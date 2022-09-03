 数万人在布拉格走上街头 举行反政府示威 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.09.2022

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时政风云

数万人在布拉格走上街头 举行反政府示威

在捷克首都布拉格，数万人走上街头，抗议不断上涨的能源价格，要求政府辞职、结束对俄罗斯的制裁。参加这次反政府示威的有极右派团体，也有极左派团体。

示威者们打出“捷克优先”的口号，抗议高能源价格，并要求结束欧盟的对俄制裁

示威者们打出“捷克优先”的口号，抗议高能源价格，并要求结束欧盟的对俄制裁

（德国之声中文网）在捷克，数万人于周六（9月3日）举行了反政府示威。据警方称，约有7万人在首都布拉格的温塞斯拉斯广场示威。抗议活动是在“捷克共和国优先”的口号下进行的。

参加这次示威的既有右翼极端主义政党，也有共产党这样的极左派，同时还有其他对政府批评态度的组织、公民倡议组织。这些团体呼吁结束欧盟对俄罗斯的制裁，并谴责高能源价格。一位示威组织者宣称，物价上涨——特别是电力和天然气的价格上涨，将在秋季摧毁经济。

在这次示威中，也有反对新冠疫苗接种、反对接纳难民的声音，并指责其政府更重视关切乌克兰，而非捷克本国人民。抗议者们挥舞捷克国旗，打着谴责高能源价格的横幅，要求政府辞职。

据警方称，约有7万人在首都布拉格的温塞斯拉斯广场示威。参加示威的有极右翼政党，也有极左派，同时还有其他对政府批评态度的团体、公民倡议组织

据警方称，约有7万人在首都布拉格的温塞斯拉斯广场示威。参加示威的有极右翼政党，也有极左派，同时还有其他对政府批评态度的团体、公民倡议组织

捷克总理菲亚拉（Petr Fiala）指责示威的组织者“亲俄”，对捷克的利益造成损害。“很明显，俄罗斯的宣传和造谣运动不断在我们国家出现，有人上当了”，他对捷克新闻通讯社（CTK）说。

捷克政府刚顺利过关不信任投票

就在示威前一天的周五（9月2日），菲亚拉政府刚顺利过关了议会的不信任投票，该投票是在前政府首脑巴比斯（Andrej Babis）的民粹主义政党ANO以及一个极右翼政党要求下进行的。反对派指责目前执政的中右翼联盟在抗击通货膨胀方面无所作为。

捷克政府计划在下周召集欧盟国家紧急会议，以共同达成解决能源危机的办法。捷克目前担任欧盟轮值主席国。

（德新社，路透社，法新社，每日新闻）

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