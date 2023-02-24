数千名被驱逐出境移民返回德国

（德国之声中文网）据《图片报》报道，2020 年至 2022 年期间，有 6000 多名被德国驱逐出境的移民重新返回德国时被捕。该报援引联邦警察的统计数据称，过去三年共有至少6,495 名被驱逐出境者返回或者试图返回。在此期间，返回人数增加了 74%。

据《图片报》报道，2020年，有1614名被驱逐出境者返回被捕； 2021年有2074人，去年有2807人。仅在今年 1 月，联邦警察就记录了 184 起类似案件。

这一消息可能会再次引发争议：德国未能有效驱逐寻求庇护的失败者，即使其中有些人已经犯罪。

最近，媒体重点报道了几起事件，其中包括一个上个月在短途火车上持刀袭击的犯罪嫌疑人，是一名有犯罪记录的 33 岁巴勒斯坦人。另外，两名在德国因性侵犯被驱逐出境的阿富汗人后来被发现又重新进入德国。

反对党呼吁加强边境检查

反对党基民盟 (CDU) 就有关被遣返者的最新数据提出批评。该党议员赫克（Stefan Heck）说，"这些数字揭示了（内政部长）费泽尔（Nancy Faeser）的治安政策中的巨大漏洞。"

赫克是德国议会内部事务委员会成员。他告诉《图片报》，"说到底，只有有效的边境控制才能防范非法入境。"

德国在2015-2016年移民危机期间接纳了120万移民和难民之后，新的移民人数在新冠疫情期间下降，但最近再次走高。根据联邦移民和难民办公室 (BAMF) 的数据，去年收到的庇护申请共有 24万4132 份，其中大部分来自叙利亚、阿富汗和土耳其。这个数字不包括超过100万来自乌克兰的战争难民。

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大约五分之一的庇护申请遭到拒绝

去年，超过56%的庇护申请获得批准，而大约五分之一的申请被彻底拒绝。虽然一些申请失败者被驱逐出境，但由于原籍国不安全，13%的申请者被禁止驱逐出境。在这种情况下，申请人可以暂时留在德国。

移民人数太多导致处理庇护申请的工作大量积压。至去年底，联邦移民和难民办公室表示有13万6448起申请案件尚未审批。德国中左翼联合政府在2021年12月上任时承诺将加大对寻求庇护失败者的驱逐力度。但批评人士表示，情况几乎没有改变。

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（综合报道）

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