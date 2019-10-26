数十越南家庭通报亲人失踪 警方采DNA办案

（德国之声中文网） 越南警方周日 (10月27日) 表示，他们已采集了数名越南公民的DNA样本。这些人都被认定可能丧命于英国的集装箱死亡事件中。 目前，英国警方仍无法辨别尸体的身份，他们上周三 (10月23日) 在距离伦敦32公里的地区找到这些尸首。

根据越南媒体的报导，为了协助辨认死者身份，越南中部义安河的警方采集了部分死者亲人的毛发与指甲。 上周末，至少24个越南家庭向官方通报他们的家人失踪。

周六晚上 (10月26日)，约两百人参与了一场由越南大叻当第一个天主教牧师所举办的烛光祝祷晚会，有三名被认定可能命丧英国货柜车的死者来自这个地区。 许多参与晚会的人都穿戴越南传统丧礼常见的白色头带。

《每日邮报》(Daily Mail）的报道称，39名死者被发现时身体裸露或衣衫单薄，口吐白沫。他们显然曾奋力拍打货柜的墙面和车门。"拒信39名受害者中有25人是越南人，都来自贫穷的海滨地区Yen Than。亲属表示，他们中的一些人准备到美甲沙龙工作。据英国《太阳报》报道，有受害者亲属说，蛇头已经来找过他们，退还给他们偷渡的钱。"

英国越南裔社区组织"越南之家"（VietHome）先前表示，发现卡车上的尸体以来，他们已经收到约20名据报失踪人员的照片，年龄在15到45岁之间。

《每日邮报》称，其中7名涉嫌受害者的身份已经确定，并详细介绍了这7名受害者的家庭背景。

据路透社周日援引英国埃塞克斯警方报道说，三名因冷冻集装箱货车惨案被捕的嫌疑人已获保释。其中两人是一对年龄均为38岁的夫妇，来自沃灵顿。女方是货车合法车主。保释期至11月11日。另一人来自北爱尔兰，保释期至11月13日。周六，爱尔兰警方还公布在都柏林逮捕了一名20出头、来自北爱尔兰的涉嫌男子。

上周三被捕的25岁货车司机莫里斯·罗宾逊（Maurice Robinson）也来自北爱尔兰。他将于下周一出庭受审。警方对他提起诉讼的罪名包括39起过失杀人罪、串谋贩运人口、协助非法移民和洗钱。据报道，北爱尔兰警方在事发后已经突袭了罗宾逊位于阿马郡的家以及当地另外两处房产，取走了电脑进行调查。

「尊荣」(VIP) 还是「野草」 (Grass) 的偷渡旅程

路透社报导，通常越南人蛇集团会提供想偷渡到欧洲的越南人不同价位与待遇的旅程。 一名失踪越南人的家属说：「如果他以『尊荣』的方式偷渡到欧洲，那么他有1%的机会被警察抓到。 『尊荣』是最安全也最贵的偷渡管道。 如果他以最低等的方式偷渡到欧洲，那他100%会死。 这个货柜车死亡事件中的运输模式便是最常见的低等偷渡管道。 」

家属正在手机上看或是受害者之一Anna Bui Thi Nhung的照片，她今年19岁（路透社供图）

反人口贩卖专家向路透社表示，许多偷渡到英国的越南人都会在非法的大麻工厂工作。 偷渡管道中，最低等的路程往往是秘密的透过搭车或步行的方式从东南亚进到欧洲，而这个路程往往耗时数个月。

一名倡议者告诉路透社：「他们通常会从越南进到中国，接着跨越俄罗斯。 这段旅程通常是以轿车来完成，接着他们会从俄罗斯步行至乌克兰或拉脱维亚，这趟旅程往往是在夜间长途跋涉过森林与高山。 」

对于以「尊荣」方式偷渡到英国的越南人来说，他们通常会以假护照从越南经过第三国来飞抵欧洲，这个旅程大多耗时数天。 根据统计，以低等方式从法国偷渡至英国大约需要3000英镑，而以「尊荣」等级的方式从法国进入英国的话则需要11000英镑。 一名失踪者家属说，她儿子说他是以「尊荣」方式偷渡至英国，所以她不明白为何她儿子可能命丧冷冻货柜中。

专家认为，这可能代表从欧洲大陆进到英国的路程并没有「尊荣」等级的偷渡方式。 专家表示，对于要从欧洲偷渡到英国的越南人来说，透过货柜车偷渡至英国是唯一的方式。 一名专家告诉路透社：「为了确保家人的安全，越南人通常会选择『尊荣』等级的偷渡模式，但他们不知道自己的儿子或女儿常常与其他以低等模式偷渡的越南人一样被困在货柜车内。 」

涉及上百人的偷渡案？

英国《独立报》周六报道，英国警方和越南驻英国大使举行了会面。警方正在调查39人遇难的这起惨剧背后是否涉及一桩更大的偷渡案。报道写道，越南义安省的天主教神父Anthony Dang Huu Nam说，"一些人告诉我，该案涉及很多人，有100多人前往国外开始新的生活，其中39人丧生。一些家庭已向我证实他们的亲人在这场悲剧中丧生。"《独立报》还写道，受害者家属认为，载有39名受害者的货车是一个车队的一部分，总共有三辆卡车带着100多人到了英国。据天空新闻报道，两辆车之前已完成了任务，但第三辆被耽搁在一个未知地点。英国警方拒绝对载有受害者的车辆是一个车队的一部分加以证实，但表示调查人员将进行开放性调查。

26岁的越南女子Pham Thi Tra My在发给母亲的手机短信中写道，"我快死了，我无法呼吸。"。该消息是在越南时间周三凌晨4点28分、英国时间上午10点28分发出的，当时卡车正行进在泽布吕赫港（Zebrugge）到港口珀弗利特（Purrfleet）途中。据报道，Pham Thi Tra My的家人为其偷渡英国支付了3万英镑。这名女子的哥哥表示，他妹妹于比利时时间周二早晨7点20分打电话说，她就要进入一个集装箱，必须关掉手机。之后就再没有收到妹妹的任何信息，而蛇头后来把偷渡费连夜退还给他们。

英国警方曾一度表示39名死者全部为中国人，但在周五的一份声明中则表示， 随着调查的继续，死者身份情况可能改变。周六，警方向在英国的越南社群发出求助信息，但表示不能确认39名死者是否均来自越南。据法新社报道，这些受害者可能持有伪造的中国护照。疑似死难者的家属表示，越南方面正向他们搜集DNA资料。

600人今年藏身车中偷渡德国

本周日，德国《星期日世界报》援引德国联邦警署报道，截至9月底，今年共发现600名难民藏身大卡车或小型货车偷渡德国，其中455人是在小型货车中被发现，145人在卡车中被发现。这些车辆大多数从捷克或奥地利入境。与2018年相比，今年的这一数字有所降低。去年联邦警察共发现825人藏身大卡车或小型货车偷渡。