德国社会的社会形式。

今年12月初，默克尔计划在内阁会议上制定出整体的战略。

苗子/李鱼（据南德意志报、德国政府官网）