 数万巴黎警察开启“愤怒大游行” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.10.2019

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时政风云

数万巴黎警察开启“愤怒大游行”

法国“黄背心”运动的暴力事件、恐怖袭击风险、加班、警员自杀。数万名法国警察终于忍无可忍，上街要求改善工作条件。

Frankreich Paris | Protest der Polizei gegen schlechte Arbeitsbedingungen (Reuters/C. Hartmann)

（德国之声中文网）法国警察被认为已经长期超负荷运转。许多警员已经积攒了数百小时的加班时间，工资又少，身体已经被推到了极限。自从2015年系列恐袭爆发以来，巴黎的警察就一直在连轴转。去年秋天，针对马克龙总统改革措施而爆发的"黄背心"运动变得愈发暴力后，法国警察的压力就更大了。

策划方表示、有大约27000名警察参加了在法国首都巴黎举行的示威游行活动。抗议的目标也包括政府打算推出的退休养老制度改革。

"如果亚马逊用我们的警车送包裹，那这些包裹永远也无法送到"是示威者打出的一个标语。其它的标语包括："警察被袭"、"停止自杀"。

Frankreich Paris | Protest der Polizei gegen schlechte Arbeitsbedingungen (Getty Images/AFP)

今年已有52名法国警察自杀

从今年初以来，有52名法国警察自杀，数目超过过去几年的总和。今年4月，法国政府就启动了"自杀防范咨询处"，为警员设立了24小时热线。到目前为止，这样的做法并没有起到多大的作用。

参加巴黎游行的一位24岁男子说："我们来到这里，为了我们的工作条件而抗争，同时缅怀那些结束自己生命的同事们。"

法国内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）在一次采访中强调，他理解警员的担忧。他同时宣布将隶属于内政部的国家警卫队的预算提高5个百分点，并新增1400个职位。

  • A yellow vest demonstrator has a picture of Macron on it with the word, 'dictator' under his face (Reuters/C. Platiau)

    席卷法国的“黄背心运动”

    马克龙犯众怒

    2016年5月当选法国总统后，马克龙的支持度便一路下滑。罪魁祸首便是他所推行的一系列财政政策不得人心，比如停止征收富人税；以及他自大傲慢的形象。不过最终触发抗议运动的是为了促进环保而大幅增加燃油税的政策。去年10月，一个指控马克龙“猎杀司机”的视频在网上疯传。

  • Police confront yellow vest protesters in Antibes, France (Reuters/E. Gaillard)

    席卷法国的“黄背心运动”

    抗议波及全国

    网上怒火很快蔓延到街头，超过29万名抗议者穿上交通应急黄背心，在全国各地封堵道路。通过社交媒体串联的这场运动并没有特定组织架构，也没有明确的领导人物，此外参与者也不接受来自工会或党派的支持。有一人在这次抗议过程中身亡，超过150人遭到逮捕。

  • A yellow-vest protester holds up a flare on the Champs-Elysees (Reuters/B. Tessier)

    席卷法国的“黄背心运动”

    冲突与破坏

    由于马克龙政府表示不会退让，抗议运动持续进行。11月24日，约11万人再度举行全国抗议，巴黎有8000人参与。抗争过程中发生暴力及破坏行为。警方与抗议者在香榭丽舍大街爆发冲突（上图），并动用高压水龙和催泪瓦斯。媒体报道称，骚乱造成高达100万欧元损失。

  • Macron presses his lips together and looks down as he stands next to a guard (Getty Images/AFP/B. Guay)

    席卷法国的“黄背心运动”

    压力之下的屈服

    “黄背心”成为马克龙面对的巨大难题。他起初拒绝在燃油税问题上作出让步，后来又表示如果油价上涨会作出相应调整。抗议者并没有因此感到满足，12月1日 ，抗议浪潮再次席卷法国，巴黎发生暴力打砸事件。马克龙第二天召集危机会议。在抗议运动持续不断的威胁之下，马克龙12月5日宣布放弃燃油税改革计划。

  • A man in a gas mask with a french flag stands in front of burning debris in Paris (picture-alliance/dpa/J. Mattiale Pictorium)

    席卷法国的“黄背心运动”

    巴黎严阵以待

    但是，马克龙依然拒绝重新实施富人税，并拒绝按照抗议者要求辞职下台。“黄背心运动”的参与者很难简单归类，其政治光谱涵盖极左到极右，其中后者原本就反对马克龙出任总统。12月8日 ，法国再度爆发全国范围的抗议活动。武装防暴车出现在巴黎街头维持秩序，城市大部分地区进入封锁状态。

  • Macron sits at an elaborate desk and holds out his hands as he gives a televised address (Reuters/L. Marin)

    席卷法国的“黄背心运动”

    对全国发表讲话

    12月10日，马克龙在爱丽舍宫对全国发表电视讲话。超过2100万人收看直播。马克龙表现和解意愿，承认在危机中自己也有责任，并推出一些财政措施，包括提高最低工资水平，加班工资免税，并对低收入退休者减免税收。

  • Two protesters in yellow vests cling to one another and cry out as police stand in the background (Reuters/Y. Herman)

    席卷法国的“黄背心运动”

    波及邻国

    在此期间，“黄背心运动”已经从法国蔓延到周边其他国家。比利时的抗议者对高税负，食品价格高涨，工资收入和养老金过低表达不满。抗议人群对比利时首相府投掷石块，防暴警察出动高压水龙回击。德国的柏林和慕尼黑也出现类似抗议活动。

  • Protesters in yellow vests stand in front of the Arc d'Triomphe (Reuters/C. Hartmann)

    席卷法国的“黄背心运动”

    平安新年夜

    法国的抗议活动一直持续到12月底，尽管参与人数有所回落。一些比较知名的“非正式”运动领导者并未因此灰心丧气，而是在社交媒体上继续鼓舞民众抗争。不少抗议者在新年夜的巴黎穿上黄背心，举行颇有“节日气氛”的和平抗议。

  • A protester jumps on a car in Paris (Reuters/G. Fuentes)

    席卷法国的“黄背心运动”

    2019:未完待续

    2019:未完待续 如果以为“黄背心”就此偃旗息鼓，就大错特错。1月5日，节日之后的第一波抗议活动再次聚集超过5万民众，不过这一数字依然比不上12月的高潮期间。巴黎再次发生警方与民众的冲突，部分抗议者燃烧摩托车，冲击政府机构。马克龙谴责暴力行为，宣称“会实现正义”。

  • Yellow Vest women protesters during a demonstration of the 'Yellow Vests Women' in Paris

    席卷法国的“黄背心运动”

    重塑形象

    1月6日，数百名女性身穿“黄背心”穿行巴黎市区，以求恢复该运动的和平形象。在游行期间，参与者集体跪下，对运动迄今的10名死难者和众多伤者默哀致意。

    作者: Cristina Burack


任琛/叶宣（法新社、德新社）

 

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