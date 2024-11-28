数名特朗普内阁人选受炸弹威胁 FBI 介入调查

当选总统特朗普的过渡团队表示，数位内阁人选受到了“暴力的、不符合美国价值观的生命威胁”。特朗普本人今年已两次成为暗杀目标。美国联邦调查局（FBI）表示已介入调查。

（德国之声中文网）美国联邦调查局（FBI）本周三（11月27日）表示，正在对当选总统特朗普提名的新内阁成员遭受多起威胁事件展开调查：“FBI已经注意到一系列针对即将上任政府的被提名人、被任命人的多起炸弹威胁和恶意骗警上门事件，并正在与我们的执法伙伴展开合作。”

特朗普团队发出警告

特朗普过渡团队发言人卡罗琳·莱维特（Karoline Leavitt）周三早些时候对此发出警告。

“昨天晚上和今天早上，几位特朗普总统内阁提名人和被任命者受到了暴力的、不符合美国价值观的的威胁。他们以及同住者都受到了生命威胁。”莱维特表示。

她提到，受到的威胁包括炸弹威胁，以及所谓“恶意报警”（swatting attacks）。这种行为是指向警方假报案，谎称某地存在严重犯罪，从而引发执法部门（尤其是特警队，简称 SWAT）对该地点（某人家中或办公场所）进行大规模突袭行动。

FBI于本周三表示：“我们对所有潜在威胁都非常重视，并一如既往地鼓励公众立即向执法部门报告任何可疑情况。”

特朗普在最近几周内宣布了他对各内阁职位的提名和人选，同时为1月20日的就职典礼做准备。

哪些人被威胁？

虽然特朗普团队受威胁人员的完整名单尚未公布，但据悉至少有五位内阁人选被锁定为威胁目标，分别是：联合国大使提名人伊莉斯·斯蒂芬尼克（Elise Stefanik，纽约州）、前司法部长提名人马特·盖茨（Matt Gaetz，佛罗里达州）、商务部长提名人霍华德·鲁特尼克（Howard Lutnick，纽约州）、内政部长提名人李·泽尔丁（Lee Zeldin，纽约州）、国防部长提名人皮特·赫格塞斯（Pete Hegseth，纽约州）

斯蒂芬尼克透露，她的住所收到炸弹威胁，当时她与丈夫以及三岁的儿子正打算前往住所庆祝感恩节。斯蒂芬尼被提名为美国驻联合国大使，其办公室表示：“纽约州、郡的执法部门和美国国会警察迅速做出反应，以最高的专业水平展开行动。我们非常感谢执法人员全天候保护社区安全做出的非凡奉献。”

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特朗普两次遭刺杀未遂

尽管莱维特表示，“特朗普总统及整个过渡团队对FBI和执法部门的迅速行动表示感谢”，但特朗普本人尚未对上述事件发表评论。

莱维特补充道：“我们会以特朗普总统为榜样，危险的恐吓和暴力行径不会阻挡我们。”

今年总统竞选期间，特朗普作为共和党候选人曾两次成为暗杀目标。今年 7 月，特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒市对支持者发表讲话时，一颗子弹擦过了他的耳朵。今年9 月，特朗普在其位于佛罗里达的高尔夫球场打球时，特勤局特工向一名持枪男子开枪，后者在驾车逃离时被捕。

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